Starlink Mini hay Standard 4X, đừng mua nhầm bộ Kit

Starlink thường được biết đến với hình ảnh Internet vệ tinh tốc độ cao, nhưng để sử dụng dịch vụ hiệu quả, bộ Kit đi kèm mới là yếu tố đáng quan tâm. Hiện Starlink có nhiều lựa chọn phần cứng, trong đó Starlink Mini và Standard 4X hướng đến hai nhóm người dùng khá khác nhau. Nếu Mini tập trung vào tính cơ động, tiết kiệm điện và khả năng triển khai nhanh, Standard 4X lại được thiết kế như một hệ thống mạng cố định phục vụ cả gia đình.

Điểm dễ nhận thấy nhất ở Starlink Mini là kích thước nhỏ gọn. Bộ anten chỉ nặng khoảng 1,1 kg, kích thước 298,5 x 259 x 38,5 mm và có mức tiêu thụ điện tương đối thấp, khoảng 25-40 W trong điều kiện sử dụng thông thường. Đặc biệt, thiết bị đã tích hợp sẵn Wi-Fi thay vì phải kết nối với một router riêng. Người dùng về cơ bản chỉ cần đặt anten ở khu vực có tầm nhìn thoáng lên bầu trời, cấp nguồn và thực hiện thiết lập thông qua ứng dụng Starlink.

Khả năng sử dụng nguồn điện linh hoạt cũng khiến Mini trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với người thường xuyên di chuyển. Thiết bị hỗ trợ nguồn DC 12-48 V và có thể sử dụng giải pháp cấp điện qua USB-C Power Delivery 100 W với phụ kiện phù hợp. Điều này mở ra nhiều kịch bản như lắp trên ô tô, xe cắm trại, sử dụng cùng hệ thống điện mặt trời hoặc pin dự phòng. Với vùng phủ Wi-Fi khoảng 112 m², Starlink Mini đủ đáp ứng một căn hộ nhỏ, phòng làm việc hoặc không gian sử dụng tạm thời, nhưng không thực sự phù hợp nếu người dùng muốn phủ sóng cho một ngôi nhà lớn.

Starlink Mini có thiết kế nhỏ gọn, hướng đến nhu cầu sử dụng Internet vệ tinh linh động và tiết kiệm điện.

Trong khi đó, Starlink Standard 4X được xây dựng theo hướng hoàn toàn khác. Đây là bộ Kit dành cho nhu cầu sử dụng Internet thường xuyên tại nhà hoặc văn phòng, với anten, chân đế, Router 3, dây Starlink dài 15 m, dây nguồn AC và bộ nguồn. Router đi kèm hỗ trợ Wi-Fi 6, có hai cổng Ethernet và theo thông số của Starlink có thể kết nối tới 235 thiết bị. Vùng phủ Wi-Fi khoảng 297 m², gần gấp ba lần Mini, phù hợp hơn với những không gian rộng và nhiều thiết bị truy cập cùng lúc.

Anten của Standard 4X sử dụng công nghệ phased array điện tử để theo dõi vệ tinh mà không cần cơ cấu mô-tơ xoay liên tục. Sau quá trình thiết lập ban đầu, hệ thống có thể tự duy trì kết nối với vệ tinh theo hướng dẫn từ ứng dụng. Đây là kiểu thiết kế phù hợp với những người muốn biến Internet Starlink thành đường truyền chính cho gia đình, phục vụ các nhu cầu như xem video trực tuyến, gọi video, làm việc từ xa hay chơi game. Đổi lại, hệ thống lớn hơn và tiêu thụ điện nhiều hơn, khoảng 75-100 W cho toàn bộ thiết bị.

Standard 4X hướng tới người dùng cố định với vùng phủ Wi-Fi lớn hơn và hệ thống router riêng, phù hợp cho gia đình hoặc văn phòng.

Một điểm người dùng cũng cần lưu ý là không nên chỉ nhìn vào tốc độ tối đa để lựa chọn Starlink Mini hay Standard 4X. Hiệu năng Internet vệ tinh còn phụ thuộc vào vị trí lắp đặt, mức tải mạng, điều kiện môi trường và gói dịch vụ. Vì vậy, một bộ Kit có thông số phần cứng cao hơn chưa chắc luôn mang lại trải nghiệm vượt trội trong mọi tình huống. Khác biệt quan trọng hơn nằm ở cách mỗi thiết bị được thiết kế để sử dụng.

Nếu thường xuyên đi xa, cần Internet tại những khu vực thiếu hạ tầng cáp quang hoặc muốn có một đường truyền dự phòng có thể mang theo, Starlink Mini là lựa chọn hợp lý nhờ kích thước nhỏ, mức tiêu thụ điện thấp và khả năng hoạt động với nhiều nguồn điện. Ngược lại, nếu mục tiêu là lắp Internet vệ tinh cố định cho một căn nhà, văn phòng hoặc địa điểm kinh doanh, Standard 4X có lợi thế nhờ vùng phủ Wi-Fi rộng và hệ thống mạng hoàn chỉnh hơn. Nói cách khác, câu hỏi quan trọng không phải bộ Kit nào mạnh hơn, mà là người dùng cần Internet vệ tinh cố định hay một hệ thống có thể mang theo.