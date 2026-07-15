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[GALLERY] Điện thoại Trump giá 12 triệu gây thất vọng lớn

Số hóa - Xe

[GALLERY] Điện thoại Trump giá 12 triệu gây thất vọng lớn

Trump Mobile T1 được quảng bá rầm rộ nhưng những đánh giá đầu tiên cho thấy chiếc smartphone giá 12 triệu đồng này gây thất vọng về trải nghiệm và giá trị.

Thiên Trang (th)
Trump Mobile T1, mẫu smartphone gắn với tên tuổi Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang trở thành chủ đề bàn tán khi những đánh giá thực tế đầu tiên cho rằng đây là một trong những chiếc điện thoại gây thất vọng nhất năm 2026, dù có mức giá lên tới 499 USD (khoảng 12,5 triệu đồng) và từng thu hút sự chú ý lớn ngay từ khi ra mắt. (Ảnh: Android Authority)
Trump Mobile T1, mẫu smartphone gắn với tên tuổi Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang trở thành chủ đề bàn tán khi những đánh giá thực tế đầu tiên cho rằng đây là một trong những chiếc điện thoại gây thất vọng nhất năm 2026, dù có mức giá lên tới 499 USD (khoảng 12,5 triệu đồng) và từng thu hút sự chú ý lớn ngay từ khi ra mắt. (Ảnh: Android Authority)
Theo chia sẻ của cây bút công nghệ C. Scott Brown từ Android Authority, anh đã phải chờ gần một năm kể từ thời điểm đặt hàng mới chính thức nhận được Trump Mobile T1, sau đó tiến hành sử dụng thiết bị trong nhiều điều kiện khác nhau để đánh giá toàn diện thay vì chỉ dựa trên những tranh cãi xoay quanh thương hiệu.(Ảnh: Android Authority)
Theo chia sẻ của cây bút công nghệ C. Scott Brown từ Android Authority, anh đã phải chờ gần một năm kể từ thời điểm đặt hàng mới chính thức nhận được Trump Mobile T1, sau đó tiến hành sử dụng thiết bị trong nhiều điều kiện khác nhau để đánh giá toàn diện thay vì chỉ dựa trên những tranh cãi xoay quanh thương hiệu.(Ảnh: Android Authority)
Bài đánh giá được thực hiện với tiêu chí hoàn toàn khách quan, xem Trump Mobile T1 đơn thuần là một smartphone Android ra mắt trong năm 2026, không xét đến yếu tố chính trị hay sức ảnh hưởng của người đứng tên sản phẩm, qua đó tập trung vào trải nghiệm thực tế mà người dùng nhận được sau khi bỏ ra hơn 12 triệu đồng.(Ảnh: Android Authority)
Bài đánh giá được thực hiện với tiêu chí hoàn toàn khách quan, xem Trump Mobile T1 đơn thuần là một smartphone Android ra mắt trong năm 2026, không xét đến yếu tố chính trị hay sức ảnh hưởng của người đứng tên sản phẩm, qua đó tập trung vào trải nghiệm thực tế mà người dùng nhận được sau khi bỏ ra hơn 12 triệu đồng.(Ảnh: Android Authority)
Kết quả ban đầu cho thấy Trump Mobile T1 không phải là một thiết bị hoàn toàn vô dụng, nhưng lại bộc lộ quá nhiều hạn chế so với mặt bằng chung của thị trường smartphone hiện nay, khiến giá bán trở nên khó thuyết phục nếu đặt cạnh nhiều đối thủ Android cùng phân khúc.(Ảnh: Android Authority)
Kết quả ban đầu cho thấy Trump Mobile T1 không phải là một thiết bị hoàn toàn vô dụng, nhưng lại bộc lộ quá nhiều hạn chế so với mặt bằng chung của thị trường smartphone hiện nay, khiến giá bán trở nên khó thuyết phục nếu đặt cạnh nhiều đối thủ Android cùng phân khúc.(Ảnh: Android Authority)
Theo nhận định của Android Authority, điểm gây thất vọng lớn nhất không chỉ nằm ở cấu hình hay thiết kế mà còn ở việc tổng thể trải nghiệm của Trump Mobile T1 thiếu sức cạnh tranh, tạo cảm giác như một sản phẩm đã lỗi thời ngay từ khi xuất hiện trên thị trường.(Ảnh: Android Authority)
Theo nhận định của Android Authority, điểm gây thất vọng lớn nhất không chỉ nằm ở cấu hình hay thiết kế mà còn ở việc tổng thể trải nghiệm của Trump Mobile T1 thiếu sức cạnh tranh, tạo cảm giác như một sản phẩm đã lỗi thời ngay từ khi xuất hiện trên thị trường.(Ảnh: Android Authority)
Trong bối cảnh các hãng điện thoại Android liên tục nâng cấp màn hình, camera, hiệu năng AI và thời lượng pin, một mẫu máy có giá gần 500 USD nhưng không mang lại những ưu điểm nổi bật sẽ rất khó chinh phục người tiêu dùng, đặc biệt khi người mua ngày càng quan tâm đến giá trị sử dụng thực tế thay vì yếu tố thương hiệu.(Ảnh: Android Authority)
Trong bối cảnh các hãng điện thoại Android liên tục nâng cấp màn hình, camera, hiệu năng AI và thời lượng pin, một mẫu máy có giá gần 500 USD nhưng không mang lại những ưu điểm nổi bật sẽ rất khó chinh phục người tiêu dùng, đặc biệt khi người mua ngày càng quan tâm đến giá trị sử dụng thực tế thay vì yếu tố thương hiệu.(Ảnh: Android Authority)
Việc một chiếc điện thoại mang tên một nhân vật nổi tiếng có thể tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, nhưng điều đó không đồng nghĩa sản phẩm sẽ được thị trường đón nhận nếu chất lượng không đáp ứng kỳ vọng, bởi trải nghiệm sử dụng vẫn luôn là yếu tố quyết định đối với người dùng smartphone.(Ảnh: Android Authority)
Việc một chiếc điện thoại mang tên một nhân vật nổi tiếng có thể tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, nhưng điều đó không đồng nghĩa sản phẩm sẽ được thị trường đón nhận nếu chất lượng không đáp ứng kỳ vọng, bởi trải nghiệm sử dụng vẫn luôn là yếu tố quyết định đối với người dùng smartphone.(Ảnh: Android Authority)
Qua những đánh giá đầu tiên, Trump Mobile T1 được xem là lời nhắc rằng một thương hiệu gây chú ý có thể giúp sản phẩm nổi tiếng trong thời gian ngắn, nhưng để cạnh tranh trên thị trường smartphone khốc liệt, thiết bị vẫn cần sở hữu chất lượng đủ tốt, nếu không rất dễ trở thành một trong những màn ra mắt đáng thất vọng nhất của năm 2026.
Qua những đánh giá đầu tiên, Trump Mobile T1 được xem là lời nhắc rằng một thương hiệu gây chú ý có thể giúp sản phẩm nổi tiếng trong thời gian ngắn, nhưng để cạnh tranh trên thị trường smartphone khốc liệt, thiết bị vẫn cần sở hữu chất lượng đủ tốt, nếu không rất dễ trở thành một trong những màn ra mắt đáng thất vọng nhất của năm 2026.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (th)
#Trump Mobile #điện thoại #thất vọng #đánh giá #smartphone

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