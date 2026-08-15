GoPro lỗ 51 triệu USD, tính đường bán cả công ty

GoPro, thương hiệu từng gần như đồng nghĩa với camera hành động, đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi thành lập. Báo cáo kinh doanh quý II/2026 cho thấy doanh thu phần cứng của công ty giảm tới 39,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng doanh thu giảm 31,3%. Dù mảng thuê bao và dịch vụ tăng 10,6%, mức cải thiện này vẫn không đủ bù đắp sự sụt giảm mạnh của hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong ba tháng, GoPro chỉ bán được khoảng 291.000 camera, thấp hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025.

GoPro đang chịu áp lực lớn khi doanh số camera và doanh thu phần cứng tiếp tục sụt giảm mạnh trong quý II/2026.

Đáng chú ý, kết quả trên xuất hiện ngay sau khi GoPro tung ra dòng Mission 1 và Mission 1 Pro. Tuy nhiên, hai sản phẩm mới chỉ bắt đầu được bán từ cuối tháng 5, nên chưa có nhiều thời gian để tạo tác động đáng kể lên kết quả quý II. Việc doanh số camera vẫn giảm mạnh cho thấy GoPro đang đối mặt với bài toán lớn hơn việc đơn thuần thiếu một sản phẩm mới. Công ty phải cạnh tranh trong một thị trường camera hành động ngày càng đông đúc, đặc biệt khi nhiều đối thủ Trung Quốc liên tục đưa ra thiết bị có cấu hình cao, giá cạnh tranh và tốc độ đổi mới nhanh.

Áp lực còn thể hiện rõ trên bảng cân đối tài chính. Theo chuẩn GAAP, GoPro lỗ 51 triệu USD trong quý II, tương đương khoảng 1.346 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức lỗ 16 triệu USD của cùng kỳ năm trước. Tính theo chuẩn non-GAAP, khoản lỗ ròng cũng lên tới 36 triệu USD, so với 12 triệu USD một năm trước. Trước tình hình này, GoPro đã phải triển khai kế hoạch cắt giảm khoảng 23% nhân sự trong năm 2026 nhằm giảm chi phí. Đến tháng 7, nhà sáng lập kiêm CEO Nicholas Woodman còn cho công ty vay 20 triệu USD để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Áp lực càng lớn khi Nasdaq cảnh báo GoPro không còn đáp ứng các điều kiện để duy trì niêm yết.

Dòng Mission 1 và Mission 1 Pro chưa đủ giúp GoPro đảo chiều tình hình kinh doanh sau khi ra mắt.

Khó khăn của GoPro cũng phản ánh sự thay đổi đáng kể trên thị trường thiết bị ghi hình cá nhân. Camera hành động từng tạo nên một phân khúc gần như thuộc về GoPro, nhưng hiện người dùng có nhiều lựa chọn hơn, từ camera 360 độ đến các thiết bị nhỏ gọn có khả năng quay video độ phân giải cao. Trong khi đó, smartphone cũng ngày càng đảm nhiệm tốt các nhu cầu quay chụp phổ thông. Điều này khiến một chiếc camera hành động chuyên dụng phải chứng minh được giá trị rõ ràng hơn thay vì chỉ dựa vào thương hiệu. Sự sụt giảm doanh số phần cứng cho thấy GoPro đang gặp khó trong việc thuyết phục người dùng tiếp tục nâng cấp thiết bị.

Giữa lúc đó, GoPro đang cân nhắc khả năng bán lại toàn bộ doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã phê duyệt quy trình đánh giá các phương án chiến lược, trong đó có việc bán công ty, với mục tiêu tối đa hóa giá trị cho cổ đông. Nicholas Woodman cho biết GoPro đã nhận được sự quan tâm từ nhiều nhóm khác nhau, bao gồm lĩnh vực quốc phòng, thị trường tiêu dùng và tài chính. Tuy nhiên, việc công ty có thực sự được bán hay không vẫn chưa được quyết định. Từ một thương hiệu từng tạo ra cả trào lưu camera hành động, GoPro giờ đây phải tìm một con đường mới để tồn tại trong thị trường công nghệ thay đổi quá nhanh.