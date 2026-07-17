Hãng điện thoại ít tên tuổi ra mắt smartphone AI Agentic

StepFun giới thiệu StepX Neo, mẫu smartphone với AI Agent có khả năng tự thực hiện các tác vụ nhiều bước chỉ từ một câu lệnh của người dùng.

Công ty AI Trung Quốc StepFun vừa giới thiệu StepX Neo, mẫu smartphone mà hãng gọi là smartphone AI Agentic đầu tiên trên thế giới dành cho thị trường đại chúng.

Khác với các tính năng AI hiện nay chủ yếu phản hồi từng yêu cầu riêng lẻ, StepX Neo được thiết kế để tự hoàn thành toàn bộ một chuỗi tác vụ chỉ từ một câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

StepX Neo - Chiếc smartphone AI Agentic đầu tiên trên thế giới

StepFun được thành lập vào năm 2023 bởi các cựu nhân viên Microsoft. Theo công ty, thay vì yêu cầu người dùng liên tục mở ứng dụng hoặc nhập nhiều câu lệnh, StepX Neo cho phép AI tự kết hợp nhiều ứng dụng và công cụ để hoàn thành một công việc từ đầu đến cuối.

Trung tâm của thiết bị là AI Agent mang tên Step Amoo, được tích hợp trực tiếp vào hệ điều hành Step AOS do StepFun tự phát triển. AI Agent này có thể hoạt động ngoại tuyến đối với các tác vụ cốt lõi mà không cần kết nối Internet liên tục.

Theo StepFun, Step AOS cho phép AI Agent tiếp nhận một yêu cầu duy nhất của người dùng rồi tự phối hợp giữa ứng dụng, dịch vụ web và các công cụ trên thiết bị để đưa ra kết quả hoàn chỉnh. Hệ thống cũng học thói quen sử dụng theo thời gian, chẳng hạn tự ưu tiên các chuyến bay cho phép mang theo thú cưng hoặc lựa chọn nhà hàng quen thuộc khi đặt bàn.

Buổi lễ ra mắt chiếc smartphone AI StepX Neo của StepFun.

Đối với người thường xuyên di chuyển, StepX Neo hỗ trợ dịch trực tiếp hội thoại, tin nhắn, cuộc gọi và văn bản trên biển báo, thực đơn hay bảng thông tin với 32 ngôn ngữ và phương ngữ.

Thiết bị cũng có thể tra cứu lịch trình phương tiện công cộng, tìm kiếm sự kiện, truy cập lịch trình chuyến đi ngay cả khi không có mạng di động, đồng thời hỗ trợ điền biểu mẫu hải quan, cảnh báo yêu cầu thị thực và nhắc nhở thời gian làm thủ tục chuyến bay.

StepFun cho biết Step AOS được xây dựng trên kiến trúc "atomic capability engine", chia các chức năng của smartphone thành bốn nhóm gồm liên lạc, ứng dụng, tệp tin và công cụ hệ thống theo tiêu chuẩn MCP để AI Agent kết hợp linh hoạt khi xử lý tác vụ. Theo công ty, nền tảng này được xây dựng từ Android, Linux và RTOS thay vì chỉ bổ sung AI như một ứng dụng trên Android.

Hệ điều hành còn tích hợp giao diện nhập liệu bằng giọng nói và hình ảnh mang tên NUI, có khả năng học thói quen sử dụng để người dùng chỉ cần nói điều mình muốn thay vì thao tác trực tiếp trên thiết bị.

Hệ điều hành Step AOS giúp người dùng chỉ cần ra lệnh cho smartphone tự thao tác.

Để tăng độ tin cậy, StepFun trang bị cho AI Agent hệ thống bộ nhớ, cơ chế ra quyết định và nền tảng bảo mật riêng. Các yêu cầu đơn giản sẽ được xử lý bằng mô hình nhỏ để tăng tốc độ phản hồi, còn tác vụ phức tạp sẽ chuyển sang mô hình lớn hơn. Hệ thống cũng chỉ cấp quyền khi cần thiết, tự động thu hồi sau khi hoàn tất và hỗ trợ hoàn tác thao tác chỉ bằng một lần chạm.

Toàn bộ các tác vụ AI được xử lý bởi Step Edge, mô hình nền tảng do StepFun phát triển dành riêng cho smartphone. Công ty tuyên bố mô hình này đạt kết quả dẫn đầu ở 29 bài kiểm tra dành cho AI chạy trên thiết bị, dù chưa công bố cụ thể các bài đánh giá.

Để mở rộng khả năng của AI Agent, StepFun đã tích hợp Step AOS với nhiều dịch vụ phổ biến tại Trung Quốc như Ctrip, Alipay, Didi, Meituan, WPS và CapCut. Nhờ đó, AI Agent có thể thực hiện trọn vẹn các tác vụ như đặt xe, lên lịch trình hay chỉnh sửa video thay vì chỉ đưa ra gợi ý.