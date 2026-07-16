Xã Đam Rông 4: Chỉ định gói thầu lưới điện hơn 1,2 tỷ, tiết kiệm xấp xỉ 0,13%

Mới đây, Văn phòng HĐND&UBND xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cho dự án Đường điện nhánh rẽ thôn Đạ Nhinh 1, Đạ Nhinh 2. Việc đầu tư hạ tầng lưới điện nông thôn này sử dụng nguồn vốn kết dư ngân sách xã năm 2025 nhằm phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế xã hội tại cơ sở.
Công khai minh bạch dữ liệu gói thầu xây lắp
Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-VP ngày 30/06/2026 do Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Huy ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.
Trước đó, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 68/QĐ-VP ngày 22/06/2026 cũng do Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Huy ban hành đã xác định rõ giá gói thầu là 1.272.076.427 đồng.
Kết quả phê duyệt chính thức ghi nhận Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Đại Quang Phát là đơn vị trúng thầu. Giá trúng thầu được công bố ở mức 1.270.452.257 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động thương thảo và phê duyệt giá, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 1.624.170 đồng. Biên độ giảm giá sau đấu thầu tương đương với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,13%. Hợp đồng giữa các bên được xác định theo hình thức trọn gói với thời gian triển khai thi công xây dựng trong vòng 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Hồ sơ năng lực nhà thầu và yếu tố địa bàn
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Đại Quang Phát có mã số thuế 5800875602, được thành lập ngày 14/01/2010. Doanh nghiệp hoạt động có trụ sở chính đăng ký tại Lô 60A, cụm công nghiệp Đinh Văn, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này có bề dày kinh nghiệm tham gia thị trường đầu tư công với tổng số 76 gói thầu đã tham gia trên phạm vi toàn quốc. Kết quả hoạt động cho thấy đơn vị đã trúng thầu 62 gói, trượt 13 gói và có 01 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu độc lập của doanh nghiệp tích lũy đạt khoảng 103.524.506.059 đồng, bên cạnh tổng giá trị trúng thầu dưới vai trò liên danh đạt khoảng 233.694.164.342 đồng.
Đáng chú ý, năng lực thi công và đấu thầu của doanh nghiệp có sự tập trung rất lớn tại thị trường nội tỉnh Lâm Đồng. Thống kê lịch sử cho thấy đơn vị đã tham gia tổng cộng 35 gói thầu trên địa bàn tỉnh, mang về 25 gói thầu trúng.
Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả sử dụng dòng vốn công
Phân tích về mặt pháp lý và kinh tế đầu tư, hệ thống hành lang pháp lý năm 2026 đặt ra những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về hiệu quả sử dụng ngân sách. Theo chuyên gia Đào Giang, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá trị dưới 2 tỷ đồng tại địa bàn xã Đam Rông 4 là hoàn toàn phù hợp với hạn mức được quy định tại các Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Quy trình này giúp tối giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị để sớm đưa công trình đường điện nông thôn vào vận hành, phục vụ trực tiếp đời sống người dân ở thôn Đạ Nhinh 1 và Đạ Nhinh 2.
Tuy nhiên, dưới góc độ tối ưu hóa hiệu quả dòng vốn công, biên độ tiết kiệm khoảng 0,13% đặt ra bài toán về năng lực thương thảo giá. Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài chính, chống lãng phí trong đầu tư công, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao quyền chủ đầu tư luôn gắn liền với tính hiệu quả của từng đồng vốn ngân sách. Đồng thời, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính cũng hướng dẫn các đơn vị mua sắm công cần tận dụng tối đa quy trình thương thảo hợp đồng để đạt được mức giảm giá tối ưu, bảo đảm lợi ích cao nhất cho nhà nước.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.