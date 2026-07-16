Xã Đam Rông 4: Chỉ định gói thầu lưới điện hơn 1,2 tỷ, tiết kiệm xấp xỉ 0,13%

Nhà thầu Đại Quang Phát vừa được lựa chọn thực hiện gói thầu lưới điện nông thôn trị giá hơn 1,2 tỷ đồng tại xã Đam Rông 4 với tỷ lệ tiết kiệm ở mức 0,13%.

Mới đây, Văn phòng HĐND&UBND xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cho dự án Đường điện nhánh rẽ thôn Đạ Nhinh 1, Đạ Nhinh 2. Việc đầu tư hạ tầng lưới điện nông thôn này sử dụng nguồn vốn kết dư ngân sách xã năm 2025 nhằm phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế xã hội tại cơ sở.

Công khai minh bạch dữ liệu gói thầu xây lắp

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-VP ngày 30/06/2026 do Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Huy ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Trước đó, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 68/QĐ-VP ngày 22/06/2026 cũng do Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Huy ban hành đã xác định rõ giá gói thầu là 1.272.076.427 đồng.

Kết quả phê duyệt chính thức ghi nhận Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Đại Quang Phát là đơn vị trúng thầu. Giá trúng thầu được công bố ở mức 1.270.452.257 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động thương thảo và phê duyệt giá, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 1.624.170 đồng. Biên độ giảm giá sau đấu thầu tương đương với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,13%. Hợp đồng giữa các bên được xác định theo hình thức trọn gói với thời gian triển khai thi công xây dựng trong vòng 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định số 70/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Hồ sơ năng lực nhà thầu và yếu tố địa bàn

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Đại Quang Phát có mã số thuế 5800875602, được thành lập ngày 14/01/2010. Doanh nghiệp hoạt động có trụ sở chính đăng ký tại Lô 60A, cụm công nghiệp Đinh Văn, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này có bề dày kinh nghiệm tham gia thị trường đầu tư công với tổng số 76 gói thầu đã tham gia trên phạm vi toàn quốc. Kết quả hoạt động cho thấy đơn vị đã trúng thầu 62 gói, trượt 13 gói và có 01 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu độc lập của doanh nghiệp tích lũy đạt khoảng 103.524.506.059 đồng, bên cạnh tổng giá trị trúng thầu dưới vai trò liên danh đạt khoảng 233.694.164.342 đồng.

Đáng chú ý, năng lực thi công và đấu thầu của doanh nghiệp có sự tập trung rất lớn tại thị trường nội tỉnh Lâm Đồng. Thống kê lịch sử cho thấy đơn vị đã tham gia tổng cộng 35 gói thầu trên địa bàn tỉnh, mang về 25 gói thầu trúng.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả sử dụng dòng vốn công

Phân tích về mặt pháp lý và kinh tế đầu tư, hệ thống hành lang pháp lý năm 2026 đặt ra những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về hiệu quả sử dụng ngân sách. Theo chuyên gia Đào Giang, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá trị dưới 2 tỷ đồng tại địa bàn xã Đam Rông 4 là hoàn toàn phù hợp với hạn mức được quy định tại các Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Quy trình này giúp tối giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị để sớm đưa công trình đường điện nông thôn vào vận hành, phục vụ trực tiếp đời sống người dân ở thôn Đạ Nhinh 1 và Đạ Nhinh 2.

Tuy nhiên, dưới góc độ tối ưu hóa hiệu quả dòng vốn công, biên độ tiết kiệm khoảng 0,13% đặt ra bài toán về năng lực thương thảo giá. Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài chính, chống lãng phí trong đầu tư công, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao quyền chủ đầu tư luôn gắn liền với tính hiệu quả của từng đồng vốn ngân sách. Đồng thời, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính cũng hướng dẫn các đơn vị mua sắm công cần tận dụng tối đa quy trình thương thảo hợp đồng để đạt được mức giảm giá tối ưu, bảo đảm lợi ích cao nhất cho nhà nước.