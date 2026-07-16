Liên danh ba nhà thầu trúng gói xây lắp hơn 6,7 tỷ tại xã Di Linh

Văn phòng HĐND và UBND xã Di Linh (Lâm Đồng) vừa ban hành văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án cải tạo giao thông trên địa bàn. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương nhờ biên độ giảm giá tốt trong công tác đấu thầu đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Minh bạch số liệu thầu công trình đường Nguyễn Viết Xuân
Cụ thể, ngày 22/06/2026, Q. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Di Linh - Vũ Đình Sơn đã ký Quyết định số 253/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Viết Xuân xã Di Linh. Dữ liệu quản lý đầu tư ghi nhận giá gói thầu (giá dự toán được duyệt) là 7.195.361.995 đồng.
Đơn vị trúng thầu là Liên danh Thi Công Gói Thầu Số 03 với giá trúng thầu cụ thể là 6.747.249.432 đồng. Qua đối chiếu số liệu, biên độ giảm giá sau đấu thầu đạt xấp xỉ 448.112.563 đồng. Mức giảm này tương đương với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách công khoảng 6,23%.
Hình thức hợp đồng được áp dụng là trọn gói với thời gian thực hiện toàn bộ khối lượng công việc là 400 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Bối cảnh cạnh tranh và năng lực nhà thầu nội tỉnh
Hồ sơ đấu thầu công khai thể hiện gói thầu số 03 được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Phương thức đấu thầu được áp dụng là một giai đoạn một túi hồ sơ. Dẫu vậy, khi hệ thống đóng thầu và tiến hành lập Biên bản mở thầu vào ngày 14/06/2026, dữ liệu ghi nhận chỉ có duy nhất Liên danh Thi Công Gói Thầu Số 03 nộp hồ sơ dự thầu.
Tìm hiểu sâu về cấu trúc của đơn vị trúng thầu cho thấy liên danh này bao gồm ba thành viên đều là các doanh nghiệp xây dựng có trụ sở đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thành viên thứ nhất của liên danh là Doanh nghiệp tư nhân Long Thảo (mã số doanh nghiệp: 5800418853, có địa chỉ trụ sở tại xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng). Thành viên thứ hai là Doanh nghiệp tư nhân Ý Anh (mã số doanh nghiệp: 5800596849, địa chỉ tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Thành viên thứ ba là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm (mã số doanh nghiệp: 5800483718, địa chỉ đặt tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).
Thống kê dữ liệu đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy nhóm doanh nghiệp này có mật độ tham gia và trúng thầu khá cao tại địa phương. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm từng tham gia 84 gói thầu và trúng tới 65 gói. Doanh nghiệp tư nhân Ý Anh đã tham gia 51 gói và trúng 38 gói. Trong khi đó, Doanh nghiệp tư nhân Long Thảo tham gia 19 gói và xuất sắc trúng 16 gói.
Do tính chất chỉ có một nhà thầu tham dự và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thải Phát Việt đã không thực hiện bước xếp hạng nhà thầu mà tiến hành chuyển thẳng sang bước đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng theo quy định tại tại Khoản 5 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Quy trình này đảm bảo tính liên tục của dự án đầu tư công.
Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, tại Khoản 5 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về việc xử lý tình huống đấu thầu qua mạng khi có duy nhất một nhà thầu tham dự. Việc cho phép tiếp tục đánh giá và phê duyệt khi nhà thầu đạt năng lực giúp bảo đảm tiến độ hạ tầng kỹ thuật, tránh lãng phí thời gian tổ chức lại.
Tuy nhiên, do gói thầu thi công theo hình thức hợp đồng trọn gói trong 400 ngày, trách nhiệm giải trình của Văn phòng HĐND và UBND xã Di Linh trong giai đoạn giám sát thi công là cực kỳ lớn nhằm đảm bảo chất lượng công trình tương xứng với nguồn vốn đã phê duyệt.
NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC
Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.
Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.
Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.