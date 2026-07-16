Liên danh ba nhà thầu trúng gói xây lắp hơn 6,7 tỷ tại xã Di Linh

Gói thầu thi công nâng cấp tuyến đường Nguyễn Viết Xuân xã Di Linh ghi nhận chỉ có một liên danh tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 6,23%.

Văn phòng HĐND và UBND xã Di Linh (Lâm Đồng) vừa ban hành văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án cải tạo giao thông trên địa bàn. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương nhờ biên độ giảm giá tốt trong công tác đấu thầu đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Minh bạch số liệu thầu công trình đường Nguyễn Viết Xuân

Cụ thể, ngày 22/06/2026, Q. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Di Linh - Vũ Đình Sơn đã ký Quyết định số 253/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Viết Xuân xã Di Linh. Dữ liệu quản lý đầu tư ghi nhận giá gói thầu (giá dự toán được duyệt) là 7.195.361.995 đồng.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Thi Công Gói Thầu Số 03 với giá trúng thầu cụ thể là 6.747.249.432 đồng. Qua đối chiếu số liệu, biên độ giảm giá sau đấu thầu đạt xấp xỉ 448.112.563 đồng. Mức giảm này tương đương với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách công khoảng 6,23%.

Hình thức hợp đồng được áp dụng là trọn gói với thời gian thực hiện toàn bộ khối lượng công việc là 400 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định số 253/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Bối cảnh cạnh tranh và năng lực nhà thầu nội tỉnh

Hồ sơ đấu thầu công khai thể hiện gói thầu số 03 được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Phương thức đấu thầu được áp dụng là một giai đoạn một túi hồ sơ. Dẫu vậy, khi hệ thống đóng thầu và tiến hành lập Biên bản mở thầu vào ngày 14/06/2026, dữ liệu ghi nhận chỉ có duy nhất Liên danh Thi Công Gói Thầu Số 03 nộp hồ sơ dự thầu.

Tìm hiểu sâu về cấu trúc của đơn vị trúng thầu cho thấy liên danh này bao gồm ba thành viên đều là các doanh nghiệp xây dựng có trụ sở đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thành viên thứ nhất của liên danh là Doanh nghiệp tư nhân Long Thảo (mã số doanh nghiệp: 5800418853, có địa chỉ trụ sở tại xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng). Thành viên thứ hai là Doanh nghiệp tư nhân Ý Anh (mã số doanh nghiệp: 5800596849, địa chỉ tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Thành viên thứ ba là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm (mã số doanh nghiệp: 5800483718, địa chỉ đặt tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Thống kê dữ liệu đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy nhóm doanh nghiệp này có mật độ tham gia và trúng thầu khá cao tại địa phương. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm từng tham gia 84 gói thầu và trúng tới 65 gói. Doanh nghiệp tư nhân Ý Anh đã tham gia 51 gói và trúng 38 gói. Trong khi đó, Doanh nghiệp tư nhân Long Thảo tham gia 19 gói và xuất sắc trúng 16 gói.

Do tính chất chỉ có một nhà thầu tham dự và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thải Phát Việt đã không thực hiện bước xếp hạng nhà thầu mà tiến hành chuyển thẳng sang bước đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng theo quy định tại tại Khoản 5 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Quy trình này đảm bảo tính liên tục của dự án đầu tư công.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, tại Khoản 5 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về việc xử lý tình huống đấu thầu qua mạng khi có duy nhất một nhà thầu tham dự. Việc cho phép tiếp tục đánh giá và phê duyệt khi nhà thầu đạt năng lực giúp bảo đảm tiến độ hạ tầng kỹ thuật, tránh lãng phí thời gian tổ chức lại.

Tuy nhiên, do gói thầu thi công theo hình thức hợp đồng trọn gói trong 400 ngày, trách nhiệm giải trình của Văn phòng HĐND và UBND xã Di Linh trong giai đoạn giám sát thi công là cực kỳ lớn nhằm đảm bảo chất lượng công trình tương xứng với nguồn vốn đã phê duyệt.