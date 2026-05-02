Robot hút bụi 30 triệu có đáng tiền? Sự thật bất ngờ

Số hóa - Xe

Dreame X60 Ultra gây chú ý với loạt công nghệ AI, tự động hóa toàn diện, nhưng liệu robot hút bụi 30 triệu đồng này có thực sự xứng đáng với người dùng?

Thiên Trang (TH)
Dreame X60 Ultra cho thấy một bước tiến rõ rệt của robot hút bụi cao cấp khi không chỉ dừng lại ở lực hút mạnh mà còn hướng tới khả năng tự vận hành gần như hoàn toàn, giúp người dùng giảm đáng kể thời gian làm việc nhà mỗi ngày. (Ảnh: Genk)
Trải nghiệm thực tế cho thấy thiết bị gần như loại bỏ những phiền toái quen thuộc như mắc kẹt dây điện, bỏ sót góc chết hay làm bẩn sàn khi gặp chất lỏng, nhờ hệ thống AI nhận diện môi trường và xử lý tình huống linh hoạt.(Ảnh: Genk)
Thiết kế thân máy siêu mỏng 7,95 cm kết hợp cảm biến hiện đại giúp robot dễ dàng tiếp cận các khu vực khó như gầm giường, gầm sofa, đồng thời vẫn duy trì khả năng điều hướng chính xác trong không gian phức tạp.(Ảnh: Genk)
Điểm nổi bật nhất nằm ở “bộ não” AI với khả năng nhận diện hơn 300 loại vật cản, tự động điều chỉnh lực hút, chế độ lau và đường đi, biến robot thành một “người giúp việc thông minh” thay vì một thiết bị cần giám sát liên tục.(Ảnh: Genk)
Ở khía cạnh hiệu năng, lực hút lên tới 36.000Pa cùng hệ thống chổi kép chống rối giúp xử lý hiệu quả bụi mịn, tóc và lông thú, trong khi hệ thống lau nước ấm mang lại khả năng làm sạch sâu trên nhiều loại bề mặt.(Ảnh: Genk)
Không chỉ dừng lại ở robot, trạm sạc PowerDock đóng vai trò trung tâm với khả năng tự giặt giẻ bằng nước nóng, sấy khô, gom rác và pha dung dịch lau sàn, mang đến trải nghiệm gần như “rảnh tay” hoàn toàn.(Ảnh: Genk)
Ứng dụng đi kèm cho phép tùy chỉnh chi tiết từng phòng, từ lực hút, lượng nước đến lịch dọn dẹp, thậm chí tích hợp camera giám sát và điều khiển từ xa, phù hợp với nhu cầu sống hiện đại.(Ảnh: Genk)
Tuy nhiên, mức giá khoảng 30 triệu đồng khiến sản phẩm không dành cho số đông, và giá trị thực sự của Dreame X60 Ultra chỉ phát huy khi người dùng cần một hệ thống tự động hóa toàn diện thay vì một thiết bị hút lau cơ bản.(Ảnh: Genk)
