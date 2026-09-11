Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Máy chơi game có thiết kế trong suốt độc đáo

Máy chơi game Arduview gây ấn tượng mạnh khi không chỉ có bộ vỏ xuyên thấu mà còn làm trong suốt cả màn hình OLED lẫn bảng mạch bên trong.

Tuệ Minh
Máy chơi game có thiết kế trong suốt độc đáo

Thị trường thiết bị giải trí vừa đón nhận một thiết kế độc đáo mang tên Arduview, mẫu máy chơi game cầm tay được nhà sản xuất giới thiệu là thiết bị trong suốt hoàn toàn đầu tiên trên thế giới.

Với trọng lượng siêu nhẹ chỉ khoảng 50 gram, cỗ máy nhỏ gọn này đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ khi chuẩn bị bước vào chiến dịch gọi vốn trên nền tảng Kickstarter.

Khác biệt hoàn toàn với những thiết bị vỏ mờ trước đây như Game Boy Color bản Atomic Purple hay Commodore Starlight C64U, Arduview mở rộng độ trong suốt ra toàn bộ bảng mạch và cả màn hình OLED.

Nhà sáng lập Louis Huang cho biết ông chế tạo cỗ máy này xuất phát từ cảm giác những món đồ công nghệ xuyên thấu trước đây chưa từng đạt được độ trong suốt thực sự, cho phép người dùng quan sát trọn vẹn từng linh kiện bên trong.

Về mặt kỹ thuật, Arduview vận hành trên nền tảng mã nguồn mở Arduboy cùng vi điều khiển ATmega32u4, được nạp sẵn 400 tựa game 8-bit. Nhằm tối ưu sự tinh gọn, máy không trang bị kết nối Wi-Fi hay cửa hàng ứng dụng mà chỉ sạc và truyền tải dữ liệu qua cổng USB-C.

Dù vậy, danh hiệu "máy chơi game trong suốt đầu tiên" hiện vẫn mang tính chất tiếp thị thương mại hơn là một tuyên bố đã qua xác minh độc lập.

Hiện tại, người dùng quan tâm có thể đăng ký sớm qua email để nhận mức giá ưu đãi 49 USD dành cho nhà sáng lập thông qua khoản đặt cọc 5 USD, tiết kiệm đáng kể so với giá bán lẻ niêm yết 100 USD. Khoản tiền cọc này được cam kết có thể hoàn lại bất kỳ lúc nào cho tới thời điểm thiết bị chính thức xuất xưởng.

Arduview dự kiến sẽ phát hành rộng rãi vào năm 2027 tùy thuộc vào sự thành công của chiến dịch Kickstarter sắp tới. Tuy nhiên, người dùng cũng cần cân nhắc rủi ro đặc thù của hình thức gọi vốn cộng đồng, gồm khả năng sản phẩm không hoạt động đúng kỳ vọng quảng cáo hoặc thậm chí không thể giao hàng.

Cận cảnh máy chơi game trong suốt từ vỏ tới bảng mạch của Arduview.
Arduview/Gamehub
#Máy chơi game trong suốt #Thiết kế sáng tạo #Arduview #Gọi vốn Kickstarter #Công nghệ xuyên thấu

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] iPhone Ultra sắp có “vũ khí” biến thành máy chơi game

Tin đồn về hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên iPhone Ultra màn hình gập đang khiến giới công nghệ kỳ vọng về smartphone chơi game mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

fo-1.png
Trong khi thị trường game di động liên tục tăng trưởng và chiếm hơn một nửa doanh thu toàn ngành công nghiệp trò chơi điện tử, các mẫu điện thoại gaming chuyên dụng vẫn chưa thực sự trở thành lựa chọn phổ biến do thiết kế cồng kềnh, camera kém hấp dẫn và trải nghiệm sử dụng hằng ngày còn nhiều hạn chế, tạo cơ hội để những flagship đa năng như iPhone chiếm ưu thế trong mắt người dùng.
fo-2.png
Nhiều nguồn tin rò rỉ gần đây cho biết Apple có thể trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên mẫu iPhone Ultra màn hình gập trong tương lai, một nâng cấp được xem là bước tiến quan trọng giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài thay vì bị giảm sức mạnh khi nhiệt độ tăng cao như trên nhiều smartphone hiện nay.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Loạt máy chơi game dùng chip Intel ra mắt áp đảo AMD

Intel đang nghiêm túc hơn bao giờ hết với thị trường máy chơi game cầm tay với chip Arc G3 Extreme, nơi gần như từng là sân chơi của AMD.

Tại sự kiện Computex 2026, Intel đã biến thị trường máy chơi game PC cầm tay (handheld) thành nơi trình diễn sức mạnh khi trực tiếp phô diễn năng lực của dòng vi xử lý Arc G3 Extreme mới.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

OnePlus Ace 6 Ultra ra mắt cùng tay cầm chơi game độc đáo

OnePlus vừa xác nhận mẫu điện thoại cao cấp OnePlus Ace 6 Ultra sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 28/4/2026. Đây là phiên bản mạnh nhất trong dòng

OnePlus vừa xác nhận mẫu điện thoại cao cấp OnePlus Ace 6 Ultra sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 28/4/2026. Đây là phiên bản mạnh nhất trong dòng Ace 6 series, sở hữu cấu hình phần cứng vượt trội với vi xử lý Dimensity 9500 và viên pin dung lượng lên tới 8600mAh.

Theo GSMArena, đi kèm với máy là một phụ kiện tay cầm chơi game chuyên dụng giúp biến mẫu điện thoại này thành một chiếc máy chơi game cầm tay thực thụ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Apple đổi giọng dưới thời John Ternus

Apple đổi giọng dưới thời John Ternus

Ngay keynote đầu tiên với cương vị CEO, John Ternus đã đưa đối thủ vào câu chuyện về iPhone Duo, cho thấy Apple có thể bước vào kỷ nguyên mới quyết liệt hơn.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Apple đổi giọng dưới thời John Ternus

Apple đổi giọng dưới thời John Ternus

Ngay keynote đầu tiên với cương vị CEO, John Ternus đã đưa đối thủ vào câu chuyện về iPhone Duo, cho thấy Apple có thể bước vào kỷ nguyên mới quyết liệt hơn.