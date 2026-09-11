Máy chơi game có thiết kế trong suốt độc đáo

Máy chơi game Arduview gây ấn tượng mạnh khi không chỉ có bộ vỏ xuyên thấu mà còn làm trong suốt cả màn hình OLED lẫn bảng mạch bên trong.

Thị trường thiết bị giải trí vừa đón nhận một thiết kế độc đáo mang tên Arduview, mẫu máy chơi game cầm tay được nhà sản xuất giới thiệu là thiết bị trong suốt hoàn toàn đầu tiên trên thế giới.

Với trọng lượng siêu nhẹ chỉ khoảng 50 gram, cỗ máy nhỏ gọn này đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ khi chuẩn bị bước vào chiến dịch gọi vốn trên nền tảng Kickstarter.

Khác biệt hoàn toàn với những thiết bị vỏ mờ trước đây như Game Boy Color bản Atomic Purple hay Commodore Starlight C64U, Arduview mở rộng độ trong suốt ra toàn bộ bảng mạch và cả màn hình OLED.

Nhà sáng lập Louis Huang cho biết ông chế tạo cỗ máy này xuất phát từ cảm giác những món đồ công nghệ xuyên thấu trước đây chưa từng đạt được độ trong suốt thực sự, cho phép người dùng quan sát trọn vẹn từng linh kiện bên trong.

Về mặt kỹ thuật, Arduview vận hành trên nền tảng mã nguồn mở Arduboy cùng vi điều khiển ATmega32u4, được nạp sẵn 400 tựa game 8-bit. Nhằm tối ưu sự tinh gọn, máy không trang bị kết nối Wi-Fi hay cửa hàng ứng dụng mà chỉ sạc và truyền tải dữ liệu qua cổng USB-C.

Dù vậy, danh hiệu "máy chơi game trong suốt đầu tiên" hiện vẫn mang tính chất tiếp thị thương mại hơn là một tuyên bố đã qua xác minh độc lập.

Hiện tại, người dùng quan tâm có thể đăng ký sớm qua email để nhận mức giá ưu đãi 49 USD dành cho nhà sáng lập thông qua khoản đặt cọc 5 USD, tiết kiệm đáng kể so với giá bán lẻ niêm yết 100 USD. Khoản tiền cọc này được cam kết có thể hoàn lại bất kỳ lúc nào cho tới thời điểm thiết bị chính thức xuất xưởng.

Arduview dự kiến sẽ phát hành rộng rãi vào năm 2027 tùy thuộc vào sự thành công của chiến dịch Kickstarter sắp tới. Tuy nhiên, người dùng cũng cần cân nhắc rủi ro đặc thù của hình thức gọi vốn cộng đồng, gồm khả năng sản phẩm không hoạt động đúng kỳ vọng quảng cáo hoặc thậm chí không thể giao hàng.