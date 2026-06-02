[GALLERY] Loạt máy chơi game dùng chip Intel ra mắt áp đảo AMD

Intel đang nghiêm túc hơn bao giờ hết với thị trường máy chơi game cầm tay với chip Arc G3 Extreme, nơi gần như từng là sân chơi của AMD.

Tuệ Minh
Tại sự kiện Computex 2026, Intel đã biến thị trường máy chơi game PC cầm tay (handheld) thành nơi trình diễn sức mạnh khi trực tiếp phô diễn năng lực của dòng vi xử lý Arc G3 Extreme mới.
Với con chip này, Intel đang nhắm thẳng vào sự hiện diện mạnh mẽ nhiều năm qua của AMD trên thị trường handheld bằng hàng loạt con số ấn tượng.
Sự xuất hiện của Arc G3 Extreme đặc biệt đáng chú ý bởi trong nhiều năm qua, AMD gần như là lựa chọn phổ biến của thị trường handheld gaming. Từ Steam Deck cho tới ROG Ally hay Legion Go, phần lớn những thiết bị thành công nhất đều sử dụng nền tảng AMD.
Điều đó khiến Arc G3 Extreme trở thành nỗ lực nghiêm túc đầu tiên của Intel nhằm giành lấy thị phần trong phân khúc này bằng một kiến trúc được thiết kế riêng cho handheld thay vì tận dụng các bộ xử lý laptop hiện có.
Tâm điểm của đợt “tấn công” lần này là Arc G3 Extreme, nền tảng handheld mới dựa trên kiến trúc Panther Lake và được trang bị GPU Arc B390 với 12 nhân Xe3 Battlemage.
Khác với các thế hệ Core Ultra trước đây vốn tập trung vào laptop siêu di động, Arc G3 Extreme được Intel tối ưu riêng cho các thiết bị chơi game cầm tay, nơi hiệu năng, điện năng tiêu thụ và khả năng tản nhiệt đều là những yếu tố sống còn.
Sự lột xác từ kiến trúc Alchemist sang Battlemage mang đến một cú hích lớn về khả năng xử lý đồ họa, đồng thời tích hợp công nghệ Intel XeSS 3 Multi-Frame Generation. Intel cho biết XeSS đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây và hiện đủ sức cạnh tranh với các công nghệ tương tự từ AMD và Nvidia.
Những dữ liệu thử nghiệm nội bộ vừa được Intel hé lộ đã cho thấy tham vọng thực sự của hãng. Sử dụng nguyên mẫu MSI Claw 8 EX AI làm hệ thống thử nghiệm, Arc G3 Extreme thiết lập ở mức điện năng 35W cho hiệu năng chơi game trung bình cao hơn tới 42% so với AMD Ryzen Z2 Extreme, bộ xử lý được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên nhiều thiết bị handheld cao cấp trong thời gian tới.
Các bài test được thực hiện ở độ phân giải 1080p, thiết lập đồ họa High và sử dụng công nghệ upscaling 2x trong những tựa game được hỗ trợ. Không chỉ vượt qua đối thủ bên ngoài, Arc G3 Extreme cũng được cho là nhanh hơn trung bình 44% so với Core Ultra 7 258V thuộc thế hệ Lunar Lake trước đây của chính Intel.
Đáng chú ý hơn cả là những tuyên bố về hiệu suất năng lượng. Theo Intel, khi giới hạn mức tiêu thụ điện xuống chỉ còn 17W, hệ thống sử dụng Arc G3 Extreme vẫn đạt hiệu năng trung bình tương đương một thiết bị dùng Ryzen Z2 Extreme vận hành ở mức 35W.
Hãng cho rằng nền tảng mới có thể mang lại hiệu năng trên mỗi watt điện cao gấp đôi AMD trong nhiều tình huống sử dụng thực tế. Cùng mức medium settings và độ phân giải FullHD, chỉ bật upscaling mà không dùng frame gen, Hogwarts Legacy chạy tốt hơn hẳn trên Arc G3 Extreme ở 70 FPS so với 44 FPS trên AMD Ryzen 2 Extreme
Trong buổi demo trực tiếp tại Computex 2026, Intel cũng trình diễn khả năng của Arc G3 Extreme trên một thiết bị handheld sử dụng GPU Arc B390. Với tựa game Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, hệ thống đạt khoảng 100 FPS ở độ phân giải Full HD khi kích hoạt đồng thời công nghệ upscaling XeSS và Intel Frame Generation 4X.
Màn trình diễn này cho thấy Intel đang đặt kỳ vọng rất lớn vào khả năng kết hợp giữa hiệu năng gaming và hiệu suất năng lượng trên thế hệ handheld mới, đặc biệt trong bối cảnh thị trường nhiều năm qua gần như do AMD thống trị.
Bên cạnh sức mạnh phần cứng thuần túy, Intel còn giới thiệu Intelligent Bias Control (IBC) 3.5, một công nghệ phần mềm được thiết kế riêng cho handheld gaming. Hệ thống này có khả năng điều chỉnh cách phân bổ điện năng giữa CPU và GPU theo thời gian thực, ưu tiên tài nguyên cho bộ xử lý đồ họa nhằm cải thiện tốc độ khung hình và độ ổn định của trải nghiệm chơi game.
Thông điệp Intel muốn gửi khá rõ ràng. Trong tương lai, handheld gaming sẽ không còn là cuộc đua đơn thuần về số lượng nhân xử lý hay mức xung nhịp cao nhất. Upscaling, frame generation và tối ưu phân bổ điện năng bằng AI sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong trải nghiệm chơi game.
Intel Arc G3 Extreme trình làng, trang bị trên loạt máy game cầm tay, đe dọa vị thế của AMD. ​
Computex, Silicon Today
