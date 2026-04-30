OnePlus Ace 6 Ultra ra mắt cùng tay cầm chơi game độc đáo

Tuệ Minh

OnePlus vừa xác nhận mẫu điện thoại cao cấp OnePlus Ace 6 Ultra sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 28/4/2026. Đây là phiên bản mạnh nhất trong dòng Ace 6 series, sở hữu cấu hình phần cứng vượt trội với vi xử lý Dimensity 9500 và viên pin dung lượng lên tới 8600mAh.

Theo GSMArena, đi kèm với máy là một phụ kiện tay cầm chơi game chuyên dụng giúp biến mẫu điện thoại này thành một chiếc máy chơi game cầm tay thực thụ.

Hình ảnh chiếc tay cầm độc đáo khiến cộng đồng háo hức.

Cấu hình vượt trội trên OnePlus Ace 6 Ultra

OnePlus Ace 6 Ultra được trang bị con chip Dimensity 9500 mới nhất, đi kèm màn hình có tần số quét 165Hz giúp tối ưu hiệu năng chơi game. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng yêu thích chơi game, hãng tích hợp viên pin lớn 8600mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 120W.

Về khả năng chụp ảnh, máy sở hữu cảm biến camera chính phía sau có độ phân giải 50MP. Độ bền của thiết bị cũng được chú trọng khi đạt xếp hạng chống bụi và nước lên tới IP69K, mức bảo vệ cao nhất hiện nay trên các dòng smartphone thương mại. OnePlus Ace 6 Ultra sẽ chạy giao diện ColorOS 16 vốn đã rất quen thuộc với người dùng OPPO.

Tay cầm chuyên dụng tối ưu cho game bắn súng

Song song với việc giới thiệu điện thoại, hãng cũng mang tới một tay cầm chơi game được thiết kế riêng cho dòng máy này mang tên OnePlus Marksman Gaming Controller. Phụ kiện này được tích hợp bốn nút vật lý ở mặt sau và người dùng sẽ thao tác hoàn toàn trên màn hình điện thoại ở mặt trước. Thiết kế này giúp game thủ thực hiện nhanh các thao tác ngắm bắn và di chuyển trong những trò chơi bắn súng FPS phổ biến.

Trọn bộ phụ kiện chất lừ của OnePlus Ace 6 Ultra.

Phụ kiện mới sở hữu tần số gửi tín hiệu (polling rate) của các nút bấm đạt mức 1000Hz và tích hợp ăng-ten chơi game chuyên dụng giúp tăng cường khả năng thu sóng. Mẫu tay cầm này cũng được trang bị một cổng USB Type-C ở cạnh dưới để giúp người dùng vừa chơi game vừa sạc pin một cách thuận tiện. Ở mặt sau, tay cầm còn hỗ trợ gắn thêm quạt tản nhiệt từ tính để giúp tối ưu nhiệt độ cho điện thoại khi xử lý nặng.

Với báng cầm công thái học chắc chắn, tay cầm OnePlus Marksman Gaming Controller hứa hẹn sẽ nâng tầm cảm giác cầm nắm khi chơi game trên màn hình phẳng thông thường. Dòng sản phẩm OnePlus Ace 6 Ultra cùng hệ sinh thái phụ kiện đi kèm dự kiến sẽ vô cùng hấp dẫn với những người dùng muốn một chiếc điện thoại tầm trung chuyên game.

Mặc dù sở hữu cấu hình mạnh và nhiều tiện ích, giá bán của OnePlus Ace 6 Ultra được cho là khá thấp. Bản thấp nhất với 12GB RAM, bộ nhớ 256GB chỉ 11.650.000 đ. Bản cấu hình cao nhất với 16GB RAM, 1TB bộ nhớ cũng chỉ bán ở mức giá 14.650.000 đ.

Màn xuất hiện cực 'ngầu' của OnePlus Ace 6 Ultra.

GizmodoG, OnePlus
Bài liên quan

OnePlus Ace 6, cú tát vào flagship với pin 7.800mAh

OnePlus Ace 6 gây sốc khi ra mắt với pin 7.800mAh, chip Snapdragon 8 Elite và màn hình 165Hz, nhưng giá chỉ khoảng 9,6 triệu đồng.

OnePlus Ace 6 vừa ra mắt tại Trung Quốc, định nghĩa lại phân khúc tầm trung với cấu hình vượt trội.
Máy sở hữu viên pin 7.800mAh, lớn hơn 55% so với các flagship như Galaxy S25 Ultra hay iPhone 17 Pro Max.
Xem chi tiết

OxygenOS 16 với giao diện Flow Montion kết nối xuyên hệ sinh thái OnePlus

OnePlus chính thức công bố OxygenOS 16, dựa trên Android 16, mang đến loạt nâng cấp về AI, hiệu năng và khả năng kết nối đa thiết bị, kể cả hệ sinh thái Apple.

Sau thời gian dài thử nghiệm, OnePlus vừa chính thức công bố OxygenOS 16, giao diện người dùng mới dựa trên Android 16, mang đến hàng loạt nâng cấp về AI, hiệu năng, và khả năng kết nối đa thiết bị. Đây được xem là bản cập nhật lớn nhất của OnePlus trong nhiều năm, mở ra kỷ nguyên mới cho “smartphone AI”.

Xem chi tiết

OnePlus 15 được xác nhận cắt giảm thứ quan trọng để tối ưu hiệu suất

OnePlus 15 sẽ chính thức ra mắt tại Trung Quốc trong vài ngày tới, và hãng này vừa xác nhận rằng sản phẩm mới sẽ có một điểm bị cắt giảm để đổi lấy hiệu năng.

OnePlus vừa xác nhận rằng màn hình của OnePlus 15 sẽ có độ phân giải thấp hơn. Chiếc điện thoại mới sẽ sở hữu màn hình độ phân giải 1.5K với tần số quét 165Hz, so với màn hình QHD+ 120Hz của OnePlus 13.

Hãng cho biết lý do là hiện chưa thể kết hợp màn hình QHD+ với tần số quét 165Hz. OnePlus 15 dự kiến ra mắt tại Trung Quốc vào thứ Hai tới, và chúng ta đã biết máy sẽ có tần số quét 165Hz.

Xem chi tiết

