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[GALLERY] KTM ra mắt 690 Rally giá mềm - "kẻ kế nhiệm" 640 Adventure

Số hóa - Xe

[GALLERY] KTM ra mắt 690 Rally giá mềm - "kẻ kế nhiệm" 640 Adventure

Khác với những chiếc 450 Rally với cấu hình gần với xe rally của hãng, KTM 690 Rally dựa trên "cào cào phố" 690 Enduro R và là kế nhiệm của chiếc 640 Adventure.

Nguyễn Chung
KTM đã chính thức ra mắt mẫu 690 Rally 2027 dựa trên nền tảng 690 Enduro R thế hệ mới được ra mắt năm ngoái. KTM định vị chiếc xe mới này như là mẫu kế nhiệm tinh thần của mẫu 640 Adventure đã được sản xuất từ ​​năm 1997 đến 2007, được trang bị động cơ xi-lanh đơn 625cc hộp số 5 cấp.
KTM đã chính thức ra mắt mẫu 690 Rally 2027 dựa trên nền tảng 690 Enduro R thế hệ mới được ra mắt năm ngoái. KTM định vị chiếc xe mới này như là mẫu kế nhiệm tinh thần của mẫu 640 Adventure đã được sản xuất từ ​​năm 1997 đến 2007, được trang bị động cơ xi-lanh đơn 625cc hộp số 5 cấp.
Sức mạnh đến từ động cơ xi-lanh đơn LC4 692.7cc thế hệ mới nhất của KTM, sản sinh công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 73Nm, kết hợp với hộp số 6 cấp. KTM cho biết động cơ này được thiết kế cho những chuyến đi đường dài và sử dụng khắc nghiệt trên địa hình gồ ghề, với chu kỳ bảo dưỡng kéo dài 15.000km.
Sức mạnh đến từ động cơ xi-lanh đơn LC4 692.7cc thế hệ mới nhất của KTM, sản sinh công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 73Nm, kết hợp với hộp số 6 cấp. KTM cho biết động cơ này được thiết kế cho những chuyến đi đường dài và sử dụng khắc nghiệt trên địa hình gồ ghề, với chu kỳ bảo dưỡng kéo dài 15.000km.
Xe được cung cấp nhiên liệu từ bình xăng dung tích 20 lít, bao gồm bình xăng phía sau 13 lít tiêu chuẩn của nền tảng 690 cộng thêm hai bình xăng phụ 3,5 lít gắn ở phía trước, được đặt trong một tháp chuyên dụng dành cho xe đua, tích hợp cả kính chắn gió để cải thiện khả năng chắn gió.
Xe được cung cấp nhiên liệu từ bình xăng dung tích 20 lít, bao gồm bình xăng phía sau 13 lít tiêu chuẩn của nền tảng 690 cộng thêm hai bình xăng phụ 3,5 lít gắn ở phía trước, được đặt trong một tháp chuyên dụng dành cho xe đua, tích hợp cả kính chắn gió để cải thiện khả năng chắn gió.
Các công nghệ khác bao gồm màn hình TFT 4,2 inch, chế độ lái Rally chuyên dụng cho phép người lái điều chỉnh hệ thống kiểm soát lực kéo và phản hồi ga cho các địa hình khác nhau, và hệ thống ABS địa hình, cho phép người lái tắt ABS chỉ ở bánh sau hoặc tắt hoàn toàn thông qua một nút chuyên dụng.
Các công nghệ khác bao gồm màn hình TFT 4,2 inch, chế độ lái Rally chuyên dụng cho phép người lái điều chỉnh hệ thống kiểm soát lực kéo và phản hồi ga cho các địa hình khác nhau, và hệ thống ABS địa hình, cho phép người lái tắt ABS chỉ ở bánh sau hoặc tắt hoàn toàn thông qua một nút chuyên dụng.
Hệ thống phanh sử dụng heo phanh Brembo; kẹp phanh 2 piston P2 24 kẹp đĩa 300mm ở phía trước và heo phanh 1 piston PF 24 với đĩa 240mm ở phía sau, trong khi hệ thống ly hợp thủy lực được tích hợp với Quickshifter+ của KTM, cho phép sang số lên và xuống mà không cần dùng ly hợp.
Hệ thống phanh sử dụng heo phanh Brembo; kẹp phanh 2 piston P2 24 kẹp đĩa 300mm ở phía trước và heo phanh 1 piston PF 24 với đĩa 240mm ở phía sau, trong khi hệ thống ly hợp thủy lực được tích hợp với Quickshifter+ của KTM, cho phép sang số lên và xuống mà không cần dùng ly hợp.
Hệ thống đèn LED được kế thừa từ KTM 450 Rally Replica để cải thiện khả năng quan sát trong điều kiện thời tiết xấu. Khung xe sử dụng hệ thống phuộc USD WP XPLOR có thể điều chỉnh hoàn toàn ở phía trước và monoshock phía sau, bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch kết hợp với lốp Mitas E07.
Hệ thống đèn LED được kế thừa từ KTM 450 Rally Replica để cải thiện khả năng quan sát trong điều kiện thời tiết xấu. Khung xe sử dụng hệ thống phuộc USD WP XPLOR có thể điều chỉnh hoàn toàn ở phía trước và monoshock phía sau, bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch kết hợp với lốp Mitas E07.
Chiều cao yên xe là 910mm, với thiết kế công thái học cho phép người lái dễ dàng chuyển đổi giữa tư thế ngồi và đứng. Mỗi chiếc KTM 690 Rally 2027 đều đi kèm với chế độ bảo hành cao cấp của nhà sản xuất KTM lên đến 4 năm cho toàn bộ dòng xe đường phố hợp pháp của hãng, với điều kiện việc bảo dưỡng được thực hiện tại đại lý ủy quyền của KTM.
Chiều cao yên xe là 910mm, với thiết kế công thái học cho phép người lái dễ dàng chuyển đổi giữa tư thế ngồi và đứng. Mỗi chiếc KTM 690 Rally 2027 đều đi kèm với chế độ bảo hành cao cấp của nhà sản xuất KTM lên đến 4 năm cho toàn bộ dòng xe đường phố hợp pháp của hãng, với điều kiện việc bảo dưỡng được thực hiện tại đại lý ủy quyền của KTM.
KTM mô tả chiếc 690 Rally được thiết kế để thu hẹp khoảng cách giữa sự nhanh nhẹn của dòng xe enduro hạng nhẹ và độ bền bỉ của dòng xe rally, có khả năng chinh phục mọi địa hình từ đường off-road kỹ thuật đến các đoạn đường nối tốc độ cao giữa các chặng.
KTM mô tả chiếc 690 Rally được thiết kế để thu hẹp khoảng cách giữa sự nhanh nhẹn của dòng xe enduro hạng nhẹ và độ bền bỉ của dòng xe rally, có khả năng chinh phục mọi địa hình từ đường off-road kỹ thuật đến các đoạn đường nối tốc độ cao giữa các chặng.
Trọng lượng mẫu xe cào cào KTM 690 Rally 2027 mới này là 161,5kg (không tính nhiên liệu) mà nhà sản xuất công bố chắc chắn chứng minh điều đó.
Trọng lượng mẫu xe cào cào KTM 690 Rally 2027 mới này là 161,5kg (không tính nhiên liệu) mà nhà sản xuất công bố chắc chắn chứng minh điều đó.
Mẫu KTM 690 Rally 2027 mới sẽ chính thức xuất xưởng từ nhà máy sản xuất của Áo vào tháng 9, và sẽ có mặt tại các đại lý ủy quyền của KTM trên toàn quốc từ tháng 10 năm 2026. Giá bán vẫn chưa được xác nhận.
Mẫu KTM 690 Rally 2027 mới sẽ chính thức xuất xưởng từ nhà máy sản xuất của Áo vào tháng 9, và sẽ có mặt tại các đại lý ủy quyền của KTM trên toàn quốc từ tháng 10 năm 2026. Giá bán vẫn chưa được xác nhận.
Video: Giới thiệu KTM 690 Rally 2027 mới.
Nguyễn Chung
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