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[GALLERY] Volvo ES90 2027 lăn bánh 662 km/sạc, gần 2 tỷ đồng tại Đông Nam Á

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volvo ES90 2027 lăn bánh 662 km/sạc, gần 2 tỷ đồng tại Đông Nam Á

Tại sự kiện giới thiệu mẫu EX90 bản nâng cấp tại Malaysia, hãng Volvo đã bất ngờ công bố các thông tin cải tiến cho dòng sedan điện hạng sang ES90 thế hệ mới.

Hải Nam
Dù mới chỉ được giới thiệu tới người dùng Đông Nam Á vào đầu năm nay, mẫu xe nhanh chóng nhận được các nâng cấp vượt trội nhằm củng cố sức cạnh tranh trong phân khúc xe điện cao cấp. Bước sang phiên bản 2027, Volvo ES90 tiếp tục được phân phối tại Malaysia theo dạng lắp ráp trong nước (CKD) với duy nhất một phiên bản Ultra Single Motor Extended Range.
Dù mới chỉ được giới thiệu tới người dùng Đông Nam Á vào đầu năm nay, mẫu xe nhanh chóng nhận được các nâng cấp vượt trội nhằm củng cố sức cạnh tranh trong phân khúc xe điện cao cấp. Bước sang phiên bản 2027, Volvo ES90 tiếp tục được phân phối tại Malaysia theo dạng lắp ráp trong nước (CKD) với duy nhất một phiên bản Ultra Single Motor Extended Range.
Sức mạnh của ES90 2027 sẽ vẫn là một mô-tơ điện đặt tại cầu sau cho công suất 329 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,6 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/h, được giới hạn điện tử. Cung cấp năng lượng cho mô-tơ là bộ pin NCM dung lượng 92 kWh.
Sức mạnh của ES90 2027 sẽ vẫn là một mô-tơ điện đặt tại cầu sau cho công suất 329 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,6 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/h, được giới hạn điện tử. Cung cấp năng lượng cho mô-tơ là bộ pin NCM dung lượng 92 kWh.
ES90 hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 350 kW, cho phép nạp từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút. Nếu sử dụng nguồn điện AC, công suất sạc tối đa đạt 11 kW và cần khoảng 10 giờ để sạc đầy. Điểm đáng chú ý là phạm vi hoạt động theo chuẩn WLTP đã tăng từ 651 km lên 662 km, tương đương thêm 11 km so với phiên bản trước.
ES90 hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 350 kW, cho phép nạp từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút. Nếu sử dụng nguồn điện AC, công suất sạc tối đa đạt 11 kW và cần khoảng 10 giờ để sạc đầy. Điểm đáng chú ý là phạm vi hoạt động theo chuẩn WLTP đã tăng từ 651 km lên 662 km, tương đương thêm 11 km so với phiên bản trước.
Về ngoại hình, những nâng cấp đến từ một số thay đổi về cấu hình xe, trong đó đáng kể nhất là bộ mâm hợp kim 21 inch mới. Trước đây, ES90 sở hữu mâm 22 inch. Bộ mâm mới có thiết kế 5 chấu dạng diamond-cut, đồng thời kích thước nhỏ hơn giúp giảm phần nào mức tiêu thụ năng lượng.
Về ngoại hình, những nâng cấp đến từ một số thay đổi về cấu hình xe, trong đó đáng kể nhất là bộ mâm hợp kim 21 inch mới. Trước đây, ES90 sở hữu mâm 22 inch. Bộ mâm mới có thiết kế 5 chấu dạng diamond-cut, đồng thời kích thước nhỏ hơn giúp giảm phần nào mức tiêu thụ năng lượng.
Volvo cũng nâng cấp vật liệu sử dụng trong khoang cabin. ES90 2027 không còn được trang bị da tổng hợp Nordico như trước mà chuyển sang da Nappa. Khách hàng tại Malaysia có hai lựa chọn màu nội thất gồm Charcoal và Cardamom. Trong đó, Cardamom là màu mới, kết hợp với các chi tiết trang trí bằng gỗ birch.
Volvo cũng nâng cấp vật liệu sử dụng trong khoang cabin. ES90 2027 không còn được trang bị da tổng hợp Nordico như trước mà chuyển sang da Nappa. Khách hàng tại Malaysia có hai lựa chọn màu nội thất gồm Charcoal và Cardamom. Trong đó, Cardamom là màu mới, kết hợp với các chi tiết trang trí bằng gỗ birch.
Ngoài thay đổi về vật liệu, thiết kế tổng thể của khoang cabin vẫn được duy trì. ES90 tiếp tục hướng đến phong cách tối giản đặc trưng của Volvo, trong đó các chức năng chính được tích hợp vào hệ thống màn hình và giao diện điều khiển điện tử.
Ngoài thay đổi về vật liệu, thiết kế tổng thể của khoang cabin vẫn được duy trì. ES90 tiếp tục hướng đến phong cách tối giản đặc trưng của Volvo, trong đó các chức năng chính được tích hợp vào hệ thống màn hình và giao diện điều khiển điện tử.
Hệ thống thông tin giải trí tích hợp Google của ES90 cũng được cập nhật. Phiên bản 2027 hỗ trợ Android Auto không dây, giúp người dùng kết nối điện thoại mà không cần sử dụng cáp.
Hệ thống thông tin giải trí tích hợp Google của ES90 cũng được cập nhật. Phiên bản 2027 hỗ trợ Android Auto không dây, giúp người dùng kết nối điện thoại mà không cần sử dụng cáp.
Bên cạnh nâng cấp công nghệ, Volvo bổ sung hai màu sơn ngoại thất là Mulberry Red và Aurora Silver bên cạnh các màu cũ là Onyx Black, Crystal White và Vapour Grey. Ngược lại, màu Denim Blue bị loại khỏi danh sách tùy chọn.
Bên cạnh nâng cấp công nghệ, Volvo bổ sung hai màu sơn ngoại thất là Mulberry Red và Aurora Silver bên cạnh các màu cũ là Onyx Black, Crystal White và Vapour Grey. Ngược lại, màu Denim Blue bị loại khỏi danh sách tùy chọn.
Mức giá xe Volvo ES90 2027 bản Ultra Single Motor Extended Range tại thị trường Malaysia sẽ vẫn giữ nguyên ở mức 339.888 RM (tương đương khoảng 1,98 tỷ đồng). Hiện chưa có thông tin mẫu xe sedan điện hạng sang này về Việt Nam.
Mức giá xe Volvo ES90 2027 bản Ultra Single Motor Extended Range tại thị trường Malaysia sẽ vẫn giữ nguyên ở mức 339.888 RM (tương đương khoảng 1,98 tỷ đồng). Hiện chưa có thông tin mẫu xe sedan điện hạng sang này về Việt Nam.
Video: Ra mắt sedan thuần điện Volvo ES90 2027 mới.
Hải Nam
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