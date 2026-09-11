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[GALLERY] Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung lộ diện với máy V8 mạnh mẽ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung lộ diện với máy V8 mạnh mẽ

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung phiên bản máy V8 sẽ chỉ sản xuất 30 chiếc dự kiến được sản xuất đều đã có chủ, dù chưa chính thức ra mắt công chúng.

Tâm Võ
Mercedes-AMG vừa cho ra mắt một mẫu siêu coupe đặc biệt. Mẫu xe này có tên dài và rất khó đọc là CLE 646 Spezialanfertigung (trong tiếng Đức có nghĩa là món đồ "hàng thửa"), với tất cả 30 chiếc mà hãng sản xuất đều đã được bán hết.
Mercedes-AMG vừa cho ra mắt một mẫu siêu coupe đặc biệt. Mẫu xe này có tên dài và rất khó đọc là CLE 646 Spezialanfertigung (trong tiếng Đức có nghĩa là món đồ "hàng thửa"), với tất cả 30 chiếc mà hãng sản xuất đều đã được bán hết.
Chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn này là sản phẩm thứ hai thuộc Mercedes Mythos sau PureSpeed vào năm 2024. Đây là thương hiệu con gồm toàn những mẫu xe được sản xuất với số lượng hạn chế của hãng, ra mắt năm 2022. CLE 646 Spezialanfertigung sở hữu thân xe được sửa đổi đáng kể và chiều rộng tăng thêm 60mm ở cả trước và sau so với CLE 53 tiêu chuẩn .
Chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn này là sản phẩm thứ hai thuộc Mercedes Mythos sau PureSpeed vào năm 2024. Đây là thương hiệu con gồm toàn những mẫu xe được sản xuất với số lượng hạn chế của hãng, ra mắt năm 2022. CLE 646 Spezialanfertigung sở hữu thân xe được sửa đổi đáng kể và chiều rộng tăng thêm 60mm ở cả trước và sau so với CLE 53 tiêu chuẩn .
Nhà sản xuất ôtô Đức đã sử dụng sợi carbon để giảm trọng lượng, giảm được khoảng 170kg. Mercedes sử dụng sợi carbon cho dè, phần đầu, bậc cửa, nắp ca-pô, nóc xe và cản sau, đồng thời bổ sung gói khí động học dữ dằn tạo ra lực ép xuống mặt đường hơn 250kg ở tốc độ tối đa.
Nhà sản xuất ôtô Đức đã sử dụng sợi carbon để giảm trọng lượng, giảm được khoảng 170kg. Mercedes sử dụng sợi carbon cho dè, phần đầu, bậc cửa, nắp ca-pô, nóc xe và cản sau, đồng thời bổ sung gói khí động học dữ dằn tạo ra lực ép xuống mặt đường hơn 250kg ở tốc độ tối đa.
Xe có bộ khuếch tán phía trước có thể điều chỉnh, khe thông gió trên dè, hốc dẫn khí tích hợp bên cạnh đèn pha và cánh gió sau có thể điều chỉnh. Bên trong, Mercedes rất chú trọng đến việc giảm trọng lượng khi loại bỏ hàng ghế sau, vật liệu cách âm và một số tính năng hỗ trợ người lái, đồng thời đơn giản hóa hệ thống âm thanh và giảm bớt các tiện nghi.
Xe có bộ khuếch tán phía trước có thể điều chỉnh, khe thông gió trên dè, hốc dẫn khí tích hợp bên cạnh đèn pha và cánh gió sau có thể điều chỉnh. Bên trong, Mercedes rất chú trọng đến việc giảm trọng lượng khi loại bỏ hàng ghế sau, vật liệu cách âm và một số tính năng hỗ trợ người lái, đồng thời đơn giản hóa hệ thống âm thanh và giảm bớt các tiện nghi.
Xe có hệ thống treo lò xo thép phát triển cùng KW Automotive, hệ thống phanh carbon-gốm của AMG với đĩa phanh 16,5 inch trước và 14,2 inch sau. Phanh trước có cùm phanh 6 piston trong khi phía sau là loại nổi 1 piston. Cấu hình này không chỉ giúp giảm trọng lượng mà còn được hỗ trợ bởi hệ thống làm mát riêng, phục vụ việc chạy trên đường đua trong thời gian dài.
Xe có hệ thống treo lò xo thép phát triển cùng KW Automotive, hệ thống phanh carbon-gốm của AMG với đĩa phanh 16,5 inch trước và 14,2 inch sau. Phanh trước có cùm phanh 6 piston trong khi phía sau là loại nổi 1 piston. Cấu hình này không chỉ giúp giảm trọng lượng mà còn được hỗ trợ bởi hệ thống làm mát riêng, phục vụ việc chạy trên đường đua trong thời gian dài.
Nội thất với ghế ngồi ôm lưng kiểu xe đua siêu nhẹ, tấm ốp cửa bằng sợi carbon siêu nhẹ và khung gia cường chống lật. Mercedes thậm chí còn sử dụng polycarbonate cho cửa sổ bên hông phía sau và cửa sổ phía sau. Gói trang bị tùy chọn Performance Package bổ sung thêm dây an toàn 6 điểm. Xe có lớp sơn chuyển màu, bắt đầu từ phía trước với màu Mojave Silver Magno và chuyển dần sang màu Obsidian Black Magno ở cột B.
Nội thất với ghế ngồi ôm lưng kiểu xe đua siêu nhẹ, tấm ốp cửa bằng sợi carbon siêu nhẹ và khung gia cường chống lật. Mercedes thậm chí còn sử dụng polycarbonate cho cửa sổ bên hông phía sau và cửa sổ phía sau. Gói trang bị tùy chọn Performance Package bổ sung thêm dây an toàn 6 điểm. Xe có lớp sơn chuyển màu, bắt đầu từ phía trước với màu Mojave Silver Magno và chuyển dần sang màu Obsidian Black Magno ở cột B.
Chiếc CLE 646 được trang bị động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép, công suất 637 mã lực hay 646PS đúng như tên dọi đã chỉ ra, dẫn động đến bánh sau thông qua hộp số AMG Speedshift 9 cấp. Động cơ sản sinh mô-men xoắn 850Nm, cùng với hệ thống ống xả hiệu suất cao, được phát triển với sự hợp tác của Akrapovič, tạo nên âm thanh đặc trưng.
Chiếc CLE 646 được trang bị động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép, công suất 637 mã lực hay 646PS đúng như tên dọi đã chỉ ra, dẫn động đến bánh sau thông qua hộp số AMG Speedshift 9 cấp. Động cơ sản sinh mô-men xoắn 850Nm, cùng với hệ thống ống xả hiệu suất cao, được phát triển với sự hợp tác của Akrapovič, tạo nên âm thanh đặc trưng.
Phiên bản coupe này có hệ thống Launch Control được tinh chỉnh cho hệ dẫn động cầu sau. Theo Mercedes, CLE 646 Spezialanfertigung mới có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,9 giây. Xe cần 11,4 giây để đạt tốc độ 200km/h và 36,8 giây để đạt 300km/h. Tốc độ tối đa của xe là 310km/h.
Phiên bản coupe này có hệ thống Launch Control được tinh chỉnh cho hệ dẫn động cầu sau. Theo Mercedes, CLE 646 Spezialanfertigung mới có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,9 giây. Xe cần 11,4 giây để đạt tốc độ 200km/h và 36,8 giây để đạt 300km/h. Tốc độ tối đa của xe là 310km/h.
Phiên bản coupe này có hệ thống Launch Control được tinh chỉnh cho hệ dẫn động cầu sau. Theo Mercedes, CLE 646 Spezialanfertigung mới có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,9 giây. Xe cần 11,4 giây để đạt tốc độ 200km/h và 36,8 giây để đạt 300km/h. Tốc độ tối đa của xe là 310km/h.
Phiên bản coupe này có hệ thống Launch Control được tinh chỉnh cho hệ dẫn động cầu sau. Theo Mercedes, CLE 646 Spezialanfertigung mới có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,9 giây. Xe cần 11,4 giây để đạt tốc độ 200km/h và 36,8 giây để đạt 300km/h. Tốc độ tối đa của xe là 310km/h.
Những chiếc Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung sẽ được chế tạo thủ công tại nhà máy Affalterbach theo tinh thần của 300 CE 6.0 “Hammer” trước đây. Hiện toàn bộ 30 chiếc xe dự kiến được sản xuất đều đã có chủ dù chưa ra mắt công chúng.
Những chiếc Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung sẽ được chế tạo thủ công tại nhà máy Affalterbach theo tinh thần của 300 CE 6.0 “Hammer” trước đây. Hiện toàn bộ 30 chiếc xe dự kiến được sản xuất đều đã có chủ dù chưa ra mắt công chúng.
Video: Giới thiệu Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung.
Tâm Võ
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