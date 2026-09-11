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[GALLERY] Honda Passport TrailSport 2027 nâng cấp khung gầm, off-road tốt hơn

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda Passport TrailSport 2027 nâng cấp khung gầm, off-road tốt hơn

Honda Passport TrailSport 2027 nâng cấp gần 70% hệ thống treo, tăng khoảng sáng gầm lên 245mm cải thiện các góc vượt địa hình, khả năng vận hành tốt hơn.

Nguyễn Anh
Sau khi được thiết kế lại cho đời 2026, mẫu xe SUV Honda Passport, đặc biệt bản TrailSport, tiếp tục nhận được những nâng cấp đáng chú ý ở đời 2027. Theo Honda, phiên bản TrailSport hiện chiếm hơn 80% doanh số của dòng Passport, qua đó cho thấy nhu cầu đối với biến thể thiên về khả năng off-road.
Sau khi được thiết kế lại cho đời 2026, mẫu xe SUV Honda Passport, đặc biệt bản TrailSport, tiếp tục nhận được những nâng cấp đáng chú ý ở đời 2027. Theo Honda, phiên bản TrailSport hiện chiếm hơn 80% doanh số của dòng Passport, qua đó cho thấy nhu cầu đối với biến thể thiên về khả năng off-road.
Để tăng năng lực vận hành trên địa hình, Honda đã thiết kế lại gần 70% các chi tiết thuộc hệ thống treo của Passport TrailSport. Những bộ phận được thay mới gồm lò xo, giảm xóc, tay đòn và khớp nối, trong khi bán trục trước và khung phụ phía trước cũng được điều chỉnh. Tổng cộng, 28 chi tiết liên quan đến khung gầm đã được thay đổi.
Để tăng năng lực vận hành trên địa hình, Honda đã thiết kế lại gần 70% các chi tiết thuộc hệ thống treo của Passport TrailSport. Những bộ phận được thay mới gồm lò xo, giảm xóc, tay đòn và khớp nối, trong khi bán trục trước và khung phụ phía trước cũng được điều chỉnh. Tổng cộng, 28 chi tiết liên quan đến khung gầm đã được thay đổi.
Nhờ những nâng cấp này, khoảng sáng gầm xe tăng lên 9,65 inch, tương đương khoảng 245 mm, cao hơn 1,38 inch so với phiên bản trước. Thông số này nhỉnh hơn Toyota 4Runner TRD Off-Road (9,1 inch), Subaru Outback Wilderness (9,5 inch) và Ford Bronco Sport Badlands Sasquatch (8,7 inch).
Nhờ những nâng cấp này, khoảng sáng gầm xe tăng lên 9,65 inch, tương đương khoảng 245 mm, cao hơn 1,38 inch so với phiên bản trước. Thông số này nhỉnh hơn Toyota 4Runner TRD Off-Road (9,1 inch), Subaru Outback Wilderness (9,5 inch) và Ford Bronco Sport Badlands Sasquatch (8,7 inch).
Khoảng sáng gầm lớn hơn cũng giúp cải thiện góc tới, góc thoát và góc vượt đỉnh dốc của Passport TrailSport thêm khoảng 2-3 độ, qua đó tăng khả năng vượt qua các địa hình khó.
Khoảng sáng gầm lớn hơn cũng giúp cải thiện góc tới, góc thoát và góc vượt đỉnh dốc của Passport TrailSport thêm khoảng 2-3 độ, qua đó tăng khả năng vượt qua các địa hình khó.
Bên cạnh nâng cấp kỹ thuật, Honda cũng điều chỉnh diện mạo của TrailSport với phần ốp vòm bánh xe nổi bật hơn, đèn LED màu hổ phách trên nắp ca-pô và thiết kế lại khu vực cản trước phía dưới. Gói Blackout Package tùy chọn bổ sung các chi tiết ngoại thất màu đen, gồm cản trước, cản sau, logo Honda và bộ mâm 18 inch.
Bên cạnh nâng cấp kỹ thuật, Honda cũng điều chỉnh diện mạo của TrailSport với phần ốp vòm bánh xe nổi bật hơn, đèn LED màu hổ phách trên nắp ca-pô và thiết kế lại khu vực cản trước phía dưới. Gói Blackout Package tùy chọn bổ sung các chi tiết ngoại thất màu đen, gồm cản trước, cản sau, logo Honda và bộ mâm 18 inch.
Bên trong cabin, vô-lăng tích hợp sưởi trở thành trang bị tiêu chuẩn. Các phiên bản TrailSport được trang bị hệ thống camera TrailWatch, cung cấp 4 góc quan sát bên ngoài xe cùng đồ họa hiển thị vị trí bánh, hỗ trợ người lái khi vượt địa hình.
Bên trong cabin, vô-lăng tích hợp sưởi trở thành trang bị tiêu chuẩn. Các phiên bản TrailSport được trang bị hệ thống camera TrailWatch, cung cấp 4 góc quan sát bên ngoài xe cùng đồ họa hiển thị vị trí bánh, hỗ trợ người lái khi vượt địa hình.
Màn hình sau vô lăng là dạng kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn hơn 54% (12,3 inch), tích hợp Google, cùng khả năng kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto™.
Màn hình sau vô lăng là dạng kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn hơn 54% (12,3 inch), tích hợp Google, cùng khả năng kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto™.
Ghế trước có chức năng sưởi, chỉnh điện và nhớ vị trí giúp giảm mệt mỏi trên những hành trình dài. Nội thất bọc da sang trọng, cửa cốp mở/đóng điện và khoang chứa đồ rộng rãi với nhiều ngăn lưu trữ thông minh.
Ghế trước có chức năng sưởi, chỉnh điện và nhớ vị trí giúp giảm mệt mỏi trên những hành trình dài. Nội thất bọc da sang trọng, cửa cốp mở/đóng điện và khoang chứa đồ rộng rãi với nhiều ngăn lưu trữ thông minh.
Ngoài ra, xe còn nổi bật với ghế da tổng hợp dễ vệ sinh, cửa sổ trời toàn cảnh, chỉ khâu màu cam và logo TrailSport thêu trên tựa đầu. Bản TrailSport Elite cao cấp hơn với ghế da có lỗ thông hơi, vô lăng có sưởi, điều hòa cho hàng ghế sau và hệ thống âm thanh Bose 12 loa.
Ngoài ra, xe còn nổi bật với ghế da tổng hợp dễ vệ sinh, cửa sổ trời toàn cảnh, chỉ khâu màu cam và logo TrailSport thêu trên tựa đầu. Bản TrailSport Elite cao cấp hơn với ghế da có lỗ thông hơi, vô lăng có sưởi, điều hòa cho hàng ghế sau và hệ thống âm thanh Bose 12 loa.
Honda Passport TrailSport 2027 vẫn sử dụng động cơ xăng V6 3.5L J35Y8 hút khí tự nhiên, cho công suất 285 mã lực, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.
Honda Passport TrailSport 2027 vẫn sử dụng động cơ xăng V6 3.5L J35Y8 hút khí tự nhiên, cho công suất 285 mã lực, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.
Honda dự kiến đưa Passport TrailSport 2027 tới các đại lý từ cuối tháng 9. Giá bán chính thức chưa được công bố. Trong khi đó, Passport TrailSport đời 2026 có giá khởi điểm 50.145 USD, đã bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD.
Honda dự kiến đưa Passport TrailSport 2027 tới các đại lý từ cuối tháng 9. Giá bán chính thức chưa được công bố. Trong khi đó, Passport TrailSport đời 2026 có giá khởi điểm 50.145 USD, đã bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Honda Passport TrailSport 2027 mới.
Nguyễn Anh
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