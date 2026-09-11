Tranh cãi SmartTV LG theo dõi người dùng dù đã tắt màn hình

Gamers Nexus tố các dòng TV thông minh LG quét toàn bộ mạng nội bộ để lập bản đồ các thiết bị lân cận và ghi âm dù đã tắt màn hình. LG thì kiên quyết bác bỏ.

Một cuộc điều tra của kênh Gamers Nexus phát hiện TV thông minh LG quét toàn bộ mạng nội bộ để lập bản đồ các điện thoại và thiết bị lân cận. Các thử nghiệm cũng cho thấy các thiết bị này có thể ghi lại âm thanh từ micro ngay cả khi màn hình đã tắt sau đó dữ liệu sẽ được tải lên khi kết nối lại internet.

216 triệu gián điệp trên toàn cầu

Theo một video dài 135 phút vừa được Gamers Nexus công bố, TV thông minh LG liên tục quét mạng gia đình, lập bản đồ các thiết bị phụ và ghi lại âm thanh từ micro ngay cả khi thiết bị dường như đã tắt nguồn.

SmartTV của LC bị Gamers Nexus tố theo dõi người dùng.

Cụ thể hơn, Steve đã phối hợp với Level1Techs và các nhà nghiên cứu bảo mật độc lập để kiểm tra các mẫu TV OLED bán lẻ của LG, bao gồm cả model G5. Kết quả thu thập gói dữ liệu mạng qua Wireshark cho thấy các TV này chủ động quét mạng nội bộ để tìm các thiết bị không liên quan, bao gồm điện thoại và đồng hồ thông minh.

Ngoài các địa chỉ IP nội bộ, TV còn thu thập tên và cường độ tín hiệu của các mạng Wi-Fi lân cận cùng với dữ liệu vị trí.

Kho dữ liệu này được chuyển về LG Ad Solutions (bộ phận quảng cáo hướng đối tượng của công ty). LG cho biết họ đã bán khoảng 216 triệu TV thông minh trên toàn cầu.

Trong khi đó, bộ phận quảng cáo khẳng định họ có quyền truy cập vào 363 triệu thiết bị phụ trợ chỉ riêng tại Mỹ bằng cách theo dõi các thiết bị khác cùng mạng. Các TV này cũng sử dụng công nghệ Nhận diện Nội dung Tự động (ACR), lấy mẫu âm thanh và hình ảnh trên màn hình để tạo dấu vân tay số, ghi lại nội dung người dùng xem trên mọi nguồn phát.

Wendell Wilson của Level1Techs, một trong những nhà điều tra đã vạch trần việc TV thông minh LG bị cáo buộc ghi âm khi ở chế độ chờ.

Dù ACR đã được ghi nhận rộng rãi trước đây, các thử nghiệm mới cho thấy việc thu thập dữ liệu còn vượt xa phạm vi này.

Trong quá trình thử nghiệm, nhóm nghiên cứu phát hiện TV có thể ghi lại âm thanh từ micro một cách rõ ràng ngay cả khi màn hình đã tắt (hoặc ít nhất là trông như đã tắt) ở chế độ chờ. Khi nhóm ngắt kết nối TV khỏi mạng Ethernet, thiết bị vẫn tiếp tục lưu trữ dữ liệu giọng nói cục bộ và sẽ tải các tệp này lên khi kết nối mạng được khôi phục.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận các lỗ hổng thực thi mã từ xa trên hệ điều hành webOS, hiện đang trong quá trình tiết lộ có trách nhiệm.

Do TV sử dụng các trình nghe mạng rộng và quét dữ liệu ngay từ khi xuất xưởng, nhóm nghiên cứu khuyến nghị người dùng nên ngắt kết nối TV LG khỏi internet và sử dụng các thiết bị phát trực tuyến bên ngoài thay thế.

Bác bỏ cáo buộc

LG Electronics đã bác bỏ cáo buộc chính rằng các sản phẩm của hãng thường xuyên ghi âm các cuộc trò chuyện trong gia đình.

Trong một tuyên bố LG cho biết những thông tin trong video “không đúng sự thật” và TV của họ “chỉ xử lý dữ liệu giọng nói khi người dùng nhấn và giữ nút giọng nói trên điều khiển từ xa, hoặc khi nhận dạng được từ khóa kích hoạt như 'Hi LG' sau khi người dùng đã kích hoạt tính năng nhận dạng giọng nói tầm xa”.

Ngoài những trường hợp đó, LG cho biết, các thiết bị này “không thu thập hoặc ghi lại các cuộc hội thoại xung quanh”.

LG cho biết thêm, âm thanh từ khóa kích hoạt không khớp sẽ được xử lý trên thiết bị và xóa đi. LG cũng cho biết, tính năng dò tìm mạng là một chức năng tiêu chuẩn của TV thông minh được sử dụng để kết nối thiết bị và các tính năng nhà thông minh.

Những phát hiện này được đưa ra bốn tháng sau thỏa thuận đạt được hồi tháng 5 với Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton, yêu cầu LG phải có sự đồng ý của người dùng trước khi sử dụng công nghệ nhận dạng nội dung tự động (ACR) để thu thập dữ liệu xem.

ACR lấy mẫu âm thanh và video từ những gì hiển thị trên màn hình, bao gồm cả các nguồn HDMI để xác định các chương trình, quảng cáo và ứng dụng nhằm mục đích nhắm mục tiêu và đo lường. Các nhà nghiên cứu trong ngành từ lâu đã ghi nhận các hệ thống tương tự trên nhiều thương hiệu TV thông minh.

Người dùng cần làm gì?

Không có phần mềm hay cách thức nào có thể tạo ra an toàn trừ khi ngắt kết nối internet khỏi tivi. Tuy nhiên, những người dùng muốn giữ tivi LG kết nối có thể giảm đáng kể lượng dữ liệu mà nó thu thập.

Cách hiệu quả nhất là ngắt kết nối Wi-Fi và Ethernet, sau đó sử dụng thiết bị phát trực tuyến bên ngoài như Apple TV, Roku hoặc Fire TV Stick qua HDMI để màn hình LG hoạt động chủ yếu như một màn hình hiển thị. Phần mềm thường có thể được cập nhật từ ổ USB thay vì qua mạng.

Trên nhiều mẫu máy webOS, hãy tắt ACR bằng cách mở Cài đặt, sau đó chọn Chung, Hệ thống và Cài đặt bổ sung hoặc Nâng cao, rồi tắt Live Plus. Lifehacker và How-To Geek cũng đăng tải các hướng dẫn tương tự.

Trong mục Hỗ trợ hoặc Quyền riêng tư & Điều khoản, hãy xem lại Thỏa thuận người dùng và chọn không tham gia Hiển thị thông tin và Thông tin giọng nói.

Sử dụng bất kỳ lệnh “Xóa thông tin xem của tôi” nào và bật Giới hạn theo dõi quảng cáo. Tắt Luôn sẵn sàng / Giọng nói tầm xa để thiết bị tắt hoàn toàn thay vì chờ lệnh “Chào LG”. Tắt nhận dạng giọng nói rảnh tay nếu có công tắc riêng.

Tên menu có thể khác nhau tùy theo năm và khu vực, và các bản cập nhật có thể khôi phục cài đặt mặc định, vì vậy cần kiểm tra lại các cài đặt sau khi thay đổi phần mềm.

Việc kết nối tivi với mạng khách hoặc mạng riêng biệt sẽ hạn chế phạm vi thu sóng của ngôi nhà. Các tùy chọn tắt tiếng bằng phần mềm có thể không vô hiệu hóa mọi micro ở cấp độ phần cứng.

Các nhà điều tra cho biết micro phụ vẫn hoạt động được sau khi điều khiển chính bị tắt. Rút hoàn toàn nguồn điện là cách duy nhất để đảm bảo phần cứng không còn hoạt động.

Đối với những hộ gia đình muốn có màn hình mà không cần chức năng nghe lén, giải pháp thực tế vẫn rất đơn giản là hãy coi TV như một màn hình máy tính và để các tính năng thông minh ở nơi khác.