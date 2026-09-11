Kia Sonet trong tháng 9/2026, bản thấp nhất còn dưới 440 triệu đồng.

Thị trường ôtô Việt Nam bước vào tháng 9/2026 với thêm nhiều chương trình kích cầu, trong đó Kia Sonet tiếp tục nằm trong nhóm xe được giảm giá mạnh. Tại một số đại lý, phiên bản AT tiêu chuẩn hiện được chào ở mức 439 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết.
Chỉ một tháng trước, mức 450 triệu đồng từng được xem là giá bán thấp nhất của Sonet. Sang tháng 9, con số này đã trở thành giá khởi điểm sau ưu đãi từ Kia Việt Nam, trong khi một số đại lý tiếp tục giảm thêm để thu hút khách.
Chương trình ưu đãi trong tháng 9 này của hãng xe Hàn Quốc cũng áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm. Với nhóm xe gầm cao như Sonet, Seltos và Carens, mức hỗ trợ dao động từ 10-20 triệu đồng tùy phiên bản, đi kèm quà tặng một năm bảo hiểm vật chất.
Sau khi cộng các chương trình hỗ trợ, Kia Sonet có giá từ 450 triệu đồng cho bản AT, 477 triệu đồng với Deluxe, 517 triệu đồng ở bản Luxury và 584 triệu đồng với Premium.
Người mua không nhất thiết phải chọn phương án trừ tiền trực tiếp vào giá xe. Với Sonet và Seltos, Kia còn áp dụng hình thức hỗ trợ vay mua xe với lãi suất 0% trong 6 tháng đầu, hạn mức vay có thể lên tới 80% giá trị xe.
Mức giá thực tế 439 triệu đồng tại một số đại lý đang đưa Sonet vào nhóm SUV cỡ B có giá thấp nhất thị trường. Trong khi đó, Suzuki Fronx được chào khoảng 430 triệu đồng, còn Hyundai Venue đang có giá giao dịch vào khoảng 475 triệu đồng.
Kia Sonet AT bắt đầu được bổ sung vào dải sản phẩm tại Việt Nam từ tháng 9/2025, đóng vai trò phiên bản dễ tiếp cận nhất của dòng xe này. Ngoại hình của bản AT không khác biệt quá nhiều so với bản Deluxe, với cụm đèn chiếu sáng halogen, bộ mâm 16 inch thiết kế hai màu, đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu sử dụng công nghệ LED.
Bên trong cabin, Sonet AT được giản lược một số tiện nghi để giữ giá bán ở mức thấp. Xe sử dụng chìa khóa cơ và không có chức năng khởi động từ xa.
Dù vậy, những trang bị phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày vẫn được giữ lại, nổi bật là màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi cùng hệ thống điều hòa chỉnh tay.
Danh sách trang bị an toàn của phiên bản này vẫn khá đầy đủ với 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Nhờ đó, Sonet AT vẫn đáp ứng được các nhu cầu cơ bản về tiện nghi và an toàn dù được định vị là bản tiêu chuẩn.