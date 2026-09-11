iPhone Duo khiến fan Android xiêu lòng vì chi tiết này

Sau nhiều năm trung thành với Android, một người dùng bắt đầu bị iPhone Duo thu hút bởi chi tiết quen thuộc trên Android nhưng hiếm thấy trên iPhone.

Trong khi phần lớn sự chú ý dành cho iPhone Duo tập trung vào màn hình gập, thiết kế mỏng hay mức giá lên tới hơn 100 triệu đồng cho bản dung lượng cao nhất, một chi tiết nhỏ lại có thể khiến không ít người dùng Android thay đổi suy nghĩ về chiếc iPhone đầu tiên thuộc dòng màn hình gập. Đó là cảm biến vân tay được tích hợp trực tiếp vào nút nguồn, cách bố trí quen thuộc trên nhiều smartphone Android nhưng gần như đã biến mất khỏi những mẫu iPhone cao cấp trong nhiều năm.

iPhone Duo tích hợp cảm biến Touch ID vào nút nguồn, thay đổi cách mở khóa quen thuộc trên iPhone.

Theo nội dung được chia sẻ, iPhone Duo là mẫu smartphone đầu tiên của Apple đưa Touch ID lên nút nguồn thay vì sử dụng nút Home vật lý. Về bản chất, đây không hoàn toàn là công nghệ mới với Apple, bởi hãng từng tích hợp cảm biến vân tay vào nút nguồn trên một số mẫu iPad. Tuy nhiên, việc đưa cơ chế này lên iPhone lại mang ý nghĩa khác, đặc biệt khi Apple đã kiên trì với Face ID trên dòng sản phẩm cao cấp kể từ iPhone X ra mắt năm 2017.

Với người dùng Android lâu năm, cảm biến vân tay trên nút nguồn không đơn thuần là một tính năng bảo mật mà còn trở thành phản xạ sử dụng. Thiết kế này từng được Sony phổ biến trên Xperia Z5 từ năm 2015, sau đó xuất hiện trên nhiều smartphone Android ở cả phân khúc tầm trung lẫn cao cấp. Khi điện thoại ngày càng có màn hình lớn và viền mỏng, việc đưa cảm biến lên cạnh máy cũng giúp nhà sản xuất không phải bố trí thêm một khu vực riêng ở mặt trước hoặc mặt lưng.

Điểm hấp dẫn nằm ở cách cơ chế này phù hợp với thao tác cầm điện thoại. Người dùng chỉ cần đưa tay vào túi, ngón tay có thể tự tìm đến nút nguồn và đồng thời xác thực danh tính. Quá trình này đặc biệt tiện lợi trong những tình huống Face ID không phải lựa chọn tối ưu, chẳng hạn khi người dùng đeo khẩu trang, ở nơi thiếu sáng hoặc chưa đưa điện thoại lên đúng góc để camera nhận diện khuôn mặt. Với iPhone Duo, cảm biến Touch ID trên nút nguồn được thiết kế để hoạt động cả khi máy đang gập lẫn mở, đồng thời hỗ trợ đăng ký nhiều ngón tay.

Sự thay đổi này càng đáng chú ý khi nhìn lại lịch sử sinh trắc học trên iPhone. Apple từng đưa Touch ID trở thành đặc trưng của dòng iPhone trong nhiều năm, trước khi chuyển hướng sang Face ID cùng iPhone X. Kể từ đó, Touch ID gần như chỉ còn tồn tại trên iPhone SE với nút Home truyền thống, trong khi các mẫu flagship liên tục sử dụng nhận diện khuôn mặt. Việc iPhone Duo quay lại với vân tay vì thế tạo ra một sự kết hợp khá đặc biệt giữa thiết kế mới và một phương thức xác thực quen thuộc.

Tại Việt Nam, iPhone Duo có giá khởi điểm 64,999 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, trong khi bản 512 GB có giá 71,499 triệu đồng, bản 1 TB lên 84,499 triệu đồng và bản 2 TB đạt 103,999 triệu đồng theo thông tin được cung cấp. Đây rõ ràng không phải mức giá dễ tiếp cận, ngay cả với những người yêu thích hệ sinh thái Apple. Tuy vậy, sức hút của iPhone Duo có thể không chỉ đến từ việc đây là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, mà còn nằm ở cách Apple lần đầu đưa một thao tác vốn rất quen thuộc với người dùng Android vào thiết kế flagship của mình.

Cảm biến vân tay trên nút nguồn có thể hoạt động khi iPhone Duo ở cả trạng thái gập và mở. (Ảnh: The Verge)

Với những người đã hình thành thói quen mở khóa bằng vân tay trên nút nguồn, sự thay đổi này có thể tạo ra cảm giác gần gũi đáng kể. iPhone Duo vì thế không nhất thiết phải thuyết phục người dùng Android bằng hàng loạt thông số mới; đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ trong cách tương tác cũng đủ khiến họ nhìn chiếc iPhone đắt đỏ này bằng con mắt khác. Và dù chưa thể nói cảm biến Touch ID trên nút nguồn có trở thành xu hướng mới của Apple hay không, iPhone Duo ít nhất đã cho thấy nhà Táo sẵn sàng đưa một tính năng từng bị xem là “đặc sản Android” lên mẫu iPhone đặc biệt nhất của mình.