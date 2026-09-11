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iPhone Duo có tính năng cứu các ông chồng khỏi bị giận

Với Duo Preview, iPhone Duo cho phép người được chụp xem khung hình trực tiếp trên màn hình ngoài, giúp việc chụp ảnh cho gia đình dễ dàng hơn.

Thiên Trang (th)
iPhone Duo có tính năng cứu các ông chồng khỏi bị giận

Apple có thể đã dành phần lớn sự chú ý cho màn hình gập, thiết kế mỏng và mức giá cao của iPhone Duo, nhưng một tính năng nhỏ trên mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng lại đang trở thành chủ đề được nhiều người dùng quan tâm. Duo Preview cho phép người đứng trước camera nhìn thấy khung hình trực tiếp trên màn hình ngoài, qua đó tự điều chỉnh vị trí, góc đứng và cách tạo dáng trước khi bấm máy. Với những người thường xuyên đảm nhận vai trò “phó nháy” cho vợ, người yêu hoặc gia đình, đây có thể là một thay đổi đáng kể.

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Duo Preview tận dụng màn hình ngoài của iPhone Duo để người được chụp có thể theo dõi trực tiếp khung hình từ camera sau. (Ảnh: Apple)

Điểm đặc biệt của tính năng nằm ở cách Apple tận dụng thiết kế hai màn hình của iPhone Duo. Khi sử dụng camera sau để chụp, màn hình ngoài có thể hiển thị bản xem trước cho người được chụp. Thay vì người cầm điện thoại phải liên tục đoán xem chủ thể đã đứng đúng vị trí hay chưa, người ở phía trước có thể tự quan sát khung hình và đưa ra hướng dẫn. Điều này đặc biệt hữu ích trong những chuyến du lịch, các buổi chụp ảnh gia đình hoặc những tình huống cần chụp nhanh mà không có người hỗ trợ.

Cách tiếp cận này cũng giải quyết một vấn đề quen thuộc khi chụp ảnh bằng điện thoại. Camera sau thường có lợi thế về chất lượng hình ảnh so với camera trước, nhưng người cầm máy lại không thể trực tiếp nhìn thấy màn hình khi đứng phía sau thiết bị. Với iPhone Duo, màn hình ngoài giúp hai bên cùng quan sát quá trình tạo khung. Người được chụp có thể chỉnh lại vị trí, góc mặt hoặc dáng đứng trước khi ảnh được ghi lại, thay vì chờ đến lúc xem ảnh mới phát hiện vấn đề và yêu cầu chụp lại.

Trên mạng xã hội, cách sử dụng này nhanh chóng tạo ra nhiều bình luận hài hước. Một số người ví Duo Preview như “trợ lý” dành cho những ai thường xuyên bị giao nhiệm vụ chụp ảnh cho người yêu hoặc vợ. Những câu phàn nàn quen thuộc như ảnh bị lệch khung, góc chụp không đẹp hay chủ thể chưa sẵn sàng có thể được hạn chế ngay từ đầu. Dĩ nhiên, mức giá của iPhone Duo lại là câu chuyện khác. Tại Việt Nam, phiên bản 256 GB có giá khoảng 65 triệu đồng, trong khi các phiên bản dung lượng cao hơn lần lượt lên tới khoảng 71,5 triệu, 84,5 triệu và 104 triệu đồng.

Không chỉ phục vụ việc chụp ảnh đôi, màn hình ngoài của iPhone Duo còn được Apple tận dụng cho những tình huống cần chụp nhóm hoặc chụp trẻ nhỏ. Tính năng Chụp Thông Minh sử dụng các mô hình AI chạy trên chip A20 Pro để phân tích khung cảnh và hỗ trợ ghi lại khoảnh khắc khi chủ thể đã sẵn sàng. Trong khi đó, tính năng Thu Hút Trẻ có thể hiển thị các hình động từ thế giới Peanuts trên màn hình ngoài nhằm thu hút sự chú ý của trẻ về phía camera, giúp người lớn dễ dàng ghi lại những bức ảnh tự nhiên hơn.

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Màn hình ngoài của iPhone Duo còn được Apple tận dụng cho các tính năng như thu hút trẻ nhỏ và hỗ trợ cuộc gọi FaceTime.(Ảnh: Apple)

Màn hình ngoài cũng được khai thác ngoài lĩnh vực nhiếp ảnh. Với Duo FaceTime, những người ở cạnh người dùng có thể tham gia hoặc theo dõi cuộc gọi video thông qua màn hình bên ngoài, thay vì phải tập trung quanh màn hình chính. Những tính năng này cho thấy Apple không chỉ đơn giản đưa một màn hình gập vào iPhone, mà đang tìm cách tận dụng hai trạng thái đóng và mở của thiết bị để tạo ra những phương thức tương tác mới.

Với người dùng thông thường, Duo Preview có thể chỉ là một tính năng phụ trong danh sách dài các nâng cấp của iPhone Duo. Tuy nhiên, chính những thay đổi nhỏ như vậy đôi khi lại tạo ra khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm hằng ngày. Nếu thường xuyên phải cầm điện thoại đứng sau máy để chụp ảnh cho người thân, khả năng để chủ thể tự nhìn thấy khung hình có thể giúp giảm đáng kể những lần “chụp lại”. Còn việc tính năng này có thực sự đáng giá tới mức biến một chiếc iPhone Duo khoảng 65 triệu đồng thành “khoản đầu tư cho hòa bình gia đình” hay không, có lẽ vẫn phụ thuộc vào ngân sách của mỗi người.

#iPhone Duo #Duo Preview #chụp ảnh gia đình #tính năng mới #Apple #chụp ảnh tự sướng

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