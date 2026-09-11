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Số hóa - Xe

Toyota Land Cruiser quá hot, hãng ra mắt khóa chống trộm giá 30 triệu đồng

Toyota đang tăng cường bảo vệ cho Land Cruiser 300 và Land Cruiser Prado 250 bằng hệ thống chống khởi động nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cắp hai mẫu xe này.

Nguyễn Thảo
Video: Giới Thiệu mẫu xe SUV Land Cruiser Prado 250 Series.

Toyota Australia mới đây đã triển khai hệ thống khóa phụ secondary immobiliser dành riêng cho Land Cruiser 300 Series và Land Cruiser Prado 250 Series. Đây là hai mẫu xe đang nằm trong nhóm sản phẩm được quan tâm trong bối cảnh tình trạng trộm cắp ôtô tại một số khu vực ở Australia gia tăng.

Thiết bị được cung cấp dưới dạng phụ kiện chính hãng Toyota, với chi phí 1.735 AUD (khoảng 32,42 triệu đồng), đã bao gồm lắp đặt. Thời gian lắp đặt khoảng 5 giờ. Hệ thống được bảo hành trong thời gian còn lại của bảo hành xe mới hoặc 2 năm kể từ ngày lắp đặt, tùy điều kiện nào dài hơn.

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Toyota Land Cruiser quá hot, hãng ra mắt khóa chống trộm giá 30 triệu đồng.

Hệ thống chống trộm mới sử dụng một móc khóa bảo mật đi kèm chìa dự phòng. Để động cơ có thể khởi động, móc khóa này phải xuất hiện đồng thời với chìa khóa nguyên bản của xe.

Ngoài ra, hệ thống còn có đèn báo đặt trên cột vô-lăng và tem nhận diện bên ngoài xe nhằm cho biết phương tiện đã được trang bị thiết bị bảo mật bổ sung. Theo Toyota Australia, giải pháp này chủ yếu hướng tới những khách hàng đang sử dụng Land Cruiser 300 và Prado 250, sau khi hãng triển khai một loạt nâng cấp an ninh cho Land Cruiser 300, Prado và HiLux trong năm 2025.

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Hệ thống chống trộm mới sử dụng một móc khóa bảo mật đi kèm chìa dự phòng.

Toyota cho biết các biện pháp bảo mật mới cũng đang tiếp tục được áp dụng trên những mẫu xe mới, trong đó có RAV4 thế hệ mới. Tại thời điểm công bố, hãng chưa ghi nhận trường hợp nào các mẫu xe đã được cập nhật hệ thống bảo mật bị đánh cắp bằng thiết bị công nghệ cao tại Australia. Hãng cũng đang xem xét mở rộng hệ thống chống trộm mới sang nhiều mẫu xe khác, dù chưa công bố cụ thể những dòng xe nào sẽ được áp dụng tiếp theo.

Việc Toyota tăng cường các giải pháp bảo mật diễn ra trong bối cảnh tình trạng trộm cắp ôtô đang trở thành vấn đề đáng chú ý tại Australia, đặc biệt ở bang Victoria. Một số vụ việc được cho là có liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế sử dụng thiết bị công nghệ cao để vượt qua hệ thống bảo mật nguyên bản của xe.

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Việc Toyota tăng cường các giải pháp bảo mật diễn ra trong bối cảnh tình trạng trộm cắp ôtô đang trở thành vấn đề đáng chú ý tại Australia.

Theo Toyota, những kẻ trộm có thể truy cập vào hệ thống điện tử và máy tính trên xe để vô hiệu hóa các biện pháp bảo vệ nguyên bản. Trong một số trường hợp, hệ thống theo dõi phương tiện trên Prado thông qua Toyota Connected Services cũng bị vô hiệu hóa.

Trước tình hình này, Toyota Australia kêu gọi cấm những thiết bị công nghệ cao được thiết kế với mục đích đánh cắp ôtô, đồng thời ủng hộ việc quản lý các thiết bị hợp pháp được sử dụng bởi thợ khóa, kỹ thuật viên và các chuyên gia trong ngành.

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Toyota Australia cũng bổ sung khóa vô-lăng vào danh mục phụ kiện chính hãng từ tháng 1/2026.

Bên cạnh hệ thống vô hiệu hóa động cơ, Toyota Australia cũng bổ sung khóa vô-lăng vào danh mục phụ kiện chính hãng từ tháng 1/2026. Sản phẩm ban đầu có giá 200 AUD và sau đó tăng lên 210 AUD.

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