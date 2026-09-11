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Số hóa - Xe

Loạt sản phẩm công nghệ đáng chú ý tại IFA 2026

IFA 2026 cho thấy công nghệ gia dụng đang chuyển hướng thực dụng, từ robot xử lý dị nguyên, điện mặt trời ban công đến những sản phẩm mới của Dyson.

Thiên Trang (th)
Loạt sản phẩm công nghệ đáng chú ý tại IFA 2026

IFA Berlin 2026 tiếp tục là nơi các hãng công nghệ trình diễn những sản phẩm mới, nhưng triển lãm năm nay cho thấy một xu hướng khá rõ: công nghệ đang rời xa những ý tưởng viễn tưởng để tiếQQn gần hơn đến nhu cầu sử dụng hàng ngày. Thay vì dồn quá nhiều sự chú ý cho các concept chưa rõ thời điểm thương mại hóa, nhiều doanh nghiệp tập trung nâng cấp những dòng sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường. Robot hút bụi được bổ sung khả năng xử lý dị nguyên và vết bẩn cứng đầu, hệ thống điện mặt trời ban công ngày càng hoàn thiện, trong khi robot hình người vẫn chưa tạo được bước nhảy tương xứng với kỳ vọng. Bên cạnh đó, Dyson tiếp tục mở rộng nhanh sang những lĩnh vực hoàn toàn mới.

Robot hút bụi bắt đầu giải bài toán dị nguyên

Robot hút bụi không còn chỉ cạnh tranh bằng lực hút hay khả năng tự động di chuyển. Tại IFA 2026, một số nhà sản xuất bắt đầu hướng sản phẩm tới nhóm người dùng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng không khí và khả năng kiểm soát các tác nhân gây dị ứng trong nhà. Đây là bước phát triển đáng chú ý khi robot hiện nay đã xử lý tương đối tốt bụi thông thường và lông thú cưng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thay thế được máy hút bụi HEPA hoặc máy lọc không khí trong những môi trường có yêu cầu cao. Eufy Omni E35 của Anker và Ecovacs Deebot X12S Omnicyclone là hai mẫu tiêu biểu cho hướng tiếp cận này.

Robot hút bụi tại IFA 2026 được nâng cấp theo hướng xử lý sâu hơn các tác nhân gây dị ứng và những vết bẩn khó làm sạch.

Theo thông tin được cung cấp, Deebot X12S đạt khả năng loại bỏ trung bình 97,44% dị nguyên mạt bụi và 95,45% mạt bụi trên thảm trong thử nghiệm của SGS Testing & Control Services Singapore, trong khi Eufy Omni E35 công bố khả năng loại bỏ 99% mạt bụi và được AAFA chứng nhận. Việc các hãng tìm đến tổ chức độc lập để kiểm nghiệm cũng có thể giúp người dùng có thêm cơ sở đánh giá thay vì chỉ dựa vào thông số do nhà sản xuất đưa ra.

Lau sàn trở thành mặt trận mới của robot hút bụi

Nếu khả năng hút bụi đã đạt mức khá hoàn thiện, lau sàn vẫn là bài toán khó đối với robot hút bụi, đặc biệt khi phải xử lý những vết bẩn khô như nước sốt, rượu vang hoặc tương cà. Tại IFA 2026, các nhà sản xuất đưa ra nhiều hướng giải quyết khác nhau. Một số robot tăng lực ép của con lăn lau, với các sản phẩm mới từ iRobot và Eufy đạt mức lần lượt 14 N và 18 N tùy model. iRobot đồng thời nâng lực hút của Roomba 875 Combo lên 35.000 Pa, kết hợp thiết kế “skirt” giúp tăng độ kín khi hoạt động. Ecovacs lại sử dụng vòi phun nước áp suất cao trên Deebot X12S Omnicyclone để làm ướt và xử lý vết bẩn trên sàn cứng, trong khi Roomba 875 Combo có thêm hơi nước nóng từ phía dưới nhằm làm mềm chất bẩn trước khi lau. Dù vậy, kích thước nhỏ vẫn đặt ra giới hạn về sức mạnh và hiệu quả xử lý, khiến robot hút bụi chưa thể thay thế hoàn toàn các loại máy hút bụi hoặc máy lau chuyên dụng trong những tình huống đặc biệt.

Robot hình người vẫn cần thêm thời gian

Trong khi robot hút bụi ngày càng chứng minh được tính thực dụng, robot hình người lại chưa tạo ra dấu ấn tương xứng tại IFA 2026. Một số nguyên mẫu có thể nhảy, nhào lộn, phân loại quần áo hoặc thực hiện các thao tác đơn giản, nhưng phần trình diễn nhìn chung chưa khác biệt quá lớn so với những gì từng xuất hiện tại các triển lãm trước. Rào cản lớn nằm ở chi phí, độ phức tạp và thời gian phát triển. Những robot gia đình đủ khả năng thực hiện công việc phức tạp như gấp quần áo được dự báo có thể cần thêm 5-10 năm để đạt mức vận hành tương đối hoàn chỉnh, với chi phí có khả năng tiến gần 100.000 USD thay vì khoảng 10.000 USD. Khoảng cách này cho thấy robot hình người vẫn còn xa mục tiêu trở thành thiết bị gia dụng phổ biến, trong khi các robot chuyên dụng như robot hút bụi đã có thể tự động hóa một số công việc cụ thể với mức độ ổn định cao hơn.

Điện mặt trời ban công tiếp cận người ở chung cư

Một xu hướng khác đáng chú ý tại IFA 2026 là hệ thống điện mặt trời ban công. Thay vì cần một mái nhà riêng để lắp đặt hệ thống pin mặt trời quy mô lớn, mô hình này cho phép người dùng tận dụng ban công hoặc không gian ngoài trời để đặt các tấm pin, sau đó kết hợp pin lưu trữ nhằm sử dụng nguồn điện vào thời điểm phù hợp. Bluetti Balco 260, Balco 500, Jackery Solar Vault 3 Series và EcoFlow Stream là những sản phẩm theo đuổi hướng tiếp cận này.

Các hệ thống điện mặt trời ban công mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo cho người sống trong căn hộ hoặc không có mái nhà riêng.

Điểm đáng chú ý là hệ thống có thể mở rộng theo nhu cầu, từ bổ sung pin lưu trữ, tăng số lượng tấm pin đến sử dụng thiết bị quản lý năng lượng. Đây là lựa chọn đáng quan tâm với người thuê nhà hoặc sống trong căn hộ, dù việc đưa điện ngược trở lại lưới điện có thể yêu cầu thiết bị phù hợp và quy trình lắp đặt phức tạp hơn.

Dyson tăng tốc và mở rộng sang lĩnh vực mới

Dyson cũng gây chú ý tại IFA 2026 với tốc độ mở rộng danh mục sản phẩm. Dù không trực tiếp đặt gian hàng tại triển lãm, hãng giới thiệu tới 11 sản phẩm mới, trải rộng từ robot hút bụi, máy lọc không khí đến các thiết bị chăm sóc tóc và sức khỏe cá nhân. Trong số đó, Dyson CameraJet nổi bật với mức giá 500 USD, tương đương khoảng 12,9 triệu đồng, kết hợp máy tăm nước, bàn chải điện và camera, đồng thời sử dụng AI để hỗ trợ làm sạch các khu vực giữa răng. Việc Dyson liên tục tiến sang những nhóm sản phẩm mới cho thấy cạnh tranh trong thị trường thiết bị gia dụng thông minh đang ngày càng mở rộng. Khi Roborock, iRobot, Dreame, Narwal, Mova hay Shark cũng liên tục phát triển danh mục, người dùng có thể sẽ được hưởng lợi từ cuộc đua về tính năng, tự động hóa và giá bán. Nhìn tổng thể, IFA 2026 cho thấy những sản phẩm gây chú ý nhất không nhất thiết phải là công nghệ viễn tưởng, mà có thể là những thiết bị đang từng bước giải quyết tốt hơn các vấn đề rất cụ thể trong cuộc sống.

#công nghệ gia dụng #IFA 2026 #robot hút bụi #điện mặt trời #Dyson #thiết bị thông minh

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