Mitsubishi Pajero 2027 dự đoán có giá khoảng 1,6 triệu baht tại Thái Lan (khoảng 1,2 tỷ đồng), bản cao nhất tiệm cận 1,9 triệu baht (tương đương 1,5 tỷ đồng).

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Theo dự đoán từ AutoLifeThailand, Mitsubishi Pajero thế hệ mới sản xuất tại Thái Lan có thể được phân phối với 3 phiên bản, gồm: Pajero Entry 2.4 Turbo 8AT 2WD: khoảng 1,6xx,000 baht (khoảng 1,2 tỷ đồng); Pajero Mid 2.4 Turbo 8AT 2WD: khoảng 1,7xx,000 baht (khoảng 1,3 tỷ đồng); Pajero Top 2.4 Turbo 8AT 4WD: khoảng 1,9xx,000 baht (tương đương 1,5 tỷ đồng. Lưu ý, đây mới là mức giá dự đoán, chưa phải giá bán chính thức.

Mitsubishi Pajero 2027 lắp ráp Thái Lan, giá dự kiến từ 1,2-1,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Mitsubishi sẽ giới thiệu mẫu xe SUV Pajero 2027 mới tại Thái Lan vào ngày 19/10/2026, đồng thời công bố giá bán và bắt đầu bàn giao xe. Thái Lan được xác định là thị trường đầu tiên trên thế giới mở bán Pajero thế hệ mới. Xe được sản xuất tại nhà máy Mitsubishi ở Laem Chabang.

Pajero thế hệ mới được Mitsubishi định vị cao hơn Pajero Sport, vốn vẫn được bán song song tại Thái Lan. Do đó, hãng có thể điều chỉnh danh mục Pajero Sport, trong đó một số phiên bản cao cấp có khả năng bị loại bỏ nhằm hạn chế chồng lấn về giá.

Theo kế hoạch, Mitsubishi sẽ giới thiệu mẫu xe SUV Pajero 2027 mới tại Thái Lan vào ngày 19/10/2026, đồng thời công bố giá bán và bắt đầu bàn giao xe.

Hiện Pajero Sport tại Thái Lan có 4 phiên bản, xe có kích thước 4.920 x 1.925 x 1.900-1.910 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm và khoảng sáng gầm 230 mm. Các thông số về khả năng vượt địa hình gồm góc tới 30,4 độ, góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ và góc thoát 25,8 độ.

Mẫu xe sử dụng khung gầm dạng ladder frame, phát triển từ nền tảng của Triton nhưng được gia cố và điều chỉnh đáng kể. Mitsubishi cho biết việc lựa chọn kết cấu này nhằm ưu tiên độ bền, khả năng vận hành off-road và độ ổn định khi sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt.

Pajero mới sở hữu cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi, nội thất hai tông màu.

Hệ thống treo phía trước là loại độc lập tay đòn kép, trong khi phía sau sử dụng cầu cứng kết hợp liên kết 5 điểm. Pajero thế hệ mới được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh 2.4L 4N16, kết hợp bộ tăng áp biến thiên VGT dải rộng. Động cơ cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp mới.

Xe sử dụng hệ dẫn động S-AWC Super All Wheel Control, phát triển từ Super Select 4WD-II. Hệ thống cung cấp các chế độ 2H, 4H, 4HLC và 4LLC, cho phép lựa chọn cấu hình dẫn động phù hợp với điều kiện vận hành. Bên cạnh đó, xe có 7 chế độ lái gồm Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock.

Pajero thế hệ mới được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh 2.4L 4N16, kết hợp bộ tăng áp biến thiên VGT dải rộng. Động cơ cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp.

Pajero mới sở hữu cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi, nội thất hai tông màu đen - nâu Camel hoặc đen. Một số trang bị đáng chú ý gồm ghế trước và hàng ghế thứ hai có chức năng sưởi, thông gió, ghế trước chỉnh điện 8 hướng và nhớ 2 vị trí.

Xe được trang bị cụm màn hình liền khối với màn hình kỹ thuật số 14,3 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 14,3 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp dàn âm thanh Yamaha Dynamic Sound Ultimate 12 loa.

Thái Lan được xác định là thị trường đầu tiên trên thế giới mở bán Pajero thế hệ mới. Xe được sản xuất tại nhà máy Mitsubishi ở Laem Chabang.

Các trang bị khác gồm cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng, sạc điện thoại không dây, ổ điện AC 220V và hệ thống Mitsubishi CONNECT. Về an toàn, Pajero được trang bị hệ thống hỗ trợ lái MI-PILOT, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau, camera 360 độ cùng 8 túi khí.