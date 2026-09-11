Lenovo ra mắt loạt laptop RTX Spark và tablet Yoga AI mới tại IFA 2026

Đó là hai mẫu laptop cao cấp trang bị NVIDIA RTX Spark™, hai máy tính bảng tối ưu cho bút cảm ứng, concept Lenovo Smart Canvas cùng các tính năng của Qira.

Con chip NVIDIA RTX Spark dường như đã thực sự khiến cho các máy tính cá nhân từ Desktop cho đến laptop bước vào một kỷ nguyên mới.



Các nhà sản xuất thiết bị (OEM) đều lần lượt công bố các sản phẩm đầu bảng sử dụng NVIDIA RTX Spark cho các tác vụ AI cá nhân.

Những đổi mới của con chip này mang đến hiệu năng tính toán mạnh mẽ cho các tác vụ sáng tạo, khả năng tương tác đa dạng và tự nhiên, cùng những trải nghiệm kết nối liền mạch giúp ý tưởng được chuyển tiếp dễ dàng giữa các thiết bị.

Bộ đôi laptop Lenovo Pro 9n và phiên bản 2-in-1.

Điều đáng chú ý là dải sản phẩm được trình diễn lần này đặc biệt chú ý đến công việc sáng tạo, những người thường diễn ra xuyên suốt trên nhiều ứng dụng, thiết bị và phương thức tương tác.

Và danh mục sản phẩm Yoga của Lenovo cũng không ngoại lệ. Lần này là sự kết hợp giữa các thiết bị chuyên biệt và trải nghiệm phần mềm được thiết kế để đồng hành trọn vẹn cùng từng giai đoạn của hành trình sáng tạo đó.

Cụ thể, Lenovo Yoga Pro 9n (15”, Gen 11) là mẫu laptop cao cấp dành cho nhà sáng tạo, trang bị NVIDIA RTX Spark™ để đáp ứng những tác vụ chuyên sâu như phát triển mô hình AI, sáng tạo nội dung và lập trình ngay trên thiết bị. Máy đồng thời bổ sung tính năng gaming RTX tiên tiến vào hệ sinh thái Yoga.

Lenovo Yoga 9n 2‑in‑1 (16”, Gen 11) là thiết bị convertible linh hoạt kết hợp sức mạnh NVIDIA RTX Spark™ với thiết kế xoay 360 độ và khả năng nhập liệu bằng bút trên hai bề mặt, mang đến hiệu năng cao, dễ dàng làm việc độc lập hoặc cộng tác theo nhu cầu của nhà sáng tạo.

Bộ đôi tablet hỗ trợ bút cảm ứng sáng tạo

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 và Lenovo Yoga Tab Gen 2 là bộ đôi hỗ trợ tương tác tự nhiên qua bút, giọng nói, thị giác và cảm ứng, đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu phác thảo ý tưởng, sáng tạo, làm việc và cộng tác.

Concept Lenovo Smart Canvas sẽ mang đến trải nghiệm đa thiết bị, giúp người dùng ghi lại ý tưởng và tiếp tục công việc liền mạch trên nhiều thiết bị Lenovo tương thích.

Lenovo Qira là nền tảng trí tuệ môi trường cá nhân của Lenovo, mang đến một trải nghiệm AI thống nhất và nhận biết ngữ cảnh trên các thiết bị Yoga tương thích. Qira giúp nhà sáng tạo ghi lại cảm hứng, duy trì ngữ cảnh quan trọng và tiếp tục công việc dở dang khi ý tưởng di chuyển giữa các thiết bị và qua từng giai đoạn của quy trình sáng tạo.

Bộ đôi Yoga Tab Plus Gen 2 và Lenovo Yoga Tab Gen 2.

Tất cả những thiết bị và trải nghiệm mới này giúp dòng Yoga đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sáng tạo, từ những ý tưởng ban đầu đến việc hoàn thiện sản phẩm và cộng tác, thôngn qua các mẫu laptop di động mạnh mẽ cho tác vụ cục bộ phức tạp, máy tính bảng tối ưu cho bút cảm ứng và những trải nghiệm phần mềm kết nối liền mạch.

Chia sẻ về mục tiêu của loạt thiết bị mới được trình diễn tại IFA 2026 này, ông Jun Ouyang, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc mảng Tiêu dùng, Lenovo Intelligent Devices Group, cho biết: “Công việc sáng tạo ngày càng trải dài trên nhiều ứng dụng, thiết bị và cách thức tương tác. Với danh mục Yoga mới, chúng tôi kết hợp hiệu năng tính toán mạnh mẽ, thiết kế linh hoạt và những trải nghiệm đa thiết bị mang tính cá nhân hơn. Điều này mang đến cho nhà sáng tạo và nhà phát triển những công cụ chuyên biệt cho từng giai đoạn công việc, đồng thời giảm bớt trở ngại khi nội dung được chuyển tiếp giữa thiết bị và ứng dụng.”.

Ông Johnson Jia, Phó Chủ tịch cấp cao, Trung tâm Đổi mới Toàn cầu, Lenovo Intelligent Devices Group, nhận định: “Những ý tưởng tuyệt vời không phải lúc nào cũng xuất hiện trên bàn làm việc, và cũng không phải lúc nào cũng bắt đầu từ bàn phím. Các mẫu Yoga tablet mới cho phép người dùng ghi lại và phát triển ý tưởng bằng bút, giọng nói, thị giác và cảm ứng. Việc kết hợp với Lenovo Qira và concept Lenovo Smart Canvas sẽ giúp người dùng tiếp tục công việc sáng tạo liền mạch trên nhiều thiết bị.”