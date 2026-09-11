Richard Dinh và hành trình gần 20 năm với iPhone

Năm 2005, khi Apple vẫn đang trong giai đoạn phát triển những sản phẩm sẽ làm thay đổi ngành công nghiệp di động, một kỹ sư trẻ bắt đầu công việc tại hãng với vị trí Product Design Engineer phụ trách dòng iPod. Chỉ khoảng bốn tháng sau, Richard Dinh được chuyển sang một dự án bí mật khi đó, nơi Apple đang âm thầm phát triển chiếc iPhone đầu tiên. Gần hai thập kỷ sau, ông vẫn tiếp tục gắn bó với sản phẩm này và hiện giữ vị trí Phó chủ tịch Thiết kế Sản phẩm iPhone tại Apple.

Richard Dinh, Phó chủ tịch Thiết kế Sản phẩm iPhone tại Apple, xuất hiện trong sự kiện giới thiệu thế hệ iPhone mới.

Hành trình của Richard Dinh đáng chú ý không chỉ bởi thời gian làm việc lâu dài mà còn ở việc sự nghiệp của ông gần như song hành với quá trình phát triển của iPhone. Từ một kỹ sư thiết kế, ông lần lượt đảm nhiệm vai trò quản lý từ năm 2011, trở thành Director năm 2015 và Senior Director năm 2018. Đến tháng 9/2024, ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch Thiết kế Sản phẩm iPhone. Việc liên tục thăng tiến trong cùng một nhóm sản phẩm cho thấy mức độ gắn bó của ông với dòng smartphone chủ lực của Apple.

Trong giai đoạn giữ chức Senior Director, tên tuổi Richard Dinh được gắn với nhiều cải tiến trên các thế hệ iPhone. Ông có liên quan đến quá trình phát triển iPhone 12 với thiết kế vỏ máy mới, cũng như những cải tiến trên dòng iPhone SE, đặc biệt ở hệ thống camera. Bên cạnh công việc thiết kế sản phẩm, Richard Dinh còn đứng tên trong nhiều bằng sáng chế của Apple liên quan đến cấu trúc vỏ kim loại, phương thức lắp ráp màn hình, khả năng chống nước và thiết kế ăng-ten. Những chi tiết này cho thấy công việc của một lãnh đạo thiết kế iPhone không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài mà còn liên quan sâu đến cấu trúc và khả năng vận hành của thiết bị.

Triết lý thiết kế mà Richard Dinh theo đuổi cũng phần nào phản ánh cách Apple tiếp cận iPhone trong nhiều năm qua. Theo ông, việc phát triển một sản phẩm mới không nên bắt đầu bằng mục tiêu đơn thuần là tạo ra con chip mạnh nhất hay thiết bị mỏng nhất, mà trước hết phải xuất phát từ trải nghiệm của người dùng. Một chiếc iPhone cần đồng thời đáp ứng nhiều yêu cầu, từ hiệu năng, thời lượng pin, khả năng tiết kiệm năng lượng đến độ mỏng nhẹ và độ bền. Với cách tiếp cận này, mỗi cải tiến về phần cứng phải được đặt trong tổng thể trải nghiệm thay vì chỉ trở thành một thông số để quảng bá.

Khái niệm trải nghiệm người dùng mà Richard Dinh đề cập cũng bao gồm tuổi thọ thiết bị. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, ông từng nói về việc Apple sử dụng Ceramic Shield thế hệ mới trên dòng iPhone 16 nhằm tăng khả năng bảo vệ mặt trước. Vật liệu này tiếp tục xuất hiện trong câu chuyện về iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple. Việc đưa những công nghệ vật liệu vốn quen thuộc trên iPhone vào một thiết bị có cấu trúc hoàn toàn mới cho thấy bài toán độ bền vẫn là một trong những vấn đề quan trọng khi Apple bước vào thị trường smartphone gập.

Richard Dinh đã gắn bó với quá trình thiết kế iPhone từ những ngày đầu và hiện tham gia định hình iPhone Duo. (Ảnh: The Verge)

Richard Dinh cũng xuất hiện trong sự kiện giới thiệu thế hệ iPhone mới, tiếp tục trở thành một trong những gương mặt đại diện cho đội ngũ đứng sau sản phẩm. Đáng chú ý, lần này ông không chỉ giới thiệu một thế hệ iPhone thông thường mà còn góp phần trình bày một cột mốc mới trong lịch sử sản phẩm với iPhone Duo. Sau gần 20 năm kể từ ngày được chuyển sang dự án iPhone đầu tiên, kỹ sư gốc Việt này vẫn đang đứng trong đội ngũ định hình sản phẩm chủ lực của Apple. Từ những thay đổi về vật liệu, khả năng tản nhiệt, độ bền cho đến thiết kế smartphone màn hình gập, dấu ấn của ông cho thấy phía sau mỗi thế hệ iPhone là một quá trình nghiên cứu kỹ thuật kéo dài nhiều năm.