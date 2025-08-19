Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ 11 đối tượng mang theo hung khí đi gây rối trật tự công cộng

Nhóm thanh niên gồm 11 đối tượng điều khiển 6 xe máy đua nhau chạy với tốc độ cao, vượt đèn đỏ trên các tuyến đường TP Hà Nội.

Gia Đạt

Công an phường Kim Liên vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ 11 đối tượng mang theo hung khí đi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 21h30 ngày 13/8, Công an phường Kim Liên, Hà Nội nhận được trình báo của chị Đ.C (SN 1985, trú tại Hà Nội) trình báo về việc rạng sáng cùng ngày, cháu của chị C là T.D.P (SN 2009, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) bị một nhóm thanh niên đánh và bắn đạn bi vào mắt phải tại khu vực đường Trường Chinh phải đi cấp cứu tại Bệnh viện mắt trung ương.

capture-2206.png
Các đối tượng cùng tang vật liên quan tới vụ việc.

Sau khi nhận được đơn tố giác của chị C, Công an phường Kim Liên tiến hành xác minh sự việc, báo cáo đồng chí Thủ Trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự CATP và tiến hành rà soát, truy xét. Quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Kim Liên và Phòng Cảnh sát Hình sự CATP đã triệu tập được 11 đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Danh tính các đối tượng gồm Lê Gia Huy (SN 2009, trú tại phường Phú Lãm, Hà Nội), Đào Quang Anh (SN 2008, trú tại phường Láng, Hà Nội), Trần Anh Đức (SN 2009, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), Nguyễn Thanh Hà (SN 2008, trú tại phường Dương Nội, Hà Nội), Trần Bảo Khanh (SN 2007, trú tại xã An Khánh, Hà Nội), T.N.M (SN 2012, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội), Đỗ Đăng Bắc (SN 2008, trú tại xã Ba Vì, Hà Nội), Hoàng Cảnh Tùng (SN 2006, trú tại xã Yên Bài, Hà Nội), Nguyễn Duy Hưng (SN 2008, trú tại xã Suối Hai, Hà Nội), Phùng Quang Kiên (SN 2006, trú tại xã Bất Bạt, Hà Nội), Đinh Tuấn Tú (SN 2008, trú tại xã Suối Hai, Hà Nội).

Quá trình điều tra xác định, khoảng 00h ngày 13/8, nhóm thanh niên gồm 11 đối tượng điều khiển 6 xe máy đua nhau chạy với tốc độ cao, vượt đèn đỏ, dọc theo tuyến đường Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái - Minh Khai – Trường Chinh – Nguyễn Trãi. Khi đi đến đầu đường Trường Chinh thì nhóm của Huy gặp một nhóm thanh niên khác khoảng 12 - 13 người đang đi trên 6 -7 chiếc xe máy (gọi là nhóm Thanh Xuân), thì xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau, nhóm Huy quay xe hướng về đường Minh Khai - Bạch Đằng để chia nhau đi lấy vũ khí như kiếm, liềm chặt cây, dao tông, 2 bình xịt hơi cay…

Sau đó, cả nhóm gặp hẹn nhau tại phố Dương Văn Bé chia nhau vũ khí, rồi di chuyển ra đường Minh Khai hướng về đường Trường Chinh. Khi đến đầu đường Trường Chinh, nhóm Huy thấy một nhóm thanh niên khác gồm: Đỗ Đăng Bắc, Hoàng Cảnh Tùng, Đỗ Duy Hưng, Phùng Quang Kiên, Đinh Tuấn Tú, Đạt, Nam và một số nam thanh niên đi xe máy di chuyển làn ngược chiều đối diện, cầm kiếm, dao dài và ná bắn bi. Quá trình di chuyển nhóm thanh niên trên đã dùng tia laze chiếu vào nhóm Huy.

Bị khiêu khích, nhóm Huy hò hét rú ga quay đầu đuổi theo, thấy vậy nhóm thanh niên kia điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy, lúc này Quang Anh điều khiển xe máy chở theo P chạy lên, P ngồi sau xe dùng bình xịt hơi cay xịt liên tục về phía sau thì bị Đỗ Đăng Bắc dùng súng ná bắn bi bắn 2 phát về phía Quang Anh và P, dẫn đến P bị thương tích nặng vào mắt phải. Hai nhóm tiếp tục rượt đuổi nhau gây náo loạn, mất an ninh trật tự. Sau đó nhóm Huy thấy mắt P chảy máu nên đã đưa P vào viện, còn nhóm Bắc cũng tách nhau ra để bỏ chạy.

Tại Cơ quan Công an, Đức, Hà, Khanh, Minh, Huy, Quang Anh, Bắc, Tùng, Kiên, Tú, Hưng đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình và xin đầu thú về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đồng thời tự nguyện giao nộp tang vật. Tại bản kết luận sơ bộ giám định pháp y thương tích của Trung tâm pháp y Hà Nội đối với T.D.P kết luận mắt phải chấn thương đụng dập nhãn cầu và tổ chức hốc mắt, dị vật hốc mắt, sáng, tối; 41%.

Công an phường Kim liên phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, tiến hành khám nghiệm hiện trường, hiện trường phù hợp với lời khai của các đối tượng trên. Ngày 16/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đào Quang Anh, Nguyễn Thanh Hà, Trần Bảo Khanh, Đỗ Đăng Bắc, Hoàng Cảnh Tùng, Đỗ Duy Hưng, Phùng Quang Kiên, Đinh Tuấn Tú để điều tra làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.

