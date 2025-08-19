Truy bắt nhóm đối tượng lái ô tô đi trộm cắp tài sản ở Lâm Đồng

Khi tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng ra tín hiệu dừng xe, nhóm đối tượng đã điều khiển ô tô bỏ chạy.

Ngày 19/8, thông tin từ Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 19/8, Tổ Cảnh sát giao thông số 8 thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi do Thiếu tá Đinh Ngọc Nam và Thượng úy Nguyễn Long Hoàng phụ trách, đã phát hiện một ô tô cũ gắn biển giả 72A-253.76 di chuyển trên đường.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Lưc này, trên xe có 3 đối tượng, gồm: Lê Văn Thảnh (44 tuổi, ngụ xã Tân Thanh Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), Lê Thiện Mạnh (30 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi) cùng ngụ tỉnh Đồng Nai. Khi bị ra hiệu dừng xe, lái xe đạp ga bỏ chạy.

Ngay lập tực, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức truy đuổi, khi qua khu vực đèo Con Ó trên Tỉnh lộ 725 (xã Đạ Tẻh 3, tỉnh Lâm Đồng), Tổ công tác phối hợp với Công an xã Đạ Tẻh 3 khống chế, bắt giữ thành công 3 đối tượng.

Bước đầu xác định, Thảnh, Mạnh và Hưng đã gây ra nhiều vụ trộm trên địa bàn một số xã thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

