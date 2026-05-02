Lý Hải lên tiếng cảnh báo việc bị giả mạo hình ảnh

Đạo diễn Lý Hải lên tiếng cảnh báo khi bị lợi dụng hình ảnh bất hợp pháp để quảng cáo, bán thực phẩm chức năng.

Theo An Nhi/ Znews

Chiều 1/5, thông qua fanpage, đạo diễn Lý Hải lần thứ hai lên tiếng cảnh báo về tình trạng nhiều trang mạng xã hội dùng AI giả mạo hình ảnh và giọng nói của vợ chồng anh để quảng cáo thuốc bổ, thực phẩm chức năng. Theo đạo diễn, công nghệ AI ngày càng tinh vi, điều này khiến anh lo lắng người thân và những cô chú lớn tuổi bị lừa gạt.

"Tôi xin chia sẻ lại clip AI giả mạo và đường link ở phần bình luận bên dưới với mục đích cảnh báo. Những nội dung này không phải do vợ chồng tôi trực tiếp đăng tải hay xác nhận, và cũng chưa được kiểm chứng. Mong mọi người dành chút thời gian nhắc người thân: Kiểm tra thông tin từ kênh chính thức (có dấu tích xanh); Không mua hàng, chuyển tiền qua các link lạ; Chủ động nhắc nhở người thân, đặc biệt người lớn tuổi để tránh những điều đáng tiếc", theo Lý Hải.

Lý Hải lên tiếng cảnh báo về việc bị giả mạo hình ảnh. Ảnh: FBNV.
Lý Hải lên tiếng cảnh báo về việc bị giả mạo hình ảnh. Ảnh: FBNV.

Dưới bài đăng, Lý Hải và vợ anh - nhà sản xuất Minh Hà đăng tải những hình ảnh đi kèm các trang mạng giả mạo, trục lợi hình ảnh bất hợp pháp.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Lý Hải từng lên tiếng về vấn nạn nói trên. Ngoài ra, anh còn cho biết xuất hiện tình trạng giả mạo hình ảnh gia đình Lý Hải trên một số nền tảng mạng xã hội để tuyển dụng việc làm tại nhà.

"Nếu cả nhà có thấy thông tin nào bất thường trên mạng, nhờ mọi người giúp báo cho vợ chồng tôi biết để kịp cảnh báo cho cộng đồng, tránh những việc đáng tiếc xảy ra", vợ Lý Hải nói thêm.

Ngoài Lý Hải, Minh Hà, thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng cảnh báo khán giả về việc tên tuổi của họ bị các đối tượng mạo danh, trục lợi.

Diễn viên Quốc Trường từng cảnh báo khán giả về việc một số kênh dùng công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và thông tin của anh để lừa đảo. MC Đại Nghĩa tiết lộ cũng là nạn nhân của việc bị lợi dụng hình ảnh, sử dụng AI gán ghép vào những nội dung sai sự thật.

