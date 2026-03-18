Lý do Lan Phương được ví von 'tắc kè hoa' màn ảnh Việt

Qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lan Phương ghi dấu ấn với khả năng biến hóa linh hoạt, liên tục làm mới mình qua từng vai diễn trên màn ảnh.

Sức hút từ những vai phản diện

Gần đây, Lan Phương gây chú ý khi đảm nhận vai Thơ trong bộ phim truyền hình “Đồng hồ đếm ngược” đang phát sóng trên VTV. Nhân vật Thơ được xây dựng là một phú bà giàu có, coi các mối quan hệ với trai trẻ như trò tiêu khiển.

Khi nảy sinh khao khát chiếm hữu Chiến – nhân vật do Bình An thủ vai – Thơ sẵn sàng sử dụng nhiều thủ đoạn để giữ anh bên mình, từ việc bắt cóc bạn gái của Chiến nhằm gây sức ép đến việc cho người theo dõi mẹ anh để buộc anh quay lại.

Chia sẻ với Vietnamnet, Lan Phương cho biết ban đầu đạo diễn nghĩ cô không hứng thú với dạng nhân vật này. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, nữ diễn viên lại bị cuốn hút bởi sự khác lạ của Thơ. Theo cô, đây là một nhân vật “điên” theo cách rất riêng, quái đản, lạnh lùng nhưng vẫn phảng phất nét nữ tính – dạng vai mang đến nhiều không gian để thử thách khả năng diễn xuất.

Lan Phương trong phim "Đồng hồ đếm ngược". Ảnh: Vietnamnet.

Trên các diễn đàn phim ảnh và mạng xã hội, vai Thơ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Không ít khán giả nhận xét nhân vật mang màu sắc tâm lý cực đoan, vừa cuốn hút vừa tạo cảm giác bất an mỗi khi xuất hiện.

Nhiều ý kiến cũng đánh giá cao cách Lan Phương khắc họa sự biến chuyển cảm xúc phức tạp của Thơ, từ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng ban đầu đến những cơn ghen tuông và bùng nổ tâm lý dữ dội. Diễn xuất của cô được xem là yếu tố giúp nhân vật phản diện này trở thành điểm nhấn của bộ phim.

Trước đó, Lan Phương cũng từng để lại dấu ấn với nhiều vai phản diện khác. Trong bộ phim truyền hình “Gió ngang khoảng trời xanh” phát sóng năm 2025, cô vào vai Linh – người phụ nữ từng bước chen vào cuộc hôn nhân của Đăng và Mỹ Anh.

Nhân vật ban đầu xuất hiện với hình ảnh một đối tác thân thiện, nhiệt tình trong mắt Đăng. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài mềm mỏng là những toan tính khi cô dần vượt qua ranh giới trong mối quan hệ với anh rồi tiếp cận Mỹ Anh.

Chỉ khi những toan tính của mình khiến gia đình Mỹ Anh tan vỡ, đẩy một đứa trẻ trở thành bất hạnh, Linh mới nhận ra hậu quả từ lựa chọn của bản thân.

Nhiều khán giả cho rằng chính sự hai mặt trong tính cách nhân vật đã tạo cơ hội để Lan Phương phô diễn khả năng diễn xuất, từ vẻ mềm mỏng, khéo léo đến những khoảnh khắc bộc lộ tham vọng và mâu thuẫn nội tâm.

Lan Phương đóng người thứ ba trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh: Tiền Phong

Trong bộ phim truyền hình “Cả một đời ân oán”, Lan Phương từng ghi dấu ấn với vai Diệu – cô gái cá tính, thực dụng và đầy toan tính. Chia sẻ với Dân Việt, nữ diễn viên cho rằng Diệu là kiểu nhân vật “rất đời”, vừa đáng trách, vừa đáng thương, bởi mọi hành động đều xuất phát từ mặc cảm và khát khao có được những điều mình thiếu thốn.

Màn thể hiện này giúp Lan Phương vượt qua nhiều gương mặt nổi bật như Nhã Phương và Bảo Thanh để giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2018 – một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô.

Lan Phương trong “Cả một đời ân oán”. Ảnh: Vietnamplus

Vai chính diện cũng tạo dấu ấn

Không chỉ gây ấn tượng với các nhân vật phản diện, Lan Phương còn ghi điểm với nhiều vai chính diện. Trong bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình”, cô vào vai Hà – cô con dâu thứ lanh chanh, khéo léo, tốt bụng nhưng đôi khi vô tư đến mức dễ bị hiểu lầm.

Trong khi đó, ở “Thương ngày nắng về”, Lan Phương đảm nhận vai Vân Khánh – người phụ nữ trải qua nhiều biến cố trong hôn nhân và cuộc sống. Chia sẻ với Tiền Phong, nữ diễn viên cho biết cô “học cách yêu nhân vật dần dần”, tìm ra cả điểm tốt lẫn điểm chưa hoàn hảo để nhân vật trở nên chân thực và nhiều chiều hơn.

Lan Phương trong "Thương ngày nắng về". Ảnh: Tiền Phong

Theo Lan Phương, những bi kịch trong câu chuyện của Khánh giúp cô có cơ hội bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều phân đoạn, dù không cố gắng gượng ép cảm xúc, nước mắt vẫn đến tự nhiên khi cô thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật.

Sự linh hoạt giữa các dạng vai là lý do khiến Lan Phương được nhiều khán giả ví như “tắc kè hoa” của màn ảnh Việt.