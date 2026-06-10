Nguyên tố cơ bản của sự sống xuất hiện sớm hơn dự kiến

Được xem như là khám phá khoa học mới, các chuyên gia nhận định, nguyên tố cơ bản của sự sống xuất hiện sớm hơn so với dự đoán trước đây.

Cụ thể, các nhà thiên văn học gần đây đã nghiên cứu dữ liệu được ghi lại bởi Kính viễn vọng không gian James Webb và phát hiện ra rằng, oxy xuất hiện sớm hơn so với những gì đã được thống nhất trước đây trong vũ trụ sơ khai, cho thấy rằng các nguyên tố cơ bản của sự sống có thể đã xuất hiện sớm hơn dự kiến.

Theo lý thuyết Vụ nổ lớn Big Bang, chỉ có các nguyên tố nhẹ như hydro, heli và liti tồn tại trong vũ trụ sơ khai. Sau đó, các nguyên tố nặng hơn như oxy được hình thành thông qua các phản ứng tổng hợp hạt nhân bên trong các ngôi sao và phân tán vào các thiên hà chủ yếu thông qua các sự kiện như vụ nổ siêu tân tinh.

Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) đã đo hàm lượng oxy trong 138 thiên hà cổ đại tồn tại trong 2 tỷ năm đầu tiên của vũ trụ sau khi hình thành. Ảnh: @NASA.

Quá trình tổng hợp các nguyên tố này diễn ra liên tục trong suốt lịch sử rộng lớn của vũ trụ, tạo ra các nguyên tố khác nhau cấu thành nên thế giới xung quanh chúng ta và các sinh vật sống.

Tuy nhiên, Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) đã đo hàm lượng oxy trong 138 thiên hà cổ đại tồn tại trong 2 tỷ năm đầu tiên của vũ trụ sau khi hình thành. Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, trong khoảng thời gian 500-700 triệu năm kể từ khi vũ trụ ra đời, hàm lượng oxy trong các thiên hà cổ đại đã tăng vọt lên mức tương đương với các thiên hà hiện đại.

Sự gia tăng nhanh chóng nồng độ oxy diễn ra sớm hơn dự kiến trước đây ​​của các nhà thiên văn học. Điều này cho thấy rằng, với sự hiện diện của các thành phần thiết yếu như oxy trong vũ trụ sơ khai, sự sống có thể đã xuất hiện sớm hơn so với suy nghĩ trước đây.