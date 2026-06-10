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Kho tri thức

Biết gì về lớp kim cương sâu 16 km dưới sao Thủy?

Sử dụng dữ liệu từ tàu vũ trụ MESSENGER của NASA, các nhà khoa học phát hiện ra một lớp kim cương dày 16 km nằm bên dưới bề mặt sao Thủy.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Trên thực tế, các đặc điểm khác nhau của sao Thủy luôn khiến các nhà khoa học bối rối vì nó có nhiều đặc điểm khác biệt so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời, chẳng hạn như bề mặt tối màu, lõi đặc bất thường. Để khám phá sao Thủy tốt hơn, NASA đã phóng tàu quỹ đạo đầu tiên của mình, MESSENGER.

Sứ mệnh này đã lập bản đồ thành công toàn bộ hệ sinh thái vi mô của sao Thủy, phát hiện một lượng lớn băng nước trong vùng cực của sao Thủy, và thu thập dữ liệu quan trọng về địa chất và từ trường của sao Thủy.

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Sử dụng dữ liệu từ tàu vũ trụ MESSENGER của NASA, các nhà khoa học phát hiện ra một lớp kim cương dày 16 km nằm bên dưới bề mặt sao Thủy. Ảnh: @Đại học KU Leuven.

Dĩ nhiên, sao Thủy cũng ẩn chứa nhiều bí ẩn, một trong số đó là các mảng graphit (một dạng thù hình của carbon) trên bề mặt của nó. Các nhà khoa học suy đoán rằng, sao Thủy từng có một đại dương magma giàu carbon trong lịch sử sơ khai, và magma này có thể đã nổi lên bề mặt, tạo thành các mảng graphit này và mang lại cho sao Thủy vẻ ngoài tối màu.

Quá trình tương tự cũng có thể dẫn đến sự hình thành lớp vỏ giàu carbon bên dưới bề mặt sao Thủy. Họ phát hiện ra rằng, lớp vỏ của hành tinh này dày hơn so với suy đoán trước đây. Nhóm nghiên cứu tin rằng, lớp vỏ này không phải là graphene như đã được dự đoán trước đó, mà là một dạng thù hình carbon quý giá hơn kim cương.

Các nhà khoa học quốc tế khi sử dụng dữ liệu từ tàu vũ trụ MESSENGER của NASA đã suy đoán rằng, có một lớp kim cương dày tới 16 km có thể đang nằm ẩn dưới lớp vỏ của sao Thủy.

"Dựa trên các ước tính áp suất mới tại ranh giới giữa lớp phủ và lõi, cùng với kiến ​​thức rằng Sao Thủy là một hành tinh giàu carbon, chúng tôi đã tính toán rằng, khoáng chất chứa carbon hình thành tại giao diện giữa lớp phủ và lõi phải là kim cương, chứ không phải than chì", Olivier Namur, Phó giáo sư tại Đại học KU Leuven và là một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#kim cương #sao Thủy #bề mặt #mặt trời #carbon

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