Thông tin vụ đánh bom xe ở ngoại ô Moscow, một người tử vong

Cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết một người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở vùng ngoại ô phía đông thủ đô Moscow.

The Moscow Times dẫn thông tin từ Ủy ban Điều tra Nga cho biết, vụ đánh bom xe xảy ra tại thành phố Balashikha, ngoại ô phía đông thủ đô Moscow, vào khoảng 5h30 sáng ngày 9/6 (giờ địa phương). Vụ nổ khiến tài xế chiếc SUV bị đa chấn thương và tử vong tại hiện trường.

Các nhà chức trách chưa tiết lộ danh tính người lái xe.

Vụ đánh bom xe xảy ra tại thành phố Balashikha, ngoại ô Moscow, ngày 9/6 khiến tài xế tử vong. Ảnh: MT.

Hình ảnh từ camera an ninh được các phương tiện truyền thông lan truyền cho thấy chiếc xe bốc cháy dữ dội từ cốp xe và ghế sau trước khi lao vào một chiếc xe đang đỗ. Theo kênh Telegram Mash, những người xung quanh vội vàng lao đến kéo tài xế ra khỏi chiếc xe đang cháy, nhưng người này được xác định tử vong ngay sau đó.

Được biết, địa điểm xảy ra vụ nổ hôm 9/6 không xa nơi Trung tướng Yaroslav Moskalik - Phó chỉ huy cục tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Nga - thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe năm ngoái.

Văn phòng công tố vùng Moscow cho biết họ đang giám sát cuộc điều tra hình sự về vụ nổ. Danh tính nghi phạm cũng như động cơ gây án chưa được công bố.

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