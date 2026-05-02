Lùm xùm quanh Nha khoa Athena: Nhiều lần bị xử phạt vi phạm về y tế

Dù quảng cáo uy tín, Nha khoa Athena liên tục bị xử phạt vì vi phạm hành chính, cho thấy hoạt động chưa tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nha khoa Athena dính 4 hành vi sai phạm

Mới đây, Sở Y tế TPHCM đã công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế số 1910/QĐ-XPHC ngày 21/4/2026 và 1911/QĐ-XPHC ngày 21/4/2026.

Theo quyết định xử phạt, cơ sở kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nha khoa Athena bị xác định có 4 hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, cơ sở hoạt động có biển hiệu nhưng không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; lập sổ khám chữa bệnh nhưng ghi chép thiếu thông tin theo quy định pháp luật.

Cơ sở Nha khoa Athena tại TP.HCM bị xử phạt/Ảnh thuongtruong.com.vn

Theo đó Địa điểm kinh doanh tại Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nha khoa Athena (địa chỉ số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM, nay thuộc phường An Lạc, TPHCM) bị xử phạt 36 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 1 tháng; buộc xóa quảng cáo vi phạm. Ngoài ra, ông Phạm Thăng cũng tại địa chỉ trên bị phạt tổng là 35 triệu đồng vì khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn và bị tước chứng chỉ hành nghề 22 tháng và buộc nộp lại 5 triệu đồng lợi bất hợp pháp.

Sở Y tế TPHCM công khai quyết định xử phạt Nha khoa Athena/Ảnh chụp màn hình

Nha khoa Athena từng "dính phốt" tại địa chỉ trên

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu Nha khoa Athena bị xử phạt tại TPHCM. Trước đó, vào tháng 9/2024, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cũng đã công bố quyết định xử phạt đối với Nha khoa Athena do vi phạm tại cùng địa điểm kinh doanh nói trên.

Theo quyết định xử phạt số 460/QĐ-XPHC ngày 23/9/2024, Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghệ Nha khoa Athena bị xử phạt do có vi phạm tại địa điểm kinh doanh thuộc công ty tại địa chỉ 347 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM (nay thuộc phường An Lạc, TPHCM). Cụ thể, cơ sở vi phạm quy định về không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh và quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung. Với các sai phạm trên, Nha khoa Athena bị phạt 49 triệu đồng và phải tháo gỡ, xóa bỏ các quảng cáo vi phạm.

Trái ngược với các nội dung mà Nha Khoa Athena quảng bá?

Nhiều lần dính sai phạm liên quan đến công khai giá và quảng cáo dịch vụ y tế nhưng Nha khoa Athena quảng cáo lại hoàn toàn trái ngược.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại địa chỉ https://nhakhoaathena.vn, Nha Khoa Athena quảng cáo là "được thành lập đã hơn 10 năm. Thành công và uy tín của nha khoa Athena đã được chứng minh bằng sự tin tưởng của hơn 1.000 khách hàng. Với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng là thành công lớn nhất”, nha khoa Athena đã và đang không ngừng đổi mới. Đặc biệt, đến với nha khoa Athena, quý khách hàng sẽ được tiếp cận với những máy móc hiện đại, không đau và được thực hiện bởi những chuyên gia đầu ngành. Một điều nữa là mức chi phí tại Athena luôn hợp lý, công khai minh bạch, rõ ràng, có nhiều chương trình ưu đãi, trợ giá và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất..." Athena còn giới thiệu có đội ngũ bác sĩ có cả phó giáo sư, bác sĩ chuyên khoa 1...

Nha khoa Athena hiện có 9 chi nhánh trên toàn quốc, trong đó 7 chi nhánh nằm tại Hà Nội.

Việc doanh nghiệp liên tục bị cơ quan chức năng "điểm tên" và xử phạt không chỉ đơn thuần là lỗi hành chính, mà còn là dấu hiệu cho thấy sự thiếu trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng. Những sai phạm kéo dài trong quy trình khám chữa bệnh và quảng cáo thổi phồng dịch vụ đang trực tiếp đe dọa đến quyền lợi, thậm chí là an toàn của người bệnh. Khách hàng cần hết sức tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn dịch vụ tại đây để tránh kịch bản 'tiền mất tật mang' do những cam kết thiếu cơ sở pháp lý.