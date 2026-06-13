GS.TSKH Vũ Hoàng Linh được trao Huân chương Công trạng Hungary cao quý

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh được trao Huân chương Công trạng Hungary hạng Sĩ quan (dân sự), một phần thưởng cao quý của Nhà nước Hungary cho những cống hiến đặc biệt.

Chiều 12/6, tại Hà Nội, GS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam Tibor Baloghdi trao tặng Huân chương Công trạng Hungary hạng Sĩ quan (dân sự), một phần thưởng cao quý của Nhà nước Hungary.

Sắc lệnh trao tặng huân chương được Tổng thống Hungary Sulyok Tamás ký ngày 24/2/2026 và được Thủ tướng Hungary Orbán Viktor ký nhân dịp ngày Lễ dân tộc 15/3/2026.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam Tibor Baloghdi trao tặng Huân chương Công trạng Hungary hạng Sĩ quan cho GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh.

Trao huân chương công trạng hạng Sỹ quan vì những cống hiến đặc biệt

Theo nội dung sắc lệnh, huân chương được trao nhằm ghi nhận những đóng góp sâu sắc của GS.TSKH Vũ Hoàng Linh trong việc xây dựng và phát triển các mối liên kết về khoa học, giáo dục và hữu nghị giữa Việt Nam và Hungary. Cùng với đó, ghi nhận vai trò quan trọng của ông trong việc tái tổ chức, phát triển Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary.

Bày tỏ niềm xúc động và vinh dự khi được Nhà nước Hungary trao tặng phần thưởng cao quý, GS.TSKH Vũ Hoàng Linh chia sẻ: “Có thể nói Hungary là quê hương thứ hai của tôi. Không chỉ bởi tôi đã có nhiều năm học tập và sinh sống tại đây, mà còn bởi đó là nơi gắn liền với tuổi trẻ và những năm tháng trưởng thành của tôi. Tôi may mắn được đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ tại những cơ sở giáo dục hàng đầu của Hungary.

GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh được trao tặng Huân chương cao quý.

“Tôi cho rằng phần thưởng cao quý này không chỉ dành cho riêng cá nhân tôi, mà còn dành cho tất cả các cựu sinh viên, hội viên và những người yêu quý Hungary. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho quan hệ hữu nghị nhân dân cũng như hợp tác khoa học, giáo dục giữa Việt Nam và Hungary”, ông bày tỏ.

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh là một trong 7 người Việt Nam được vinh danh ở hạng Sĩ quan.

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh khẳng định, việc tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác trong giáo dục, khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tiếp tục là những lĩnh vực được ông dành nhiều tâm huyết trong thời gian tới, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Khẳng định vị thế của nhà khoa học Việt Nam trên trường quốc tế

GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh sinh năm 1968, là cựu học sinh khối chuyên toán Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường phổ thông trung học chuyên Khoa học tự nhiên). Ông học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Hungary.

Ông bảo vệ tiến sĩ chuyên ngành toán ứng dụng (toán học tính toán) năm 1998 tại Đại học Tổng hợp Budapest, dưới sự hướng dẫn của GS Katalin Balla.

Trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011, GS Vũ Hoàng Linh làm nghiên cứu theo chương trình của Quỹ Alexander von Humboldt dành cho các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm tại Đại học Tổng hợp kỹ thuật Berlin (CHLB Đức). Ông bảo vệ tiến sĩ khoa học (habilitation) cũng tại Đại học Tổng hợp kỹ thuật Berlin năm 2014.

Đại diện Trường ĐH KHTN (Ban Giám hiệu và các cựu sinh viên của các đại học Hungary) chúc mừng GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh.

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh được biết đến là chuyên gia về toán học tính toán, giải tích số và các phương pháp tính khoa học. Nhiều công trình nghiên cứu của ông được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế.

Gắn bó với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) từ khi còn là một giảng viên trẻ, GS Vũ Hoàng Linh đã trải qua nhiều vị trí, từ Trưởng khoa Toán - Cơ -Tin học, Phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy.

Trong thời gian lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ông thúc đẩy các chương trình đổi mới đào tạo, tăng cường công bố quốc tế, mở rộng hợp tác nghiên cứu với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. Ông là một trong những nhà quản lý giáo dục kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng môi trường đại học nghiên cứu theo chuẩn quốc tế.

Năm 2023, GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh được tín nhiệm, bầu làm Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Ở vai trò một nhà quản lý giáo dục đại học và một nhà khoa học, GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh nhiều lần lên tiếng về vai trò nền tảng của toán học và khoa học cơ bản đối với sự phát triển của đất nước.

Theo ông, trong bối cảnh khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, thách thức lớn của Việt Nam là đào tạo được đội ngũ nhà Toán học đạt trình độ quốc tế. “Nếu không hành động kịp thời, chúng ta có nguy cơ tụt hậu không chỉ trong Toán học mà cả các lĩnh vực khoa học - công nghệ khác”, ông nhấn mạnh.

GS Vũ Hoàng Linh cho rằng, để các tài năng khoa học thực sự gắn bó lâu dài với nghiên cứu cơ bản, cần có chính sách ổn định, tạo điều kiện cho họ tập trung vào nghiên cứu, có cơ hội tiếp cận nguồn lực khoa học, cũng như có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Cùng với đó, là phát hiện, ươm mầm, tạo điều kiện để các tài năng trẻ phát triển.

Nhiều năm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Hội Toán học Việt Nam (hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), GS.TSKH Vũ Hoàng Linh đã góp phần thúc đẩy phong trào học Toán thông qua các kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh - sân chơi uy tín của những học sinh yêu Toán.

Việc GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh được trao tặng Huân chương Công trạng Hungary hạng Sĩ quan là sự ghi nhận của Nhà nước Hungary đối với những đóng góp của cá nhân ông, cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu đời giữa Việt Nam và Hungary trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đồng thời, cũng cho thấy vị thế của nhà khoa học Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, thể hiện sự trân trọng của bạn bè quốc tế đối với những nỗ lực, cống hiến của các nhà khoa học Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác học thuật, nghiên cứu khoa học và tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa các quốc gia.

Huân chương Công trạng Hungary là một trong những phần thưởng cao quý của Nhà nước Hungary, gồm 5 hạng: Huân chương Công trạng Thánh giá lớn, Huân chương Công trạng Thánh giá Tư lệnh, Huân chương Công trạng Thánh giá Chỉ huy, Huân chương Công trạng hạng Sĩ quan và Huân chương Công trạng hạng Hiệp sĩ. Đây là hệ thống huân chương cấp nhà nước được trao tặng nhằm ghi nhận những cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc đối với Hungary và quan hệ quốc tế của nước này. Tính đến nay, đã có 22 công dân Việt Nam được Nhà nước Hungary trao tặng Huân chương Công trạng ở các hạng khác nhau. Trong số đó, GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh là một trong số 7 người Việt Nam được vinh danh ở hạng Sĩ quan (Officer's Cross), một cấp huân chương có giá trị và uy tín cao trong hệ thống khen thưởng của Hungary.

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