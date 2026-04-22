Vì sao Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang bị xử phạt nặng?

Ngày 20/4/2026 Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa công khai xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang (274/14 Đường Hoàng Cầm, Khu phố 8, phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh) do vi phạm trong lĩnh vực dược-mỹ phẩm.

Phạt nặng và tiêu hủy mỹ phẩm kém chất lượng của Long Phụng Khang

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang bị xử phạt vì vi phạm quy định an toàn, sản xuất mỹ phẩm chứa chất cấm.

Cụ thể, hành vi thứ nhất, không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật;

Hành vi thứ 2, sản xuất mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm hoặc vượt quá giới hạn cho phép đối với chất có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng sử dụng theo quy định của pháp luật (Sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm LYNSHAO, loại lọ 12g, Số lô 0234QN, NSX 09/11/2024, HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất có chứa Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm).​

Sản phẩm Kem ngừa mụn, trắng da, mờ vết thâm LYNSHAO - Hộp 1 lọ 12g chứa chất Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh chụp màn hình/ Nguồn danviet.vn

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh công khai xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang/ Ảnh chụp màn hình.

Với các sai phạm trên, Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang bị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 165 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, Công ty này còn bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số 58/HCM-ĐKSXMP (Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/4/2021) trong thời hạn 2 tháng; Buộc thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm mỹ phẩm mà Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang đã sản xuất từ ngày 6/1/2025 đến ngày 29/12/2025, tổng cộng 107 lô; Buộc nộp lại 31 Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm mà Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang đã sử dụng để sản xuất từ ngày 6/1/2025 đến ngày 29/12/2025; Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô Sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm LYNSHAO, loại lọ 12g, Số lô 0234QN, NSX 9/11/2024, HSD 03 năm kể từ ngày sản xuất.

​​Mỹ phẩm LYNSHAO đã bị Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, tiêu hủy

Trước đó, ngày 17/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng đã có thông báo đình chỉ lưu hành và tiêu hủy mỹ phẩm kem trắng da, ngừa mụn LYNSHAO Hộp 1 lọ 12g vi phạm của Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang.

Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố: 003402/22/CBMP-HCM; Số lô 02324QN; NSX 09/11/2024; HSD 03 năm kể từ ngày sản xuất; Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang.

Lý do thu hồi mẫu kiểm nghiệm chứa Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu tại Tạp hóa - Giày dép - Mỹ phẩm Lan Dũng, ở 141 Trương Quang Giao, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử chứa Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TTBYT (Tham chiếu số 300 Phụ lục II, Hiệp định mỹ phẩm ASEAN).

Chất Dexamethason là chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm tại Việt Nam vì nó là một loại corticoid mạnh có tác dụng ức chế miễn dịch và chống viêm, nếu bôi lâu dài trong mỹ phẩm sẽ gây teo da, rạn da, nhiễm trùng, mụn, nám, và các tác dụng phụ nguy hiểm toàn thân như rối loạn chuyển hóa, giữ nước, phù nề...

Thông báo thu hồi mỹ phẩm LYNSHAO của Cục Quản lý Dược/ Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm LYNSHAO nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm LYNSHAO; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định...

Long Phụng Khang từng bị xử phạt vì sản xuất mỹ phẩm kém chất lượng

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu Công ty Long Phụng Khang bị các cơ quan quản lý y tế xử phạt về hành vi sản xuất mỹ phẩm kém chất lượng.

Hồi cuối năm 2024, Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang số tiền 125 triệu đồng vì sản xuất mỹ phẩm kém chất lượng.

Cụ thể hành vi vi phạm gồm: Sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm (Sản phẩm kem ngừa nám, tàn nhang, đồi mồi, trắng da nhãn hàng MYLOVE - Hộp 1 lọ 12g, Số lô 01924QN; NSX 05/07/2024; HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất có chứa Propylparaben và Acid salicylic không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2147/22/CBMP-HCM. Và Sản phẩm kem ngừa nám - tàn nhang - đồi mồi - trắng da nhãn hàng OLY HT - Hộp 1 lọ 12g; Số lô 01624HN; NSX 13/04/2024; HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất có chứa Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 001417/21/CBMP-HCM);

Thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh/ Nguồn thuonghieucongluan.com.vn

Công ty Long Phụng Khang còn bị phát hiện quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Ngoài xử phạt hành chính, Công ty này còn phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm kem ngừa nám, tàn nhang, đồi mồi, trắng da nhãn hàng MYLOVE và Sản phẩm kem ngừa nám - tàn nhang - đồi mồi - trắng da nhãn hàng OLY HT - vi phạm.

Đồng thời, buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2147/22/CBMP-HCM ngày 23/6/2022 do Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp và số 001417/21/CBMP-HCM ngày 10/5/2021 do Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp.

Ngoài ra, công ty này còn bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo trên nhãn Sản phẩm kem ngừa nám, tàn nhang, đồi mồi, trắng da Mylove và Sản phẩm kem ngừa nám - tàn nhang - đồi mồi - trắng da nhãn hàng OLY HT.