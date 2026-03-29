Thu 27 triệu đồng mỗi ca tiêm filler, cơ sở 'chui' bị đình chỉ 18 tháng

Cơ sở tiêm filler “chui” tại TP HCM bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 18 tháng sau khi khiến khách hàng sưng, tê mặt, không thể liên lạc người thực hiện.

Tiêm filler tại nhà, khách gặp biến chứng không thể liên lạc

Sở Y tế TP HCM vừa xử lý một trường hợp cung cấp dịch vụ thẩm mỹ không phép sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về biến chứng nghiêm trọng sau tiêm chất làm đầy (filler).

Xử lý nghiêm một cơ sở “thẩm mỹ chui”, tiêm filler 27 triệu khiến khách sưng tê mặt. Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, một phụ nữ được giới thiệu đến căn nhà trong hẻm 138 đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán) để thực hiện tiêm filler. Sau khi can thiệp, khách hàng xuất hiện tình trạng sưng và tê cứng vùng mặt. Đáng chú ý, nạn nhân không thể liên hệ lại với người thực hiện dịch vụ nên đã trình báo vụ việc.

Cơ sở “chui” thu 27 triệu/lần, bị đình chỉ 18 tháng

Ngày 26/3, Sở Y tế TP HCM phối hợp cùng chính quyền địa phương và công an kiểm tra địa điểm trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây không phải là cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép.

Người trực tiếp thực hiện tiêm filler cũng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Làm việc với cơ quan chức năng, cá nhân này thừa nhận đã tiêm filler cho khách với giá 27 triệu đồng/lần và từng thực hiện nhiều trường hợp trước đó.

Căn cứ quy định pháp luật, đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong 18 tháng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ nhà không được sử dụng địa điểm cho hoạt động khám, chữa bệnh trái phép. Cơ sở chỉ được hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Biến chứng tiêm filler: Nguy cơ mù, hoại tử nếu làm đẹp “chui”

Theo các chuyên gia y tế, tiêm filler là thủ thuật có xâm lấn, bắt buộc phải được thực hiện tại cơ sở được cấp phép và bởi người có chuyên môn.

Nếu thực hiện trong điều kiện không đảm bảo vô trùng hoặc bởi người không đủ trình độ, khách hàng có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như:

Sưng đau kéo dài

Nhiễm trùng

Tắc mạch máu

Hoại tử mô

Ảnh hưởng thị lực, thậm chí mù lòa

Thực tế, mỗi năm các bệnh viện tại TP HCM tiếp nhận khoảng 200–500 ca biến chứng liên quan đến thẩm mỹ, trong đó nhiều trường hợp xuất phát từ các cơ sở không phép hoặc sử dụng filler không rõ nguồn gốc.

Thời gian qua, cơ quan chức năng TP HCM đã tăng cường kiểm tra và xử lý hàng loạt cơ sở thẩm mỹ vi phạm, với mức phạt lên tới hàng trăm triệu đồng, kèm đình chỉ hoạt động nhiều tháng.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các quảng cáo làm đẹp trên mạng xã hội, đặc biệt là dịch vụ thực hiện tại nhà riêng hoặc cơ sở không rõ pháp lý.

Trước khi sử dụng dịch vụ, người dân nên tra cứu thông tin cơ sở và người hành nghề trên cổng thông tin chính thức của ngành y tế để đảm bảo đã được cấp phép.

Bên cạnh đó, khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, người dân nên phản ánh qua đường dây nóng hoặc kênh chính thức để cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý.