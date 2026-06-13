Điểm sáng đấu thầu tại xã Nha Bích: Tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 38%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nha Bích, TP Đồng Nai vừa ký Quyết định số 172/QĐ-TTDVTH ngày 02/6/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án Lắp đặt, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường trên địa bàn xã Nha Bích, một dự án công ích có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hạ tầng giao thông và an toàn cho người dân địa phương. Dự án tổng thể trước đó đã được phê duyệt căn cứ theo Quyết định số 817/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Nha Bích ký phê duyệt.

Gói thầu công bố số thông báo mời thầu IB2600168574, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã năm 2026 thuộc nguồn vốn đầu tư công. Giá gói thầu được xác định chính xác ở mức 4.402.170.251 đồng. Kết quả lựa chọn nhà thầu ghi nhận đơn vị trúng thầu là Liên Danh CS Nha Bích, một liên minh xây lắp gồm Công ty TNHH Trung Kiên và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại NHB.

Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.732.769.000 đồng. Như vậy, thông qua việc tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch, chủ đầu tư đã giảm giá và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền lên tới 1.669.401.251 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt con số vô cùng ấn tượng là xấp xỉ 37,92% so với dự toán ban đầu. Đây được đánh giá là mức tiết kiệm thuộc nhóm rất cao đối với các gói thầu xây lắp quy mô cấp xã, tạo hiệu quả kinh tế rõ rệt trong việc sử dụng dòng vốn đầu tư công tại địa phương.

Quyết định số 172/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Xây dựng. (Nguồn MSC)

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, biên bản mở thầu ngày 05/05/2026 ghi nhận cuộc cạnh tranh sòng phẳng của 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Bên cạnh liên danh trúng thầu, gói thầu còn thu hút sự quan tâm và nộp hồ sơ của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Tân Bình cùng Liên danh Công ty Công nghiệp BP-Thái Lai BP. Việc có từ 2 nhà thầu trở lên cùng tham gia cạnh tranh trực tuyến đã chứng minh tính hấp dẫn và môi trường đấu thầu lành mạnh do bên mời thầu tạo ra, loại bỏ hoàn toàn các rào cản hay dấu hiệu khép kín hồ sơ.

Đi sâu vào phân tích năng lực và "sức khỏe tài chính" của các đơn vị trong liên danh trúng thầu, dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy các thành viên đều có kinh nghiệm thực tế phong phú. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại NHB (mã số thuế 0314678438), có trụ sở đăng ký tại TP HCM, sở hữu lịch sử đấu thầu tương đối dày dặn khi đã tham gia 57 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 33 gói, 4 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 310.538.918.364 đồng. Đơn vị này từng ghi nhận kết quả trúng thầu tại nhiều địa phương như tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Trung Kiên (mã số thuế 3400691597), có trụ sở tại Phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, cũng là một doanh nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng công cộng khi đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 34 gói, trượt 17 gói, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt 384.026.361.463 đồng.

Sự kết hợp giữa hai đơn vị này đã mang đến giải pháp tối ưu hóa chi phí vận hành và định giá gói thầu hợp lý trong báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH một thành viên Tư vấn xây dựng Sơn Tây thực hiện. Mức giảm giá sâu lên tới 1.669.401.251 đồng thể hiện năng lực điều phối thiết bị, nhân công và nguồn cung vật tư hiệu quả để thực hiện trọn gói công trình trong thời gian 60 ngày theo đúng cam kết hợp đồng.

Việc đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 37,92% tại một gói thầu xây lắp công cộng cấp cơ sở là một điểm sáng điển hình cần được biểu dương. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), chuyên gia chuyên sâu về đầu tư công, những gói thầu có tính cạnh tranh cao thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng luôn mang lại giá trị thặng dư lớn nhất cho nhà nước. Cơ chế đấu thầu trực tuyến theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi bổ sung đã loại bỏ hoàn toàn các yếu tố can thiệp thủ công, tạo sân chơi bình đẳng để các nhà thầu có tiềm lực thực sự tự tin giảm giá sâu nhằm tiếp cận dự án.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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