Xã hội

Lùi thời gian tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất

Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất quyết định chuyển thời gian tổ chức Lễ hội (dự kiến từ ngày 03-05/10/2025) sang ngày 10-12/10/2025.

Thiên Tuấn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản số 5085/BVHTTDL-HTQT ngày 30/9/2025 gửi Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nộ về việc lùi thời gian tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

anh-chup-man-hinh-2025-10-01-luc-161120.png

Nội dung văn bản nêu: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đang tích cực chuẩn bị tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội (Lễ hội), theo kế hoạch sẽ khai mạc vào tối thứ Sáu, ngày 03/10/2025.

Trong những ngày qua, tình hình mưa bão, lũ lụt, sạt lở ở vùng núi Tây Bắc và ở Bắc Trung Bộ rất nghiêm trọng, có nhiều thiệt hại về người và tài sản. Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành các Công điện chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Công tác khắc phục hiện nay đang rất khẩn trương, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn, cần sự ủng hộ, chung tay của cả nước.

Trong bối cảnh đó, Ban Tổ chức Lễ hội đã cân nhắc và quyết định chuyển thời gian tổ chức Lễ hội (dự kiến từ ngày 03-05/10/2025) sang ngày 10-12/10/2025. Lễ khai mạc diễn ra vào tối thứ Sáu, ngày 10/10/2025 tại Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội (Hoàng thành Thăng Long).

Các cơ quan và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị, đảm bảo tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất thành công tốt đẹp.

