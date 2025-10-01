Hà Nội

Xã hội

Di dời hơn 60 hộ dân ở Hà Nội trong đêm do nước ngập sâu

Hơn 60 hộ đã bị ngập sâu, trong đó có điểm mực nước dâng cao đến hơn 1m nên UBND xã Sóc Sơn đã quyết di dời các hộ dân đến nơi tạm trú đã được bố trí, chuẩn bị.

Gia Đạt

Ngày 1/10, thông tin từ UBND xã Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, ngay trong đêm 30/9, rạng sáng 1/10, lực lượng chức năng của xã đã hỗ trợ di dời hơn 60 hộ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

img-6539-2-1759247307.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Theo UBND xã Sóc Sơn, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều khu vực dân cư trũng thấp trên địa bàn xã Sóc Sơn (TP. Hà Nội) đã bị ngập sâu. Tối 30/9, Đoàn công tác của UBND xã đã trực tiếp kiểm tra tại xóm Chòm (thôn Tân Do, xã Sóc Sơn). Đây là khu vực trũng thấp, thường xuyên bị ngập sâu nước khi có mưa lớn kéo dài.

Qua kiểm tra, UBND xã xác định hơn 60 hộ đã bị ngập sâu, trong đó có điểm mực nước dâng cao đến hơn 1m nên UBND xã đã quyết di dời các hộ dân đến nơi tạm trú đã được bố trí, chuẩn bị.

UBND xã Sóc Sơn đã huy động hơn 50 nhân lực gồm dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và các lực lượng khác, tập trung hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản, di chuyển đến nơi tránh trú an toàn ngay trong đêm. Đồng thời, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, nến… cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai. Hiện, lực lượng chức năng của xã được bố trí ứng trực thường xuyên, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Nguồn: ĐTHĐT.
