Xã hội

Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, có thể mạnh lên thành bão

Sáng 1/10, vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Luzon, Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có thể mạnh lên thành bão trong vài ngày tới.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 13h ngày 1/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 130,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

dbqg-xtnd-20251001-1400.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, 10h ngày 2/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Cường độ cấp 8, giật cấp 10.

10h ngày 3/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm thành bão trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh.

Trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

