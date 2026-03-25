Khi 'xã hội đen' khoác áo doanh nghiệp

Rạng sáng 24/3, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt xuất kích, khám xét 28 địa điểm, bắt giữ và triệu tập hàng chục đối tượng trong một chuyên án đặc biệt lớn. Đằng sau những cái tên doanh nghiệp tưởng chừng hợp pháp là cả một hệ sinh thái tội phạm có tổ chức – nơi “xã hội đen” đội lốt doanh nhân để thao túng kinh tế, đe dọa đời sống dân sinh.

KHÔNG CÒN LÀ CÂU CHUYỆN CÁ BIỆT

Từ Phú Thọ đến Thanh Hóa, những chuyên án liên tiếp được triệt phá đã phơi bày một thực tế đáng lo ngại: một bộ phận tội phạm đang chuyển mình, khoác lên chiếc áo doanh nghiệp để hợp thức hóa các hoạt động phi pháp, tạo vỏ bọc tinh vi nhằm che mắt cơ quan chức năng và xã hội.

Vụ án tại Phú Thọ được Công an tỉnh triệt phá.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán, từng gây bức xúc trên địa bàn Vĩnh Phúc trước đây. Trong số này có nhiều “doanh nhân” giữ vị trí giám đốc, điều hành doanh nghiệp xây dựng, thương mại.

Tang vật thu giữ không chỉ là sổ sách kế toán, hợp đồng nhà đất, mà còn có súng, đạn và các vật chứng nguy hiểm, những dấu hiệu cho thấy sự pha trộn giữa tội phạm kinh tế và tội phạm hình sự có tổ chức.

Điểm chung của các đối tượng là lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để che giấu hoạt động phi pháp: thao túng đất đai, hợp đồng kinh tế, thậm chí sử dụng bạo lực và công cụ hỗ trợ để “giải quyết” tranh chấp.

Chuyên án không chỉ bóc gỡ từng cá nhân mà còn lật mở cả một mạng lưới hoạt động khép kín, có tổ chức, với sự phân vai rõ ràng giữa “ông trùm”, kế toán, pháp lý và chân rết.

Nếu Phú Thọ là điểm nóng của những doanh nghiệp “biến tướng”, thì tại Thanh Hóa, các chuyên án cho thấy mức độ tinh vi và manh động còn nguy hiểm hơn.

Chuyên án về Bùi Quốc Ý (tức Ý “ẻng”) bắt đầu từ một vụ việc tưởng chừng nhỏ, lấn chiếm hành lang công cộng. Nhưng phía sau là cả một hệ thống tội phạm núp bóng Công ty Bất động sản Đạt – Ý.

Khi một cộng tác viên báo chí tiếp cận để thu thập thông tin, anh đã bị nhóm đối tượng hành hung, cướp tài sản và đe dọa ngay tại “văn phòng doanh nghiệp”. Đó không còn là hành vi vi phạm hành chính mà là sự thách thức pháp luật trắng trợn.

Cơ quan điều tra sau đó xác định nhóm này liên quan đến hàng loạt hành vi: bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, vi phạm kinh tế… Một “doanh nghiệp” nhưng vận hành như một băng nhóm xã hội đen.

Một chuyên án khác tại Thanh Hóa tiếp tục bóc trần thủ đoạn tinh vi hơn: móc nối từ trong trại giam để “chạy án”, đưa nhận hối lộ, thao túng hệ thống tư pháp.

Nguyễn Văn Vy (tức Vy “ngộ”) được xác định là “đầu não”, điều hành mạng lưới trung gian, sử dụng tài khoản người khác để chuyển tiền, che giấu giao dịch.

Không dừng lại ở đó, điều tra mở rộng cho thấy các doanh nghiệp liên quan còn trốn thuế hàng chục tỷ đồng, lập hóa đơn khống, tạo giao dịch “ma” để hợp thức hóa dòng tiền.

Những con số bị che giấu không chỉ là vi phạm tài chính mà là sự xâm hại trực tiếp đến ngân sách và môi trường kinh doanh.

Đỉnh điểm là chuyên án liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”), một “doanh nhân” với vỏ bọc hoàn hảo.

Từ khai thác khoáng sản trái phép, trốn thuế, đến điều hành quán bar kinh doanh khí cười, thậm chí lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản, tất cả được vận hành như một hệ sinh thái tội phạm đa ngành.

Các doanh nghiệp do Tuấn điều hành không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tạo ra một “luật ngầm”, gây áp lực và gieo rắc sợ hãi trong giới kinh doanh địa phương.

Việc hơn 20 đối tượng bị khởi tố đã đánh dấu sự sụp đổ của một “đế chế” tưởng chừng bất khả xâm phạm.

KHÔNG CÓ VÙNG CẤM, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ

Luật sư Nguyễn Tuấn Anh, đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, qua các chuyên án, có thể nhận diện rõ những thủ đoạn điển hình của nhóm đối tượng này là lập doanh nghiệp làm bình phong, hoạt động hợp pháp bề ngoài nhưng bên trong là giao dịch phi pháp.

"Các đối tượng hợp thức hóa dòng tiền một cách tinh vi khi dùng hóa đơn khống, báo cáo tài chính giả. Đặc biệt, kết hợp bạo lực và kinh tế, vừa thao túng hợp đồng, vừa sẵn sàng trấn áp bằng xã hội đen", Luật sư Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ và cho biết, đây là dạng tội phạm nguy hiểm, bởi nó không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn làm méo mó môi trường đầu tư, xói mòn niềm tin xã hội.

Đối tượng Bùi Quốc Ý và đồng phạm.

Theo Nhà Xã hội học Nguyễn Quỳnh Chi, điểm chung của các chuyên án tại Phú Thọ và Thanh Hóa là thông điệp mạnh mẽ: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Việc đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng, trong đó có nhiều “giám đốc”, “doanh nhân” cho thấy quyết tâm làm sạch môi trường kinh doanh, bảo vệ người dân và doanh nghiệp chân chính.

Nhưng phía sau những chiến công ấy là một thực tế cần nhìn thẳng, khi tội phạm ngày càng “doanh nghiệp hóa” thì công tác quản lý, giám sát cũng phải thay đổi tương ứng. Và quan trọng hơn, mỗi vụ án bị phanh phui không chỉ là kết thúc của một băng nhóm mà còn là lời cảnh tỉnh về những lỗ hổng cần được bịt kín, để không còn đất cho “doanh nhân máu lạnh” thao túng xã hội.