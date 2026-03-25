Khi 'xã hội đen' khoác áo doanh nghiệp

Đây là dạng tội phạm nguy hiểm, bởi nó không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn làm méo mó môi trường đầu tư, xói mòn niềm tin xã hội.

Thiên Tuấn

Rạng sáng 24/3, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt xuất kích, khám xét 28 địa điểm, bắt giữ và triệu tập hàng chục đối tượng trong một chuyên án đặc biệt lớn. Đằng sau những cái tên doanh nghiệp tưởng chừng hợp pháp là cả một hệ sinh thái tội phạm có tổ chức – nơi “xã hội đen” đội lốt doanh nhân để thao túng kinh tế, đe dọa đời sống dân sinh.

KHÔNG CÒN LÀ CÂU CHUYỆN CÁ BIỆT

Từ Phú Thọ đến Thanh Hóa, những chuyên án liên tiếp được triệt phá đã phơi bày một thực tế đáng lo ngại: một bộ phận tội phạm đang chuyển mình, khoác lên chiếc áo doanh nghiệp để hợp thức hóa các hoạt động phi pháp, tạo vỏ bọc tinh vi nhằm che mắt cơ quan chức năng và xã hội.

Vụ án tại Phú Thọ được Công an tỉnh triệt phá.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán, từng gây bức xúc trên địa bàn Vĩnh Phúc trước đây. Trong số này có nhiều “doanh nhân” giữ vị trí giám đốc, điều hành doanh nghiệp xây dựng, thương mại.

Tang vật thu giữ không chỉ là sổ sách kế toán, hợp đồng nhà đất, mà còn có súng, đạn và các vật chứng nguy hiểm, những dấu hiệu cho thấy sự pha trộn giữa tội phạm kinh tế và tội phạm hình sự có tổ chức.

Điểm chung của các đối tượng là lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để che giấu hoạt động phi pháp: thao túng đất đai, hợp đồng kinh tế, thậm chí sử dụng bạo lực và công cụ hỗ trợ để “giải quyết” tranh chấp.

Chuyên án không chỉ bóc gỡ từng cá nhân mà còn lật mở cả một mạng lưới hoạt động khép kín, có tổ chức, với sự phân vai rõ ràng giữa “ông trùm”, kế toán, pháp lý và chân rết.

Nếu Phú Thọ là điểm nóng của những doanh nghiệp “biến tướng”, thì tại Thanh Hóa, các chuyên án cho thấy mức độ tinh vi và manh động còn nguy hiểm hơn.

Chuyên án về Bùi Quốc Ý (tức Ý “ẻng”) bắt đầu từ một vụ việc tưởng chừng nhỏ, lấn chiếm hành lang công cộng. Nhưng phía sau là cả một hệ thống tội phạm núp bóng Công ty Bất động sản Đạt – Ý.

Khi một cộng tác viên báo chí tiếp cận để thu thập thông tin, anh đã bị nhóm đối tượng hành hung, cướp tài sản và đe dọa ngay tại “văn phòng doanh nghiệp”. Đó không còn là hành vi vi phạm hành chính mà là sự thách thức pháp luật trắng trợn.

Cơ quan điều tra sau đó xác định nhóm này liên quan đến hàng loạt hành vi: bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, vi phạm kinh tế… Một “doanh nghiệp” nhưng vận hành như một băng nhóm xã hội đen.

Một chuyên án khác tại Thanh Hóa tiếp tục bóc trần thủ đoạn tinh vi hơn: móc nối từ trong trại giam để “chạy án”, đưa nhận hối lộ, thao túng hệ thống tư pháp.

Nguyễn Văn Vy (tức Vy “ngộ”) được xác định là “đầu não”, điều hành mạng lưới trung gian, sử dụng tài khoản người khác để chuyển tiền, che giấu giao dịch.

Không dừng lại ở đó, điều tra mở rộng cho thấy các doanh nghiệp liên quan còn trốn thuế hàng chục tỷ đồng, lập hóa đơn khống, tạo giao dịch “ma” để hợp thức hóa dòng tiền.

Những con số bị che giấu không chỉ là vi phạm tài chính mà là sự xâm hại trực tiếp đến ngân sách và môi trường kinh doanh.

Đỉnh điểm là chuyên án liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”), một “doanh nhân” với vỏ bọc hoàn hảo.

Từ khai thác khoáng sản trái phép, trốn thuế, đến điều hành quán bar kinh doanh khí cười, thậm chí lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản, tất cả được vận hành như một hệ sinh thái tội phạm đa ngành.

Các doanh nghiệp do Tuấn điều hành không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tạo ra một “luật ngầm”, gây áp lực và gieo rắc sợ hãi trong giới kinh doanh địa phương.

Việc hơn 20 đối tượng bị khởi tố đã đánh dấu sự sụp đổ của một “đế chế” tưởng chừng bất khả xâm phạm.

KHÔNG CÓ VÙNG CẤM, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ

Luật sư Nguyễn Tuấn Anh, đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, qua các chuyên án, có thể nhận diện rõ những thủ đoạn điển hình của nhóm đối tượng này là lập doanh nghiệp làm bình phong, hoạt động hợp pháp bề ngoài nhưng bên trong là giao dịch phi pháp.

"Các đối tượng hợp thức hóa dòng tiền một cách tinh vi khi dùng hóa đơn khống, báo cáo tài chính giả. Đặc biệt, kết hợp bạo lực và kinh tế, vừa thao túng hợp đồng, vừa sẵn sàng trấn áp bằng xã hội đen", Luật sư Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ và cho biết, đây là dạng tội phạm nguy hiểm, bởi nó không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn làm méo mó môi trường đầu tư, xói mòn niềm tin xã hội.

Đối tượng Bùi Quốc Ý và đồng phạm.

Theo Nhà Xã hội học Nguyễn Quỳnh Chi, điểm chung của các chuyên án tại Phú Thọ và Thanh Hóa là thông điệp mạnh mẽ: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Việc đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng, trong đó có nhiều “giám đốc”, “doanh nhân” cho thấy quyết tâm làm sạch môi trường kinh doanh, bảo vệ người dân và doanh nghiệp chân chính.

Nhưng phía sau những chiến công ấy là một thực tế cần nhìn thẳng, khi tội phạm ngày càng “doanh nghiệp hóa” thì công tác quản lý, giám sát cũng phải thay đổi tương ứng. Và quan trọng hơn, mỗi vụ án bị phanh phui không chỉ là kết thúc của một băng nhóm mà còn là lời cảnh tỉnh về những lỗ hổng cần được bịt kín, để không còn đất cho “doanh nhân máu lạnh” thao túng xã hội.

Bắt nghi phạm chém 3 người ở Phú Thọ sau 6 giờ gây án

Sau khi gây án tại xã Hiền Lương, nghi phạm bỏ trốn và bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ Dương Hữu Ninh (29 tuổi, trú xã Hiền Lương) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, khoảng 8h30 ngày 21/3, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc một người dùng hung khí gây thương tích nặng cho nhiều người tại xã Hiền Lương, có dấu hiệu của tội giết người. Nghi phạm được xác định là Dương Hữu Ninh, sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Dương Hữu Ninh và hung khí gây án tại cơ quan Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị triển khai nhiều mũi trinh sát truy tìm.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Ninh khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vân Phú.

Tại cơ quan công an, Ninh khai khoảng 0h50 ngày 21/3, tại một quán ăn đêm ở xã Hiền Lương, do mâu thuẫn cá nhân trong lúc sử dụng rượu bia, đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, gáy của ba người.

Ba nạn nhân gồm anh Tạ Khương D (29 tuổi), chị Tạ Thị H (38 tuổi) và anh Lê Ngọc H (46 tuổi), cùng trú tại xã Hiền Lương, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Hữu Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an TPHCM bắt doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo dự án bất động sản trị giá hàng chục tỉ đồng tại Phú Quốc.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.

Bắt giữ 2 đối tượng cướp nhiều tiền của người phụ nữ mua điều

Đang ngồi chờ mua điều, người phụ nữ bất ngờ bị 2 đối tượng tới kéo mũ che kín mặt, cướp túi xách bên trong có nhiều tiền rồi bỏ trốn.

Ngày 13/3, Công an xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của người phụ nữ thu mua hạt điều.

Vào chiều 12/3, chị Đỗ Thị Mỹ T. (SN 1988, trú làng Pnúk, xã Đức Cơ) đang ngồi thu mua hạt điều tại khu vực đường dân sinh thuộc làng Grôn, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Lúc này, chị bị 2 đối tượng nam giới đi từ phía sau, áp sát dùng tay kéo mũ chị T. đang đội để che kín mặt, giật túi xách đeo chéo trước bụng. Bên trong túi có khoảng 40 triệu đồng.

