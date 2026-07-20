Lũ quét ở Mỹ, 5 người trong một gia đình tử vong

5 thành viên trong một gia đình ở bang Utah, Mỹ, đã thiệt mạng sau khi lũ quét bất ngờ tràn qua các hẻm núi ở miền nam Utah, nơi họ đang đi dã ngoại.

AP dẫn thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cho biết, 5 thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng sau khi lũ quét bất ngờ tràn qua các hẻm núi ở miền nam bang Utah vào ngày 17/7.

Lực lượng cứu hỏa xác nhận, các nạn nhân bao gồm một đội trưởng thuộc Sở Cứu hỏa thành phố Provo, bang Utah, vợ ông và các con trai của họ. Một người con gái của họ sống sót vì không tham gia chuyến đi.

"Gia đình họ đã đến khu cắm trại Sunglow, nằm trong một hẻm núi đá đỏ tuyệt đẹp gần thị trấn Bicknell, Utah, vào ngày 17/7 để bắt đầu chuyến dã ngoại. Tuy nhiên, họ đã trở thành nạn nhân của trận lũ quét do mưa lớn gây ra", văn phòng cảnh sát trưởng hạt Wayne cho biết.

Khu cắm trại Sunglow ở Bicknell, bang Utah, Mỹ. Ảnh: runt35.

Dù văn phòng cảnh sát trưởng không công bố danh tính các nạn nhân, Sở Cứu hỏa Provo xác nhận trên mạng xã hội rằng ông Spencer Long, một đội trưởng cứu hỏa, cùng các thành viên gia đình đã thiệt mạng.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của đội trưởng Spencer Long và gia đình ông. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của ông trong thời điểm khó khăn này”, đại diện Sở Cứu hỏa viết.

Trước đó, vào tối 17/7, cảnh sát đã được gọi đến khu cắm trại sau khi phát hiện thi thể một nam thanh niên trong dòng nước lũ. Thi thể các thành viên còn lại trong gia đình ông Spencer được tìm thấy vào cuối ngày 17/7 và 18/7.

"Ông Spencer, vợ là bà Katrina cùng các con trai Reid, Thayne và Gage đã thiệt mạng trong trận lũ kinh hoàng", theo trang GoFundMe do một người bạn của gia đình lập ra nhằm hỗ trợ cô con gái duy nhất của họ vượt qua mất mát này.

“Spencer và Katrina là những bậc cha mẹ yêu thương, tận tụy, niềm vui lớn nhất của họ chính là gia đình. Họ đã chạm đến trái tim của rất nhiều người bằng lòng tốt, sự hào phóng và tình yêu không ngừng nghỉ”, Bree Nielson viết trên trang GoFundMe.

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