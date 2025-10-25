Hà Nội

Thế giới

Lũ lụt ở Niger, hơn 120 người thiệt mạng

Hơn 120 người thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên khắp Niger trong năm nay.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc ngày 23/10 cho biết hơn 120 người đã thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Niger trong năm nay.

lulut1.png
Lũ lụt ở Niger đã khiến hơn 120 người thiệt mạng trong năm nay. Ảnh: Anadolu.

"Các nhà chức trách Niger cho biết lũ lụt trong mùa mưa năm nay, thường bắt đầu vào tháng 6, đã ảnh hưởng đến khoảng 550.000 người, trong đó các khu vực Dosso, Tillaberi và Maradi bị ảnh hưởng nặng nề nhất", Farhan Haq, Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, phát biểu trước các phóng viên trong cuộc họp báo.

Ông Farhan Haq dẫn thông tin từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết thêm, lũ lụt cũng đã phá hủy gần 55.000 ngôi nhà và nhiều vùng đất nông nghiệp bị ngập nước.

Liên Hợp Quốc và các đối tác đang hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ do Chính phủ dẫn đầu tại Niger, nhưng nguồn lực vẫn còn rất hạn chế, với kế hoạch ứng phó cho Niger năm nay tổng cộng là 603 triệu USD.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Ấn Độ

Nguồn video: X/Al Jazeera
Bài liên quan

Thế giới

Tình hình lũ lụt tiếp tục diễn ra trên khắp 17 tỉnh của Thái Lan

Lũ lụt tiếp tục diễn ra vào ngày 12/10 trên khắp 17 tỉnh, chủ yếu ở Đồng bằng Trung Bộ và miền Bắc, với mực nước dâng cao ở tỉnh Suphan Buri.

Tại Thái Lan, tình hình lũ lụt tiếp tục diễn ra vào ngày 12/10 trên khắp 17 tỉnh, chủ yếu ở Đồng bằng Trung Bộ và miền Bắc, với mực nước dâng cao ở tỉnh Suphan Buri trong khi vẫn ổn định hoặc rút xuống ở những nơi khác.

Báo cáo của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai cho biết người dân ở 8 tỉnh đồng bằng Trung bộ - gồm Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Suphan Buri, Ayutthaya, Pathum Thani và Nakhon Pathom, vẫn bị ảnh hưởng.

Xem chi tiết

Thế giới

Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở Nepal, 43 người thiệt mạng

Tổng cộng 43 người được xác nhận đã thiệt mạng trong các thảm họa do mưa lớn gây ra ở Nepal.

ne1.jpg
Theo Tân Hoa Xã, mưa lớn liên tục từ ngày 3/10 đã gây ra lở đất và lũ lụt trên khắp Nepal, cản trở giao thông đường bộ và đường cao tốc trong lễ hội Dashain, lễ hội Hindu lớn nhất và quan trọng nhất nước này. Ảnh: THX.
ne2.jpg
Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal ngày 5/10 cho biết, tổng cộng 43 người được xác nhận đã thiệt mạng trong các thảm họa do mưa lớn gây ra ở Nepal trong 24 giờ qua. Ảnh: Một cây cầu bê tông bắc qua sông Deumai bị hư hại do lũ lụt ở huyện Ilam ngày 5/10. Ảnh: THX.
Xem chi tiết

Thế giới

Lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan, 12 người thiệt mạng

Lũ lụt nghiêm trọng ở 17 tỉnh của Thái Lan đã khiến 12 người thiệt mạng và hơn 341.000 người bị ảnh hưởng.

Theo The Nation, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) ngày 4/10 đã báo cáo về tình trạng lũ lụt trên diện rộng ở 17 tỉnh của Thái Lan, khiến 341.356 người bị ảnh hưởng và 12 người tử vong tính đến 6 giờ sáng.

Các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Uttaradit, Phitsanulok, Phetchabun, Sukhothai, Phichit, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chainat, Sing Buri, Ang Thong, Suphan Buri, Ayutthaya, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Chaiyaphum, Chachoengsao và Satun.

Xem chi tiết

