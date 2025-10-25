Lũ lụt ở Niger, hơn 120 người thiệt mạng

Hơn 120 người thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên khắp Niger trong năm nay.

Theo Tân Hoa Xã, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc ngày 23/10 cho biết hơn 120 người đã thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Niger trong năm nay.

Lũ lụt ở Niger đã khiến hơn 120 người thiệt mạng trong năm nay. Ảnh: Anadolu.

"Các nhà chức trách Niger cho biết lũ lụt trong mùa mưa năm nay, thường bắt đầu vào tháng 6, đã ảnh hưởng đến khoảng 550.000 người, trong đó các khu vực Dosso, Tillaberi và Maradi bị ảnh hưởng nặng nề nhất", Farhan Haq, Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, phát biểu trước các phóng viên trong cuộc họp báo.

Ông Farhan Haq dẫn thông tin từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết thêm, lũ lụt cũng đã phá hủy gần 55.000 ngôi nhà và nhiều vùng đất nông nghiệp bị ngập nước.

Liên Hợp Quốc và các đối tác đang hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ do Chính phủ dẫn đầu tại Niger, nhưng nguồn lực vẫn còn rất hạn chế, với kế hoạch ứng phó cho Niger năm nay tổng cộng là 603 triệu USD.

