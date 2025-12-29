Hai trực thăng va chạm trên không ở Mỹ, phi công tử nạn

Ít nhất 1 phi công đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương sau vụ va chạm giữa hai trực thăng ở New Jersey (Mỹ) cuối tuần qua.

>>> Mời độc giả xem video về vụ hai trực thăng va chạm trên không ở Mỹ

Nguồn video: X/RT

AP dẫn lời cảnh sát trưởng Hammonton, Kevin Friel, cho biết lực lượng cứu hộ đã nhận được tin báo về vụ hai trực thăng va chạm trên không ở Hammonton, New Jersey, vào khoảng 11h25 sáng ngày 28/12 (giờ địa phương).

Video từ hiện trường cho thấy chiếc trực thăng quay vòng và rơi xuống đất. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa sau đó đã dập tắt ngọn lửa bao trùm một trong những chiếc trực thăng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết đây là vụ va chạm trên không giữa trực thăng Enstrom F-28A và trực thăng Enstrom 280C ở không phận sân bay thành phố Hammonton. Trên mỗi máy bay khi đó chỉ có phi công. Vụ tai nạn khiến 1 phi công thiệt mạng và người còn lại được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Một chiếc trực thăng rơi xuống đất sau vụ va chạm ở Hammonton, New Jersey, Mỹ, ngày 28/12/2025. Ảnh: WPVI-TV/6ABC/AP.

Sal Silipino, chủ một quán cà phê gần hiện trường vụ tai nạn, cho biết các phi công là khách quen của quán và thường ăn sáng cùng nhau. Ông và một số khách hàng đã chứng kiến chiếc trực thăng cất cánh trước khi máy bay bắt đầu lao xuống theo hình xoắn ốc.

"Tôi rất sốc và vẫn còn cảm thấy run sợ sau khi chứng kiến vụ tai nạn", Sal chia sẻ.

Dan Dameshek, một cư dân của Hammonton, kể với đài NBC10 rằng ông đang rời khỏi phòng tập thể dục thì nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy hai chiếc trực thăng mất kiểm soát, xoay tròn rồi rơi xuống.

FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ điều tra vụ tai nạn.