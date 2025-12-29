Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược tầm xa

Triều Tiên tuyên bố đã phóng các tên lửa hành trình chiến lược tầm xa ra biển để thử nghiệm khả năng răn đe hạt nhân của nước này.

AP đưa tin, Triều Tiên ngày 29/12 tuyên bố nước này đã phóng các tên lửa hành trình chiến lược tầm xa ra biển để thử nghiệm khả năng răn đe hạt nhân hôm 28/12, chỉ vài ngày sau khi cho thấy những tiến triển rõ rệt trong việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của họ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ "sự rất hài lòng" về các vụ phóng thử tên lửa diễn ra ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước này hôm 28/12. Theo KCNA, ông Kim nhấn mạnh rằng việc thử nghiệm độ tin cậy của khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên và thể hiện sức mạnh của nước này là “một hành động có trách nhiệm thực thi quyền tự vệ và răn đe chiến tranh” trước các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài.

Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử các tên lửa hành trình chiến lược tầm xa ra biển ngày 28/12/2025. Ảnh: KCNA/AP.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ đã nhận được thông tin về vụ phóng tên lửa hành trình của Triều Tiên vào sáng 28/12. Cơ quan này khẳng định Hàn Quốc, phối hợp với Mỹ, luôn sẵn sàng đẩy lùi bất cứ hành động khiêu khích tiềm tàng nào từ Triều Tiên.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ kho dự trữ khổng lồ của nước này. Các vụ thử tên lửa hành trình của Triều Tiên không bị cấm, nhưng chúng vẫn gây ra mối đe dọa cho Mỹ và Hàn Quốc vì chúng có khả năng cơ động cao và bay ở độ cao thấp để tránh bị radar phát hiện.

Tuần trước, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa phòng không mới ngoài khơi bờ biển phía đông và công bố những bức ảnh cho thấy phần thân tàu ngầm hạt nhân đang trong giai đoạn phát triển đã gần hoàn thiện.

Tàu ngầm hạt nhân nằm trong số hàng loạt hệ thống vũ khí hiện đại mà ông Kim Jong Un đã tuyên bố sẽ ra mắt để đối phó với những gì ông mô tả là các mối đe dọa an ninh đối với nước này.

