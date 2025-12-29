Hà Nội

Thế giới

Hỏa hoạn tại viện dưỡng lão ở Indonesia, 16 người thiệt mạng

Cảnh sát cho biết, vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một viện dưỡng lão ở Indonesia đã khiến 16 người cao tuổi thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương ngày 29/12 cho biết, đám cháy bùng phát tại viện dưỡng lão ở Manado, tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia, vào tối 28/12 khi mọi người đang ngủ.

Theo các quan chức, lực lượng cứu hỏa cùng 6 xe cứu hỏa đã phải mất hơn hai giờ để dập tắt đám cháy sau khi nhận được tin báo hỏa hoạn từ người dân gần đó.

ap25363223795026.jpg
16 người đã thiệt mạng trong vụ cháy viện dưỡng lão ở Manado, tỉnh Bắc Sulawesi, ngày 28/12. Ảnh: Cảnh sát vùng Bắc Sulawesi/AP.

"Nhóm điều tra tại hiện trường xác nhận số người tử vong trong vụ cháy hiện tại là 16 người", phát ngôn viên cảnh sát Bắc Sulawesi, Alamsyah Hasibuan, thông tin. 15 người sống sót đã được đưa tới hai bệnh viện ở Manado điều trị.

Các bản tin truyền hình hôm 28/12 chiếu cảnh ngọn lửa bao trùm tòa nhà 1 tầng. Nhiều túi đựng thi thể được xếp bên ngoài viện dưỡng lão. Thi thể các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để nhận dạng, với sự hỗ trợ từ gia đình của họ.

Những người dân sống gần đó cho biết họ đã cố gắng giải cứu một số cư dân của viện dưỡng lão.

Theo báo cáo ban đầu của cảnh sát, sự cố chập điện đã gây ra vụ cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy nổ tại khu thương mại ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, hồi năm 2023

Nguồn video: THĐT
