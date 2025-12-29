Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Nhà hai tầng bất ngờ đổ sập, bé 1 tuổi tử vong

3 người, trong đó có em nhỏ 1 tuổi, đã thiệt mạng sau khi ngôi nhà hai tầng bất ngờ đổ sập ở Soweto, Nam Phi.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, một tòa nhà hai tầng bất ngờ đổ sập ở khu Soweto, phía tây Johannesburg, Nam Phi, vào rạng sáng 28/12 (giờ địa phương). Theo các nhà chức trách, tổng cộng có 6 người bên trong tòa nhà khi đó.

"Đáng buồn, 3 người đã thiệt mạng trong vụ việc, gồm 2 phụ nữ trưởng thành và một em nhỏ 1 tuổi", Xolile Khumalo, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Johannesburg, thông tin.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 3 người bị thương mắc kẹt dưới đống đổ nát. Những người bị thương đã được đưa tới Bệnh viện Chris Hani Baragwanath điều trị.

sap.png
Vụ sập nhà ở Nam Phi ngày 28/12 khiến 6 người thương vong. Ảnh: Supplied/DFA.

Nguyên nhân vụ sập nhà đang được chính quyền địa phương điều tra.

Trước đó, vào ngày 12/12, 5 người đã thiệt mạng khi một tòa nhà nhiều tầng bị sập gần thành phố ven biển Durban, Nam Phi.

"Công trình đang được xây dựng trên nền ngôi đền ở thị trấn Verulam, cách Durban khoảng 25 km về phía bắc, thì bị sập. Thông tin ban đầu cho biết có 1 người thiệt mạng, nhưng sau đó các đội tìm kiếm đã tìm thấy thêm 4 thi thể từ đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 5 người", nguồn tin cho hay.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập tường ở Ấn Độ khiến 8 người tử vong

Nguồn video: TNIE
#Sập nhà hai tầng Soweto #Nguyên nhân sập nhà #sập nhà ở Nam Phi #sập nhà #Nam Phi

Bài liên quan

Thế giới

Tường nhà đang xây bất ngờ đổ sập, 7 người thương vong

Bức tường ở tầng hầm của một ngôi nhà đang xây bất ngờ đổ sập ở Ấn Độ, khiến 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

India Today đưa tin, vụ việc xảy ra tại làng Bijauli, Agra, Ấn Độ, vào ngày 21/12. Khi đó, 7 người đang tập trung ở tầng hầm của ngôi nhà đang xây dở để đốt lửa sưởi ấm thì bất ngờ bức tường đổ sập xuống, khiến mọi người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ngay khi nghe thấy tiếng kêu cứu của những nạn nhân bị mắc kẹt, gần 50 người dân địa phương đã nhanh chóng mang theo dụng cụ tới hiện trường và dọn dẹp đống đổ nát để cứu người.

Xem chi tiết

Thế giới

Bức tường đổ sập trong tiệc sinh nhật, bé trai 5 tuổi tử vong

Một bé trai tử vong sau khi bức tường đổ sập trong bữa tiệc sinh nhật cho trẻ em ở London, Anh.

Theo Daily Mail, các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến sân tập golf Sidcup Family Golf ở phía đông nam London vào khoảng 17h40 chiều 9/11/2025, sau khi nhận được tin báo về bức tường đổ sập trong bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại đây.

Bé trai 5 tuổi bị thương ở đầu và được đưa tới bệnh viện cấp cứu bằng máy bay trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Một bé gái 6 tuổi cũng bị thương trong vụ sập tường nhưng đã được xuất viện.

Xem chi tiết

Thế giới

Sập tường trường học ở Ấn Độ, học sinh lớp 7 tử vong

Một học sinh lớp 7 tử vong sau khi bức tường của ngôi trường công lập này đổ sập ở Ấn Độ.

NDTV đưa tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một trường học công lập ở Tiruvallur, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, vào ngày 16/12.

Ông Pratap, người đứng đầu huyện Tiruvallur, nói với NDTV rằng, theo kết quả cuộc điều tra sơ bộ, khi đó 4 học sinh đang ăn thì bức tường rào bất ngờ đổ sập, khiến 1 học sinh thiệt mạng và 1 học sinh bị thương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới