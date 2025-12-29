Nhà hai tầng bất ngờ đổ sập, bé 1 tuổi tử vong

AP đưa tin, một tòa nhà hai tầng bất ngờ đổ sập ở khu Soweto, phía tây Johannesburg, Nam Phi, vào rạng sáng 28/12 (giờ địa phương). Theo các nhà chức trách, tổng cộng có 6 người bên trong tòa nhà khi đó.
"Đáng buồn, 3 người đã thiệt mạng trong vụ việc, gồm 2 phụ nữ trưởng thành và một em nhỏ 1 tuổi", Xolile Khumalo, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Johannesburg, thông tin.
Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 3 người bị thương mắc kẹt dưới đống đổ nát. Những người bị thương đã được đưa tới Bệnh viện Chris Hani Baragwanath điều trị.
Nguyên nhân vụ sập nhà đang được chính quyền địa phương điều tra.
Trước đó, vào ngày 12/12, 5 người đã thiệt mạng khi một tòa nhà nhiều tầng bị sập gần thành phố ven biển Durban, Nam Phi.
"Công trình đang được xây dựng trên nền ngôi đền ở thị trấn Verulam, cách Durban khoảng 25 km về phía bắc, thì bị sập. Thông tin ban đầu cho biết có 1 người thiệt mạng, nhưng sau đó các đội tìm kiếm đã tìm thấy thêm 4 thi thể từ đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 5 người", nguồn tin cho hay.
