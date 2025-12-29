Nhà hai tầng bất ngờ đổ sập, bé 1 tuổi tử vong

3 người, trong đó có em nhỏ 1 tuổi, đã thiệt mạng sau khi ngôi nhà hai tầng bất ngờ đổ sập ở Soweto, Nam Phi.

AP đưa tin, một tòa nhà hai tầng bất ngờ đổ sập ở khu Soweto, phía tây Johannesburg, Nam Phi, vào rạng sáng 28/12 (giờ địa phương). Theo các nhà chức trách, tổng cộng có 6 người bên trong tòa nhà khi đó.

"Đáng buồn, 3 người đã thiệt mạng trong vụ việc, gồm 2 phụ nữ trưởng thành và một em nhỏ 1 tuổi", Xolile Khumalo, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Johannesburg, thông tin.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 3 người bị thương mắc kẹt dưới đống đổ nát. Những người bị thương đã được đưa tới Bệnh viện Chris Hani Baragwanath điều trị.

Vụ sập nhà ở Nam Phi ngày 28/12 khiến 6 người thương vong. Ảnh: Supplied/DFA.

Nguyên nhân vụ sập nhà đang được chính quyền địa phương điều tra.

Trước đó, vào ngày 12/12, 5 người đã thiệt mạng khi một tòa nhà nhiều tầng bị sập gần thành phố ven biển Durban, Nam Phi.

"Công trình đang được xây dựng trên nền ngôi đền ở thị trấn Verulam, cách Durban khoảng 25 km về phía bắc, thì bị sập. Thông tin ban đầu cho biết có 1 người thiệt mạng, nhưng sau đó các đội tìm kiếm đã tìm thấy thêm 4 thi thể từ đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 5 người", nguồn tin cho hay.

