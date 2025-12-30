Hà Nội

Hình ảnh nước Mỹ chìm trong mùa đông lạnh giá

Thế giới

Hình ảnh nước Mỹ chìm trong mùa đông lạnh giá

Trận bão mùa đông tấn công nước Mỹ, gây ra điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại nhiều khu vực trên khắp nước này.

An An (Theo AP)
AP đưa tin, tuyết rơi và gió mạnh bắt đầu lan rộng nhiều khu vực ở nước Mỹ hôm 28/12. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia cảnh báo về tình trạng tầm nhìn hạn chế do tuyết rơi dày và có thể xảy ra bão tuyết khiến việc đi lại trở nên bất khả thi ở một số khu vực. Ảnh: Người dân di chuyển dưới trời tuyết rơi dày ở trung tâm thành phố Minneapolis ngày 28/12/2025. Ảnh: AP.
"Hoạt động di chuyển trở nên nguy hiểm và một số khu vực thuộc vùng Trung Tây nước Mỹ bị mất điện", nguồn tin cho biết. Ảnh: Tuyết rơi dày ở đại lộ Nicollet Mall tại Minneapolis ngày 28/12/2025. Ảnh: AP.
Cơ quan dự báo thời tiết đã cảnh báo về "gió lạnh nguy hiểm" với nhiệt độ xuống thấp -34,4 độ C ở Bắc Dakota và Minnesota từ tối 28/12 đến sáng 29/12. Ảnh: Devon Jordan, đến từ Brainerd, giúp một người khởi động xe trong trận tuyết rơi dày ở trung tâm thành phố Minneapolis. Ảnh: AP.
Ở miền Nam, các nhà khí tượng học cảnh báo có thể xuất hiện một đợt không khí lạnh mạnh. Đợt không khí lạnh dự báo mang mưa đến phần lớn khu vực phía nam vào cuối đêm 28/12 đến sáng 29/12, làm giảm mạnh nhiệt độ hôm 30/12. Ảnh: Một máy bay của hãng American Airlines hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế O'Hare ở Chicago ngày 30/11/2025. Ảnh: AP.
Cuối tuần qua, một trận bão tuyết mùa đông cũng "càn quét" thành phố New York, tuyết phủ trắng xóa nhiều khu vực. Ảnh: DW/picture alliance.
Tại Atlanta, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống -3,9 độ C vào sáng sớm 30/12. Không khí lạnh ở phía nam dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 1/1/2026. Ảnh: Bên trong Công viên Trung tâm ở thành phố New York ngày 27/12/2025. Ảnh: EPA.
Tại Dallas, bang Texas, nhiệt độ có thể giảm xuống còn vài độ C. Ảnh: Tuyết phủ trắng xóa đường phố ở Mỹ. Ảnh: DW/picture alliance.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lốc xoáy tấn công Alabama (Mỹ) hồi năm 2021 (Nguồn video: THĐT)
#Bão tuyết mùa đông #Điều kiện thời tiết khắc nghiệt #Ảnh hưởng của bão tuyết #Mất điện do bão tuyết #bão tuyết mùa đông ở Mỹ

