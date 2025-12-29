Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

RT đưa tin, ông Yury Ushakov, Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin cho biết, cho biết Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm 28/12 để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

Theo ông Ushakov, cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ 15 phút, diễn ra "thân thiện, thiện chí và chuyên nghiệp", trong đó hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã bày tỏ mối quan tâm chung đến việc đạt được một số giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump. Ảnh: jamestown.org.

Ông Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải dựa vào những hiểu biết đạt được giữa hai nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Anchorage, Alaska, hồi tháng 8/2025.

"Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đều nhất trí rằng một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Ukraine và các nước Châu Âu đề xuất chỉ kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ tái bùng phát các hành động thù địch", ông Ushakov nói.

Theo vị quan chức Nga, Tổng thống Putin đã đồng ý với đề xuất của ông Trump về việc tiếp tục tiến trình giải quyết xung đột bằng cách thành lập hai “nhóm làm việc” để giải quyết các vấn đề an ninh và kinh tế.

Trước đó trong ngày 28/12, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social rằng ông đã có một cuộc trò chuyện "rất hiệu quả" với Tổng thống Putin.

Hai vị Tổng thống cũng nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Ukraine Zelensky tại Florida hôm 28/12.

Hôm 26/12, ông Zelensky nói với Axios rằng ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về một khuôn khổ hòa bình trong các cuộc đàm phán. Kế hoạch này được cho là sẽ yêu cầu Nga đồng ý ngừng bắn trước khi có bất kỳ giải pháp lâu dài nào. Tuy nhiên, Moscow từ lâu đã bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn tạm thời, cho rằng điều này sẽ cho phép Quân đội Ukraine tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng.

Tuần trước, Tổng thống Zelensky công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm mới mà ông tuyên bố đã được thảo luận với các quan chức Mỹ. Moscow bác bỏ đề xuất này, cho rằng nó hoàn toàn khác biệt so với kế hoạch mà Nga và Mỹ đã thảo luận.

>>> Mời độc giả xem thêm video về hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska hồi tháng 8/2025