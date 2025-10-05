Hà Nội

Thế giới

Lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan, 12 người thiệt mạng

Lũ lụt nghiêm trọng ở 17 tỉnh của Thái Lan đã khiến 12 người thiệt mạng và hơn 341.000 người bị ảnh hưởng.

An An (Theo The Nation)

Theo The Nation, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) ngày 4/10 đã báo cáo về tình trạng lũ lụt trên diện rộng ở 17 tỉnh của Thái Lan, khiến 341.356 người bị ảnh hưởng và 12 người tử vong tính đến 6 giờ sáng.

Các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Uttaradit, Phitsanulok, Phetchabun, Sukhothai, Phichit, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chainat, Sing Buri, Ang Thong, Suphan Buri, Ayutthaya, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Chaiyaphum, Chachoengsao và Satun.

thai1.png
Lũ lụt nghiêm trọng đã khiến 12 người thiệt mạng ở Thái Lan. Ảnh: Facebook.

Hôm 4/10, DDPM đã ban hành một loạt cảnh báo lũ lụt cho các cộng đồng ở Nonthaburi, Pathum Thani, Ang Thong, Ayutthaya, Uthai Thani, Chainat và Sing Buri, vì mực nước dâng cao từ đập Chao Phraya đe dọa các khu vực ven sông.

Nhà chức trách cảnh báo rằng cư dân sống bên ngoài các rào chắn lũ có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mực nước sông dâng cao.

thai.png
Mực nước dâng cao từ đập Chao Phraya đe dọa các khu vực ven sông. Ảnh: Facebook.

Người dân ở các cộng đồng ven sông và vùng trũng dọc theo sông Chao Phraya, Noi và Sakae Krang đã được khuyến cáo di chuyển đồ đạc lên vùng đất cao hơn, theo dõi chặt chẽ các thông tin cập nhật chính thức để ứng phó kịp thời.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bão số 10 tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung Việt Nam

Nguồn video: THĐT
