Bí ẩn 4 tòa nhà cổ 18.000 năm xây từ xương quái thú

Kho tri thức

Bí ẩn 4 tòa nhà cổ 18.000 năm xây từ xương quái thú

Trong cuộc khai quật ở tỉnh Cherkasy, miền Trung Ukraine, các chuyên gia đã tìm thấy 4 "tòa nhà xương" hình tròn được xây cách đây khoảng 18.000 năm.

Tâm Anh (theo Sci.news, Livescience)
Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Open Research Europe, các nhà khảo cổ cho biết đã phân tích 4 công trình kiến trúc kỳ lạ được phát hiện ở tỉnh Cherkasy, miền trung Ukraine. Đó là những kết cấu tròn, diện tích 12-24 m2 và xây bằng những khúc xương của voi ma mút. Ảnh: Chu et al., doi: 10.12688/openreseurope.20112.1.
Được gọi là di chỉ Mezhyrich, các công trình cổ xưa trên được tìm thấy trong tình trạng tốt, đủ để nhận thấy chúng được xây rất cẩn thận. Ảnh: Pavlo Shydlovskyi.
Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khảo cổ Wei Chu thuộc Đại học Leiden (Hà Lan) đã phân tích 4 "tòa nhà xương" ở Ukraine và kết quả cho thấy ít nhất một công trình đã được sử dụng trong thời gian tối đa là 429 năm. Ảnh: Pavlo Shydlovskyi.
Phát hiện này củng cố giả thuyết về việc con người đã sử dụng những "tòa nhà xương" như một nơi cư trú. Ảnh: James Havens.
Thêm nữa, kết quả giám định niên đại cho thấy 4 cấu trúc trên khoảng 18.000 năm tuổi. Nhóm nghiên cứu cho hay những "tòa nhà xương" cũng gắn liền với các đặc điểm và hiện vật ngoại vi bao gồm các hố chứa dụng cụ, vũ khí săn bắn, đồ trang sức bằng ngà voi và xương. Ảnh: wikipedia.
Xung quanh địa điểm khảo cổ này còn lưu lại những dấu tích của hoạt động săn bắn, giết mổ động vật, các "công xưởng" chế tạo công cụ... Ảnh: wikipedia.
Theo nhóm nghiên cứu, các bằng chứng cho thấy mặc dù được sử dụng như nơi ở và được bảo trì bởi nhiều thế hệ, thời gian của mỗi đợt lưu trú khá ngắn, chỉ vài lần trong hơn 400 năm. Ảnh: wikipedia.
Điều này cho thấy những nơi trú ẩn được xây bằng xương voi ma mút là giải pháp thiết thực để sinh tồn trong các giai đoạn khắc nghiệt nhất của kỷ băng hà, hơn là những khu định cư lâu dài. Ảnh: Daniel Eskridge.
Các "tòa nhà xương" được phát hiện ở Ukraine là bằng chứng về trình độ xây dựng đáng ngưỡng mộ của con người sống cách đây khoảng 18.000 năm cũng như cách con người sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: LEONELLO CALVETTI/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#Công trình kiến trúc cổ xưa #Xây dựng bằng xương voi ma mút #Khám phá kiến trúc cổ đại #tòa nhà xương #voi ma mút

