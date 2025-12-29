Hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Nga ngày càng được củng cố và mở rộng

Theo Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, hợp tác trong lĩnh vực khoa học và giáo dục giữa hai nước trong năm qua không ngừng được mở rộng và củng cố.

Ngày 29/12, trong cuộc họp báo về kết quả phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong năm 2025, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt với nhiều sự kiện diễn ra trên các lĩnh vực khác nhau và để lại những ấn tượng sâu sắc. Đây là năm ghi dấu nhiều mốc son quan trọng trong lịch sử mỗi nước cũng như trong quan hệ song phương.

Đại sứ Bezdetko nhìn nhận, năm qua tác động của tình hình địa - chính trị phần nào ảnh hưởng đến hợp tác song phương. Tuy nhiên, ông cho rằng quan hệ Nga và Việt Nam vẫn tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực rộng lớn, "nền tảng then chốt cho điều này chính là đối thoại thường xuyên và thực chất ở các cấp, bao gồm cả cấp cao nhất". Sự kiện trọng tâm của năm là chuyến thăm Liên bang Nga vào tháng 5 của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Kết quả của chuyến thăm là việc ký kết 20 văn kiện quan trọng trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học, đào tạo nhân lực, góp phần củng cố cơ sở pháp lý và tạo động lực hợp tác mạnh mẽ cho hai bên.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko (giữa) tại cuộc họp báo.

Nhiều đoàn cấp cao của Nga cũng đã đến thăm Việt Nam trong năm nay, bao gồm các chuyến thăm của Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Duma Quốc gia V.V. Volodin, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga, Bí thư Đại hội đồng Đảng chính trị toàn Nga "Nước Nga Thống nhất" V.V. Yakushev, Thư ký Hội đồng an ninh Nga Sergey Shoigu...

Về hợp tác kinh tế, thương mại, Đại sứ Bezdetko cho biết kim ngạch thương mại hai bên tiếp tục tăng trưởng. Số liệu của Việt Nam cho thấy 11 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại đạt 4,3 tỷ USD (tăng 3,7%), trong đó xuất khẩu của Nga đạt 2,24 tỷ USD (tăng 10,75%), nhập khẩu đạt 2,06 tỷ USD (giảm 3%).

Đại sứ Gennady Bezdetko tin tưởng rằng, việc khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu sẽ giúp đạt được những kết quả cao hơn nữa. Hai bên đang chuẩn bị cho kỳ họp tiếp theo của Ủy ban Liên Chính phủ Nga - Việt về hợp tác thương mại - kinh tế và khoa học - kỹ thuật.

"Đầu năm 2025, hai bên đã tái khẳng định mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2030. Chúng tôi kỳ vọng các bên sẽ đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác Nga - Việt đến năm 2030, bao gồm các lộ trình hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, công nghiệp, năng lượng, giao thông, công nghệ thông tin - truyền thông, khoa học, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác", Đại sứ thông tin.

Hợp tác dầu khí tiếp tục được thúc đẩy với sự tham gia của các tập đoàn Nga như Zarubezhneft, Gazprom, NOVATEK và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia (PetroVietNam).

Đại sứ Nga cho biết, các cuộc đàm phán về Hiệp định liên chính phủ về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã bước vào giai đoạn cuối. Hai bên cũng nghiên cứu khả năng triển khai các dự án chung về phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Đại sứ Bezdetko chia sẻ hai bên hiện đang tích cực thảo luận về một văn bản liên chính phủ mới và cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối cùng, với mức độ thống nhất cao.

Đại sứ kỳ vọng 1-3 tháng tới sẽ kết thúc đàm phán, khi đó việc ký kết chính thức có thể diễn ra vào những tháng đầu năm 2026 và gắn với các sự kiện tiếp xúc cấp cao.

Nhà máy lắp ráp xe thương hiệu GAZ của Nga tại Đà Nẵng hoạt động hiệu quả trong hợp tác thương mại giữa hai nước, từ năm 2020 đến nay đã lắp ráp và cung cấp cho thị trường Việt Nam khoảng 3.000 xe các loại.

Trong năm qua, các chuyến bay thẳng từ Nga tới Việt Nam đã được nối lại, góp phần gia tăng lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam. Theo thống kê của Việt Nam, 11 tháng qua, số du khách Nga đạt hơn 590.000 lượt (tăng 290% so với cùng kỳ năm ngoái), dự kiến năm nay sẽ vượt mức kỷ lục trước đại dịch Covid-19.

Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam với sự tham gia của Tập đoàn Rosatom tiếp tục được triển khai. Tháng 12, tại Hải Phòng, lễ bàn giao tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Gagarinsky” cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới Việt - Nga đã diễn ra, qua đó mở rộng đáng kể khả năng tiến hành các nghiên cứu khoa học trên biển.

"Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, BRICS, APEC và trong khuôn khổ Nga - ASEAN. Chúng tôi chân thành cảm ơn Việt Nam vì sự ủng hộ nhất quán và vai trò đồng bảo trợ đối với các sáng kiến của Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc", Đại sứ khẳng định.

Đặc biệt, Đại sứ Nga Bezdetko đánh giá cao Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) diễn ra tại Hà Nội ngày 25-26/10/2025, đánh dấu lần đầu tiên một công ước toàn cầu về tội phạm mạng được mở ký tại Việt Nam, với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai", quy tụ gần 100 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về các chuyến thăm cấp cao trong năm tới, Đại sứ Gennady Bezdetko cho biết, trước mỗi cuộc tiếp xúc cấp cao, chúng tôi sẽ thông báo. "Tuy nhiên, tôi cũng bật mí là lãnh đạo Việt Nam đã có lời mời các lãnh đạo của Liên bang Nga sang thăm. Và phía chúng tôi thì cũng đã có lời mời chính thức với lãnh đạo Việt Nam sang thăm Liên bang Nga. Tôi hy vọng và không chỉ hy vọng mà tin tưởng rằng những chuyến thăm sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch", ông nêu rõ.